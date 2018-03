Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa, unul dintre cei mai in voga cantareți ai momentului, este gazda pentru Andra Trandașși cațelul ei Billy in prima ediție a emisiunii „Stapanii vedetelor”, difuzata sambata, de la ora 13.00, la Antena Stars.

- Politistii pitesteni audiaza, joi, un barbat in varsta de 49 de ani din localitatea Mosoaia, cercetat pentru lipsire de libertate in mod ilegal. Politistii au fost anuntati joi de soacra barbatului ca acesta de doua saptamani ii tine sechestrati in casa pe sotia si pe cei patru copii ai lor,…

- A cucerit o tara intreaga cu vocea ei, iar acum a dat din casa tot. Este vorba despre Narcisa, tanara din neam de caldarari, care a fost promisa in casatorie de la o varsta frageda si care s-a indragostit de cel ce avea sa ii devina sot peste ani. Parintii i-au ales sa fie sot si sotie, iar ei și-au…

- Medeea Marinescu vorbește in premiera despre familie, despre copii, care sunt oaza ei de fericire. Indragita actrița are doi baieți și face tot ce-i sta in puteri ca sa le acorde mai mult timp, fara a-și neglija insa și dragostea pentru teatru. Medeea Marinescu are o cariera fabuloasa in teatru și film…

- Un autobuz care transporta aproximativ 60 de oameni la o nunta din India s-a rasturnat de pe un pod și plonjat 8 metri în albia unui râu secat. Bilanțul provizoriu al accidentului: 28 de morți, majoritatea femei și copii.

- O femeie de 36 de ani si cei doi copii ai ei au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Incidentul a avut loc in comuna Bacioi, municipiul Chisinau. Bunica le-a spus politistilor ca locuinta s-a umplut cu fum de aseara, dupa ce au facut focul in soba.

- O mașina in care se afla o familie formata din patru persoane, doi adulți și doi copii, inclusiv un bebeluș de numai trei luni, a fost implicata, sambata dupa-amiaza, intr-un accident petrecut in Prahova, pe DJ 155, a anunțat Poliția Prahova.

- Aylin Cadir, primele declarații despre sarcinile pierdute.Artista are acum doi copii, Pavel, in varsta de 2 ani jumatate si Amza, de doar 3 luni, insa in urma cu ceva timp, interpreta și soțul ei, Traian Paicu au trecut prin momente grele. „Eu la nunta imi inchipuiam ca o sa am o fetita si un baiat,…

- Mama Lidiei Buble este o adevarata eroina! Aceasta are 11 copii si se mandreste, de fiecare data, cu ei. Lidia Buble, fiica sa, a impartasit o fotografie cu ea pe social media, iar fanii au reactionat imediat.

- Dupa cazul cutremurator al Anastasiei Cicati, actrita care a jucat in las Fierbinti, o noua tragedie loveste Moldova. O familie formata din patru persoane a fost gasita moarta in propria locuința in seara de 20 februarie, in orașul Balți. Apelul la Serviciul 901 a fost recepționat la ora 18 și 20…

- Care este cel mai mare defect al lui Dorian Popa. Mama lui l-a dat de gol in fața tuturor. Cei doi au fost la un pas de eliminare, in ediția de luni seara a emisiunii Asia Express. Mama lui Dorian Popa a povestit in emisiunea „Xtra Night Show” faptul ca cel mai mare defect al fiului sau este ca vorbeste…

- Soc la Primaria Capitalei dupa ce o companie din Turcia a castigat o licitatie de 100 de milioane de euro pentru a dota Bucurestiul cu autobuze. In direct la Romania TV, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut dezvaluiri socante. Firea spune ca a fost amenintata cu moartea si cu bataia pentru…

- De Ziua Iertarii, 18 februarie, Igor Dodon a mers impreuna cu sotia si feciorii sai in vizita la o familie din localitatea Rascova, raionul Criuleni, care creste in conditii grele noua copii. Familia prezidentiala a adus in dar mai multe cadouri, printre care aragaz, frigider, televizor, lenjerie de…

