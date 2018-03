Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc intre localitațile Berettyoujfalu si Mezopeterd. Soferul unui camion a intrat brusc pe contrasens unde s-a lovit de un alt TIR. In urma impactului extrem de violent, circulația rutiera a fost blocata timp de aproximativ 10 ore. Șoferii au fost nevoiți sa foloseasca rute alternative,…

- Soarecele a fost surprins in imagini de un client al magazinului care a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Incidentul a avut loc, cel mai probabil, sambata dupa-masa, la un supermarket de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad, scrie aradon.ro. Șoarecele a fost filmat in timp ce se plimba pe…

- Imagini dramatice in regiunea siriana Ghouta de Est. Un nou bombardament a distrus zeci de cladiri, iar o fetita a ramas captiva printre daramaturi. Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta emotional.

- Un conducator auto, aflat la volanul unei autoutilitare de culoare rosie a fost surprins conducand pe un bulevard intens circulat din Constanta fara a respecta nicio regula de circulatie. Mai exact, potrivit unor imagini postate pe internet, conducatorul auto a depasit coloana stationata la semafor…

- Accidentul a avut loc in jurul 13:15, iar traficul rutier este inca ingreunat. Unul dintre autoturismele implicate in accident este inmatriculat in Harghita. La fața locului s-au deplasat multiple echipaje de intervenție, care au acordat primul ajutor victimelor. Momentan nu se cunosc…

- Aproape 26.000 de camioane au tranzitat, in doar patru zile, punctele de trecere a frontierei Nadlac I, Nadlac II, Varsand si Bors, de la granita cu Ungaria, motiv pentru care incepand de luni a fost mereu aglomeratie si s-au format coloane, desi autoritatile precizeaza ca s-a lucrat la capacitatea…

- Turistii aflati pe un iaht au avut parte recent de o experienta memorabila. Pe sub ambarcatiune a trecut un rechin-balena, una dintre cele mai mari creaturi care traiesc in oceane. Incidentul s-a petrecut in Ningaloo Reef, la 6 kilometri in larg de coasta Australiei de Vest. Imaginea a fost realizata…

- Postul braziliam TV Globo a prezentat imagini cu zeci de fani tratati de personalul medical pe aratat ca zeci de fani sunt tratati de personal medical chiar pe iarba din jurul gazonului. Nu au fost raportate decese, insa site-urile locale au indicat ca intre 30-60 de persoane au fost ranite.Incidentul…

- Imagini inedite cu fiul adoptiv a lui Alex Velea! Puștanul a fost surprins de paparazzi Spynews.ro in timp ce se afla intr-un mall bucurestean, alaturi de prietenii sai și ”pacatuia” grav de tot.

- Din cercetarile politistilor rutieri, soferul de 34 de ani a mers inapoi cu duba pe aleea amenajata special pentru descarcarea marfurilor. In acel moment, a acrosat cu spatele muncitorul de 49 de ani care vorbea la telefon si nu a observat ca duba se indrepta spre el. De altfel, soferul…

- Coloana de automarfare de la granita cu Ungaria, de pe autostrada, a crescut in ultimele 24 de ore, contrar asteptarilor autoritatilor, care considerau ca aceasta se va micsora pana marti, cand traficul ar fi urmat sa revina la normal in PTF Nadlac II. In 24 de ore, respectiv de luni dimineata…

- Un șofer a fost depistat conducind cu o viteza halucinanta pe traseul Chișinau-Leușeni, in apropierea satului Bujor, noteaza Noi.md. Incidentul a fost inregistrat pe 5 martie, iar radarele poliției l-au surprins conducind cu 224 km/h, cu 134 km/h peste viteza legala. Vitezomanul de 32 de ani, locuitor…

- Au aparut primele imagini VIDEO luate de pe camera de supraveghere cu JAFUL ARMAT de la casa de pariuri din Craiova, in care se vad clar semnalmentele autorului furtului. Un barbat de 24 de ani a reusi sa fuga vineri seara cu suma de 7.000 de lei, dupa ce a amenintat-o pe casiera cu un pistol.

- IMAGINI prapad pe sosea la Buciumi in urma cu cateva minute. Un TIR a rupt un stalp de curent si s-a oprit in peretele unei case. Trafic blocat. FOTO In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Buciumi la intrarea dinspre Somcuta Mare, transmite ISU Maramures. Un tir a rupt un…

- Camerele de monitorizarea faunei montate de rangeri in Parcul natural Apuseni au surprins zilele acestea un urs plecat dupa hrana dupa o perioada destul de lunga de hibernare. Potrivit Romsilva, ursul a descoperit camera de monitorizare, ale caroro lumini s au aprins la trecerea lui prin raza de actiune,…

- Un conflict cu un prieten l-a bagat in spital. Un adolescent, de 17 ani, din satul Cosnita, raionul Dubasari, a ajuns la spital, dupa ce a fost injunghiat de prietenul sau. Incidentul a avut loc aseara chiar pe o strada din localitate.

