- Doua bombardiere rusesti de tipul Su-34 s-au ciocnit vineri in aer in timp ce survolau Stramtoarea Tatara (care desparte insula Sahalin de Asia continentala si care leaga Marea Ohotsk la nord cu Marea Japoniei) in regiunea Habarovsk (Extremul Orient rus), in urma incidentului comandamentul Fortelor…

- In dimineața zilei de vineri, in Orientul Indepartat al Rusiei, deasupra Marii Japoniei s-au ciocnit doua bombardiere rusești Su-34, anunța Interfax, care citeaza Ministerul Apararii al Federației Ruse. „La 18 ianuarie, la ora 08:07, in timpul unui zbor de antrenament planificat deasupra Marii Japoniei,…

- Cele doua bombardiere trimise de Moscova in Venezuela pentru manevre militare au parasit vineri tara pentru a se intoarce in Rusia, a anuntat armata venezueleana, relateaza AFP. "Odata cu decolarea avioanelor TU-160, ne luam la revedere de la prietenii nostri din Federatia Rusa, cu care am…

- Rusia a informat Statele Unite ca cele doua bombardiere strategice capabile sa poarte arme nucleare vor parasi Venezuela vineri, a afirmat luni Casa Alba, citata de Reuters.“Am discutat cu reprezentanții Rusiei și ne-au informat ca avioanele lor militare, care au aterizat in Venezuela, vor…

- Kremlinul a condamnat marti comentariul 'nediplomatic' al SUA cu privire la desfasurarea de bombardiere rusesti Tu-160 in Venezuela pentru manevre militare, relateaza AFP preluata de Agerpres. Doua bombardiere Tu-160, un avion de transport An-124 si un avion de linie Il-62 au sosit luni in…

- Doua bombardiere strategice cu raza lunga de acțiune ale Fortelor Aeriene ruse au aterizat in Venezuela, aparent pentru a participa la exerciții comune ale armatei ruse și venezuelene, transmite AFP. Aproximativ 100 de militari – piloți și alt personal – doua avioane Tu-160 și alte doua aparate au…

- Doua bombardiere strategice rusesti de tip Tu-160 au fost escortate de avioane de vanatoare F-16 ale aviatiei norvegiene in cursul unui zbor deasupra Marilor Norvegiei si Barents, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, informeaza Mediafax."Doua bombardiere strategice Tu-160 au efectuat…