- Igor Dodon iși sarbatorește azi ziua de naștere. Președintele țarii implinește 43 de ani, iar cu aceasta ocazie, politicianul a decis a faca un act de binefacere. Dodon a mers alaturi Galina Dodon și fii sai in satul Rișcova, raionul Criuleni, in vizita la o familie cu mulți copii. „Am mers in vizita…

- Violeta Ion, adoptata in urma cu 27 de ani de o familie de canadieni, dintr-o casa de copii din Alba, și-a gasit un frate la Abrud. In urma articolului din alba24, ”O canadianca adoptata in anii 90 dintr-o casa de copii din Alba, iși cauta parinții. 27 de ani de intrebari”, primarul din Bucium, Cornel…

- O familie locuieste sub cerul liber pe strada Dezrobirii langa benzinaria OMV. Au trei copii minori, din care unul este inca sugar. Ceilalti doi copii nu depasesc varsta de 6 ani. S au aciuat de cateva luni de zile pe terenul din apropierea pubelor de gunoi din cartier. Spun ca nu au unde sa locuiasca,…

- Marina Dina vorbește pentru prima oara despre problemele gemenilor și despre cum s-a schimbat viața ei, de cand aceștia au venit pe lume. Fosta asistenta tv este o mama fericita și traiește din plin aceasta perioada. Chiar daca a intampinat probleme cu cei doi copii, Marina a trecut cu bine peste momentele…

- LUATI CU FORTA… Patru fratiori, care au intre 8 si 17 ani, din satul Ulea, comuna Bogdanesti, au fost luati din familie de cei de la Protectia Copilului Vaslui, dupa ce asistentii sociali au decis ca sunt in pericol langa parintii lor. Toti patru copii sunt baieti si erau neglijati crunt in familie,…

- O intreaga familie cu 7 copii și mama insarcinata cu gemeni a ramas fara un acoperiș deasupra capului, in urma unui incendiu care a distrus casa și bucataria in care locuiau cu toții. Ei au reușit sa salveze doar animalele din grajdul care a scapat de flacari și au ajuns sa locuiasca la rude, ...

- O familie cu doi copii din București a sunat miercuri la 112 pentru a anunța ca mașina in care se afla este blocata pe un drum de acces in apropierea Releului din Ranca. La fața locului au fost direcționați 3 jandarmi montani d...

- Cristi si Sorin Mitrea au fost pusi in dificultate de moderatorii emisiunii „Vorbeste lumea”, dupa ce au fost intrebati daca se casatoresc. Fostul iubit al Andreei Mantea s-a inrosit tot atunci cand au inceput glumele pe seama lui. Luptatorul a dezvaluit si care este femeia lui ideala. Fratii Mitrea…

- Medicii de familie din județul Alba mai au 460 de doze de vaccin antigripal, care vor fi administrate in aceasta saptamana. Vaccinarea este cea mai sigura si eficienta metoda de prevenire a imbolnavirilor prin gripa si recomandam tuturor celor care sunt in categoriile cu risc crescut de imbolnavire…

- Andreea Marin, primele declarații despre nunta cu iubitul consul. Prezentatoarea tv a fost invitata in cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, unde a vorbit și despre posibilitatea unei noi casatorii. Bruneta nu a exclus varianta aceasta și i-a promis lui Cove ca va fi invitat la eveniment. Andreea Marin…

- O familie din Pașcani primește lunar din partea autoritaților un ajutor social in valoare de 4.000 de lei. Cei doi soți și cei 10 copii ai lor primesc, pe langa bani, și produse alimentare, scrie Adevarul.

- Ioan Deaconu, un tanar de 19 ani care provine dintr-o familie cu 9 copii, a fost primul admis in aceasta iarna la Scoala de Agenti de Politie de la Campina, cu 93 de puncte din 100. Au fost 3.850 de candidati pentru 1.200 de locuri.