- Durere fara margini la Balti! Membrii unei familii de patru persoane au decedat dupa ce s-au intoxicat cu gaz. Printre victime se afla doi copii minori.Tragedia s-a intamplat astazi, 20 februarie. Cadavrele au fost gasite acum seara de catre nanașii victimelor.

- Un barbat din Statele Unite era foarte mândru de noua lui achizitie. Charlie tocmai îsi cumparase o drona foarte performanta, ce zbura la o altitudine mare si avea o definitie foarte buna a camerei video. Imediat cum i-a venit pachetul cu firma de livrari,…

- Cel putin patru oameni au murit si alti patru au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul asupra oamenilor aflati la un festival din orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat, duminica, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Tass.Incidentul armat a avut loc la…

- Imagini cu un puternic impact emotional surprinse ieri pe o strada din Iasi • Un cal inhamat la o caruta plina cu lemne a cazut la pamant, iar stapanul animalului tragea de un ham pentru a-l pune pe piciore • Dupa ce imaginile au fost publicate in mediul online, zeci de reactii au aparut de [...]

- Polițiștii Punctului de Trecere a Frontierei Bors au descoperit, la un control efectuat in momentul in care un barbat de 46 de ani voia sa intre in țara, ca autoturismul pe care-l conducea, in valoare de 40.000 de euro, figura ca „bun cautat pentru confiscare” din Marea Britanie, in data…

- Imagini uluitoare surprinse pe o autostrada din nordul Chinei. O cisterna cu GPL a luat foc și a explodat, iar mai multe vehicule au fost cuprinse de flacari. Incidentul a fost surprins de o camera instalata la bordul unei mașini. In imagini se vede cisterna rasturnata pe marginea autostrazii, care…

- Un incident socant a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta. Un cal a fost batut fara mila de stapanul lui si abandonat plin de sange pe trotuar. Incidentul a avut loc pe bulevardul Aurel Vlaicu si a fost relatat pe Facebook de un cetatean revoltat de cele intamplate. "In seara asta am fost…

- Incidentul s-a produs la ora locala 09:00 (01:00 GMT) la o ora cand multi oameni se indreptau spre locul de munca, iar vehiculul utilitar a luat foc dupa ce s-a oprit pe trotuar, conform unui scurt comunicat oficial. O ancheta este in curs de desfasurare pentru a se stabili cauzele acestui incident,…

- Politistii buzoieni fac ancheta la o scoala din judet, dupa ce un elev de gimnaziu si-a batut o colega. Incidentul a avut loc in microbuzul scolar si a fost filmat de un coleg al celor doi. Nu este clar de la ce a pornit altercatia,scrie Digi24.ro.

- Un accident deosebit de grav a avut loc pe o sosea din Turcia. Un autocar a iesit de pe carosabil si s-a izbit puternic de copacii de pe marginea drumului. In urma impactului au murit 11 persoane.

- O masina Skoda a fost avariata astazi dupa ce un gard s a prabusit peste ea. Incidentul a avut loc pe strada Stefan Mihaileanu din Constanta. Masina era parcata in fata unui imobil, iar gardul acestuia s a prabusit. Autoturismul a fost avariat. ...

- Incidentul filmat de un localnic s-a petrecut in satul pescaresc Palmarito. In imagini se vad zeci de persoane care se napustesc asupra unei vaci cu tot ce le pica la mana, in timp ce striga „Ne e foame!”. Cel care filmeaza poate fi auzit spunand „Oamenii sunt infometați! Oamenii sufera!”.…

- Tanarul surprins de avalanșa, sambata dupa-amiaza ( VEZI DETALII ), pe Valea Coștilei, nu a fost gasit inca. Din cauza condițiilor de pe munte, salvamontiștii au fost nevoiți sa opreasca, in jurul orei 19.00, operațiunile de cautare, pentru a le relua duminica dimineața, pe lumina.

- Scenele terifiante au avut loc intr-una dintre cele mai aglomerate stații ale liniei de metrou. Peronul era plin de oameni in momentul in care victima este impinsa in fața trenului care de abia intrase in stație. Femeia a suferit o fractura de mana, dar martorii și specialiștii spun ca ar fi putut fi…

- Scenele terifiante au avut loc intr-una dintre cele mai aglomerate stații ale liniei de metrou. Peronul era plin de oameni in momentul in care victima este impinsa in fața trenului care de abia intrase in stație. Femeia a suferit o fractura de mana, dar martorii și specialiștii spun ca ar fi putut fi…

- Un autobuz cu viteza excesiva a lovit violent un pieton care se deplasa pe trecere de pietoni. Incidentul s-a produs in orasul Sevastopol, Crimeea. Din imagini se vede cum barbatul nici nu s-a asigurat daca se poate sau nu deplasa in continuare pe trecerea de pietoni.

