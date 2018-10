Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla, initiata de USR si PNL, a fost citita marti in plenul Camerei Deputatilor. Opozitia ii cere demisia ministrului, caracterizandu-l drept „un ministru de nota 4”. Inaintea motiunii, ministrul a declarat, comentand titlul acesteia, ca probabil semnatarii sunt adeptii sistemului…

- Președintele PSD Liviu Dragnea se va intalni luni cu liderul UDMR, Kelemen Hunor pentru a discuta despre susținerea legii offshore, au declarat surse oficiale pentru Hotnews.ro. Coaliția a ajuns la un consens in ceea ce privește legea off shore și urmeaza sa demareze discuțiile in comisia de specialitate.…

- ”Noi incercam, dar este improbabil, adica el are o majoritate, chiar și fara ALDE poate forma o majoritate cu minoritațile și cu UDMR. Ei - parlamentarii din PSD- inca sunt foarte disciplinați și, deși sunt aceste zvonuri, cand se ajunge la vot, ei intotdeauna voteaza in bloc. Nu s-a ajuns la momentul…

- Liderul Pro Romania, deputatul Victor Ponta, susține ca discursul Vioricai Dancila de la Strasbourg nu a facut decat sa-i irite pe liderii europeni. Ponta arata ca liderii tuturor grupurilor politice au transmis un mesaj clar catre Romania și i-au cerut Vioricai Dancila sa nu distruga justiția și…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, in Parlament, ca statul roman „poate face și altceva” legat de exploatarea gazelor din Marea Neagra, anume sa dea inapoi investitorilor sumele investite și sa inceapa el exploatarea, scrie Mediafax.„Nu știu cand se va discuta (legea offshore…

- Liviu Dragnea a decis sa amane adoptarea legii ofshore in Camera Deputaților pentru cel puțin o saptamana pentru a calcula "influentele asupra bugetului de stat si avantajele pe care trebuie sa le conserve statul roman", dupa cum a declarat Iulian Iancu, șeful Comisiei

- Deputatul PSD Vasile Cațea susține ca la nivelul PSD Iași nu a fost convocat comitetul executiv pana in prezent pentru a se stabili cu ce mandat se merge la CExN, ședința in care se va discuta scrisoarea asumata de mai mulți lideri ai partidului, in care i se cere demisia lui Liviu Dragnea. Parlamentarul…

- Liviu Dragnea poarta discuții in biroul sau din Parlament, cu mai mulți lideri PSD, printre care Adrian Gadea și Laurențiu Nistor. Ședința are loc inaintea Comitetului Executiv Național de vineri, convocat in urma apariției unei scrisori prin care i se solicita demisia președintelui partidului, scrie…