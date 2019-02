Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a avut parte de o supriza de proporții, pe finalul emisiunii "Te iubesc de nu te vezi". Vedeta a primit o vizita neașteptata din partea lui Tavi Clonda, care i-a adus un buchet superb de trandafiri.

- Un secretar al unei primarii din județul Teleorman s-a sinucis chiar in anexa unei școli din localitatea in care locuia. Barbatul, in varsta de 43 de ani, s-a spanzurat cu un cablu electric, iar echipajul medical sosit la fața locului n-a mai putut sa faca nimic decat sa constate decesul.

- Adda a fost și este in continuare una dintre cele mai nonconformiste artiste de la noi. Vedeta are un stil vestimentar aparte, iar machiajul pe care il abordeaza uneori este desprins din cele mai cool reviste.

- Oana Zavoranu a reușit de-a lungul timpului sa iși pastreze silueta perfecta și a declarat in repetate randuri ca nu a fost nevoita niciodata sa țina dieta. Vedeta le-a aratat fanilor cum se rasfața la ceas de seara. Oana Zavoranu a postat o fotografie cu trei eclere și le-a marturisit fanilor sai ca…

- Vedeta unei generații, Nick de la N&D readuce moda muzicala a anilor '90 printr-un festival unic in Romania. "Visul meu, sa strang crema artiștilor din perioada de glorie a dance-ului, este pe care sa se implineasca", spune artistul. "Trei zile de concert pe stadion, 5 scene și cele mai importante staruri…

- O ambulanța care a ramas inzapezita a fost scoasa din „necaz” printr-o metoda arhaica sau „rurala”. Mașina ambulanței avea cauciucuri de vara, și alea tocite bine. Scena a fost filmata de martori, care au postat imediat imaginile pe Facebook. S-a intamplat la Turda. Mașina a mers la o solicitare, dar…

- Adela Popescu a postat un nou mesaj pe blogul personal, in care le-a impartașit fanilor trairile ei, cu puțin timp inainte de a naște. Actrita le-a povestit prietenilor virtuali ca este foarte activa, harnica, dar si ganditoare cu privire la marele moment. „Ma simt bine. Am terminat curațenia, am spalat…