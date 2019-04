Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, luni, ca PSD-ALDE au desființat Senatul, prin decizia ca urmatorul plen sa aiba loc pe 6 mai, in care vor fi dezbatute și votate moțiunile simple pe Justiție și Finanțe, conform Mediafax.Citește și: ALERTA Protest la ICCJ inainte de procesul lui Liviu…

- Sunt probleme in Coaliția guvernamentala. Incet, incet disensiunile dintre Guvern și PSD sunt din ce in ce mai evidente. Premierul este acuzat direct de președintele partidului majoritar și de lideri puternici din teritoriu ca a capitulat fara lupta in fața Sistemului, in timp ce premierul și ministrul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, joi, ca proiectul ordonantei de urgenta de modificare a OUG 114, care ar urma sa fie discutat vineri in sedinta de guvern, aduce modificari atat in cazul sistemului bancar, al fondurilor de pensii, dar si in privinta operatorilor de telefonie si a Fondului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca situatia ministrului de Justitie, Tudorel Toader, va fi discutata in coalitie impreuna cu premierul Viorica Dancila, subliniind ca exista o stare de nemultumire la adresa acestuia care trebuie lamurita saptamana viitoare 39; 39;intr un fel sau altul…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a lansat un atac duc la adresa lui Liviu Dragnea și a guvernului condus de Viorica Dancila. El ii acuza pe reprezentanții PSD, Dragnea, Dancila, Valcov sau Teodorovici, ca sunt fricoși, incompetenți și hoți. In acest sens el enumera mai multe situații in care…

- Apropierea campaniei electorale pentru Parlamentul European ii face pe mai toți actorii politici sa se comporte ca atare. Daca liderul politic e și interesat direct din postura de candidat, atunci lucrurile iau clar o turnura interesanta. In week-end la Madrid a avut loc Congresul Socialiștilor…

- Liviu Dragnea și Viorica Dancila au la Parlament o intalnire cu președintele Comisiei de Libertați și Justiție din Parlamentul European, cu o zi inainte de audierea Laurei Codruța Kovesi in acest for. Kovesi candideaza la funcția de procuror șef european.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la Parlament, ca le-a solicitat prim-ministrului Viorica Dancila si ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa analizeze sumele alocate in proiectul de buget pentru serviciile secrete si sa...