Stiri pe aceeasi tema

- Elvetia a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 5-2 (3-2), reprezentativa Belgiei, in ultimul meci al Grupei a II-a a Diviziei A a Ligii Natiunilor. Gazdele s-au calificat in semifinalele Ligii NatiunilorBelgienii au condus cu 2-0, prin golurile reusite de fratele jucatorului de…

- Studiul are rolul de a informa turistii in legatura cu problemele cu care s-ar putea confrunta in ceea ce priveste siguranta rutiera, securitate si riscuri in domeniul sanatatii. Tarile cu cele mai mari riscuri in domeniul sanatatii sunt Libia, Yemen, Sudanul de Sud, Niger, Coasta de Fildes,…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a publicat miercuri, 16 octombrie, o statistica a vanzarilor de autoturime Dacia, pentru luna trecuta. Datele sunt valabile pentru tarile Uniunii Europene si cele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein,…

- Liga Națiunilor iși incheie astazi meciurile din etapa cu numarul 4. Toate partidele sunt liveTEXT pe GSP.ro. Liga A Spania - Anglia 0-2Au marcat: Sterling '16, Rashford '30Urmarește AICI partida liveTEXT Islanda - Elveția 0-0Urmarește AICI partida liveTEXT Liga B Bosnia - Irlanda de Nord 1-0A marcat:…

- Este vorba despre cea mai mare operatiune antiterorista europeana. Exercițiul, care va dura cateva zile, va testa colaborarea, informeaza agenția europeana specializata in represiunea impotriva criminalitații, Europol. Agenția a semnat, de asemenea, un acord de colaborare cu unitațile de poliție…

- O directiva europeana obliga toate benzinariile din Uniunea Europeana, din tarile EEA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) si din Macedonia, Serbia, Elvetia si Turcia sa modifice, sa înlocuiasca sau sa completeze începand cu 12 octombrie 2018 actualele pictograme si denumiri codate ale…

- Grupa a doua a Ligii A din Liga Natiunilor a oferit un rezultat pe care foarte putini il anticipau. Partida dintre Elvetia si Islanda, doua dintre echipele care au fost la Campionatul Mondial din Rusia, s-a terminat 6-0.Citește și: VIDEO - Viorica Dancila o COMITE din nou: GAFA incredibila…

- 40% din capacitatea noastra de a fi fericiți consta in puterea interioara de a (ne) descoperi și de a ne manifesta autentic. Cu toate acestea, la finalul anului 2014, aproape 60% dintre țarile Uniunii Europene declarau ca locuitorii lor traiesc o viața nefericita și nesatisfacatoare. Am vorbit cu Florina…