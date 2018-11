Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 15 ani a fost batuta crunt de doua colege de scoala. Incidentul s-a petrecut vineri, chiar in autogara din orasul Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud. Desi adolescenta era batuta cu pumnii si picioarele, nimeni nu a intervenit pentru a o salva din mainile colegelor sale.

- O adolescenta de 15 ani a fost batuta crunt de doua colege de scoala. Incidentul s-a petrecut vineri, chiar in autogara din orasul Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud. Desi adolescenta era batuta cu pumnii si picioarele, nimeni nu a intervenit pentru a o salva din mainile colegelor sale.

- Imaginile au fost facute publice pe rețelele de socializare. Potrivit Bistrițeanul.ro, victima ar fi o copila de 15 ani din comuna Zagra. Aceasta este incolțita de alte doua tinere in autogara din Nasaud. Una o ține, in timp ce cealalta o trage de par și o lovește cu picioarele și pumnii in cap.…

- Politistii din Bistrita-Nasaud fac cercetari dupa aparitia unui filmulet in care o adolescenta este batuta de alte doua fete, in fata autogarii din Nasaud. Anchetatorii incearca sa stabileasca identitatea celor care au participat la scandal, potrivit News.ro. In filmuletul care a aparut…

- Adolescenta, eleva la Da Vinci Charter Academy din California, a facut fursecuri in care a pus cenușa bunicului sau și le-a oferit unor colegi de clasa. Incidentul care s-a petrecut pe 4 octombrie este cercetat de poliție. Fursecul cu resturile umane a fost mancat de catre noua colegi ai fetei, potrivit ndtv.com.…

- Drama unei fetițe din Vaslui a induioșat o țara intreaga! Copilei i-a fost luat un interviu in care a marturisit ca tot ce iși dorește e sa manance un piure cu carne și ca uneori, de foame ce ii este, i se face rau. Fetița de 9 ani se duce flamanda la școala. Micuța Roxana […] The post Drama fetiței…

- In drum spre scoala, fata a traversat neregulamentar strada si a fost lovita violent de masina, precizeza Observator TV.Rudele fetei spun insa ca tanara fusese lasata in statia de autobuz de catre bunicul ei si nu ar fi trebuit sa traverseze nicio strada. Un lucru e cert, medicii ajunsi de urgenta la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban (55 de ani) a declarat sambata, la Scoala de Vara a Femeilor Liberale de la Eforie Nord, ca urmeaza cele mai importante alegeri pentru Romania de cand a aderat la Uniunea Europeana – alegerile europarlamentare - iar PNL poate sa castige.