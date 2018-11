“Cadouri de Craciun” – targ la Muzeul Taranului Roman

Ca la fiecare sarbatoare importanta pentru romani, si in acest an, inainte de Craciun, la muzeul aflat in apropiere de Piata Victoriei veti gasi deschis un targ cu produse si bunatati autohtone! De aceasta data, targul, denumit simbolic Cadouri de Craciun, va tine trei zile. Se va… [citeste mai departe]