- Incidentul a avut loc in apropierea Insulelor Cook, din Pacificul de Sud. Biologul Nan Hauser inota alaturi de o balena cu cocoașa și nu a vazut rechinul de tigru, cu o lungime de aproximativ trei metri, care se apropia de ei. Insa, o data ce a fost observat pradatorul, balena de 25 de tone a inceput…

- Aproape 60 de soferi au ramas fara permis de conducere, in prima saptamana din ianuarie, si au fost amendati cu pana la 2.900 de lei pentru viteza excesiva pe autostrazi. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 de kilometri pe ora, pe autostrada A2.

- Distracție periculoasa în Berbești, județul Vâlcea. În lipsa zapezii, un tânar s-a urcat pe o sanie și s-a lasat tras de o mașina chiar pe asfalt, iar imaginile au stârnit îngrijorare pe internet.

- Traficul rutier pe DN7 a fost blocat ore bune ieri dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier in care a fost implicata o autocisterna incarcata cu 22 de tone de GPL. Incidentul s-a petrecut chiar in centrul comunei Draganu. Vehiculul, condus de un barbat din Bihor, se deplasa spre Valcea. Pentru ca…

- Un pasager al unei curse aeriene pe ruta Londra-Malaga a folosit iesirea de urgenta si s-a urcat pe aripa stânga a avionului, în semn de protest fata de întârzierea cu o ora a îmbarcarii si cu jumatate de ora în cazul debarcarii, relateaza BBC News. Incidentul…

- Un fenomen bizar a starnit controverse in Bucovina, dupa ce o imagine cu ceea ar putea fi extraterești in Radauți a fost publicata pe rețelele de socializare. Cel susține ca a vazut un OZN in a doua zi de Craciun a fost șocat de scena pe care a vazut-o doar in filmele cu extraterești. Pasionații care…

- Pe data de 28 decembrie 1989 a fost doborata de artileria antiaeriana romana o aeronava Antonov 24 care a decolat de pe Aeroportul Otopeni cu cinci membri ai echipajului la bord si un ziarist strain, avand destinatia Belgrad, pentru a aduce ajutoare medicale. Incidentul aviatic n-a avut niciun supravietuitor.…

- Un obiect zburator neidentificat a fost surprins marți dimineața, in jurul orei 4:30, de doi telespectatori Digi24, unul din Vrancea și unul din Bihor. Imagini similare au fost surprinse și in Rusia, in apropiere de graniț...

- Un locuitor din Vrancea si unul din Bihor sustin ca au fotografiat pe cer, in dimineata zilei de marti, 26 decembrie, un obiect luminos imposibil de identificat. Imagini asemanatoare au aparut si in vestul Rusiei, iar asupra provenientei obiectului au fost emise mai multe ipoteze.

- Pompieri din cinci județe au fost mobilizați la operațiunile de stingere a incendiului și inlaturarea riscului de explozie la sonda de gaze din Satu Mare. Inspectorul general al IGSU, aflat la coordonarea acțiunilor din teren, a dispus dislocarea la locul incendiului a cinci motopompe de mare capacitate…

- Un incendiu puternic izbucnit in jurul orei 9:00 (ora Romaniei) la un centru sportiv din Jecheon, Coreea de Sud, iar 29 de persoane au murit. Incidentul a afectat momentul predarii torței olimpice pentru JO de Iarna de la Pyeongchang, din 2018. Conform primelor informații, incendiul a izbucnit la parcarea…

- Peste 100 de fotografii alb-negru din Oradea si Beius, care surprind atmosfera revolutionara din Bihor, dar si obiecte de colectie, au fost vernisate in Palatul Princiar al Cetatii din Oradea.

- Un jurnalist mexican a fost împușcat mortal în timp ce participa la petrecerea de Craciun la școala la care învața fiul sau. Mai multe persoane necunoscute au intrat în școala respectiva din statul Veracruz și l-au împușcat pe jurnalist. Incidentul dramatic…

- UPDATE Doua persoane au murit.Grav accident petrecut pe DN 1! Trei mașini au fost implicate in tragicul accident in urma caruiau au rezultat 12 victime. Traficul e blocat, in localitatea Lugașu de Jos. „In accident au fost implicate trei autoturisme. Polițiștii rutieri se afla la fața locului…

- Un copil de cinci ani a fost accidentat mortal în urma unui incident șocant. Incidentul s-a produs în localitatea Valea Luncii, comuna Mica. Baietelul se afla cu mama lui pe marginea drumului, iar intre timp, pe partea opusa a ajuns…

- Telefonul a fost descoperit de o femeie, care l-a aratat conducerii barului. Managerul a chemat la scurt timp dupa aceea politia. Incidentul a ajuns in presa si pe retelele de socializare, iar numarul de clienti al barului Holy Guacamole a scazut rapid. A intrat peste sotul ei la baie, fara…