- Ai facut marele pas! Te-ai casatorit și acum vrei sa afli ce spune data aleasa despre casnicia voastra. Sau poate vrei sa alegi o zi anume pentru acest eveniment, o zi care sa-ti garanteze succesul și sporul in casa ori in relația de familie. Iata ce spune data nuntii despre viitorul casniciei tale,…

- Paul Stanescu vrea ca funcționarul public acuzat de corupție sa nu mai fie suspendat din funcție: El are familie, copii, cu ce ii intretine?, a spus vicepremierul, ministru al Dezvoltații Regionale, in audierile din Parlament. ”Sustin lucrul asta cu functionarul public, indiferent de ce e acuzat, pentru…

- Josh Weed a devenit faimos dupa ce a afirmat faptul ca este gay, iar cea care avea sa-i fie sotie stia acest aspect. In prezent, cuplul a luat decizia de a divorta, chiar daca au trecut 15 ani de la casatorie.

- Pe el, il vezi toata ziua la televizor, in timp ce pe sotia lui nu o intalnesti decat la cabinetul stomatologic unde lucreaza ca medic si niciodata la evenimente mondene. Isi tin viata de familie departe de ochii curiosilor, dar noi am aflat lucruri de-a dreptul inedite! Dan Negru a facut dezvaluiri…

- Teodora Mocanu, femeia care a decedat dupa ce a adus pe lume un copil, ar fi implinit pe data de 7 februarie 35 de ani. Femeia a nascut la spitalul privat Isis din Constanta, in noaptea dintre 23 si 24 ianuarie. Dupa nasterea pe cale naturala, Teodora a intrat in stop cardio respirator, a fost resuscitata…

- Daniela si Dominique, o ieseanca si sotul sau elvetian, si-au daruit darul de nunta pentru viitorul mamelor sarmane, ramase fara ajutor. Cei doi soti au donat in conturile Asociatiei „Glasul Vietii" - intemeiata de preotul Dan Damaschin pentru ajutorarea familiilor nevoiase din judetul Iasi - in jur…

- O familie cu cinci copii, cu varste cuprinse intre 2 și 11 ani, din Calinești-Enache, comuna Darmanești, are nevoie urgenta de ajutor. In seara primei zile de Craciun, Nicolae și Florentina Huțan au pierdut toata agoniseala, dupa ce un incendiu le-a cuprins doua anexe gospodarești. ...

- O familie cu 11 copii din Botiz traiește intr-o cocioaba. Cazul a fost prezentat de preotul Bisericii Greco-Catolice „sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Botiz, Mihai Huzau. Reprezentanții bisericii ii roaga pe toți cei cu dare de mana sa ajute aceasta familie. „Merita sa ii sprijinim pentru a fi mai…

- Au varste cuprinse intre unu și 14 ani, au povești de viața diferite, dar ii unește aceeași suferința: lipsa dragostei parintești. Sunt copii ajunși in sistemul institutionalizat și care așteapta ziua in care oameni cu suflet mare le vor deschide ...

- La Serviciul Interventie in Regim de Urgenta si Violenta in Familie din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava au fost inregistrate anul trecut 641 de sesizari cu privire la 741 de copii, victime ale neglijentei, saraciei sau abuzului, din care 540 de…

- Tensiuni in spațiul public targoviștean dupa ce o comisie formata din reprezentanți ai DSP, ai CJAS și Colegiul Medicilor a Post-ul TARGOVIȘTE: Medic de familie acuzat ca nu a vaccinat sute de copii. Mulți pacienți ii iau apararea apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Edemul nu este periculos el insusi, ci doar inconfortabil. Cel mai bine este sa rezolvi cauza problemei. Daca umflatura este cauzata de sarcina, atunci vei scapa de ea dupa ce nasti. Vorbeste cu doctorul de familie pentru a sti de ce ai picioarele umflate. Iata cateva solutii pentru a scapa…

- Anul trecut, in luna ianuarie, iși punea in vanzare un apartament din New York și se muta intr-o somputoasa vila din Beverly Hills, alaturi de partenerul sau de viața și de cei doi copii. Ricky Martin le-a dezvaluit recent fanilor cum arata casa lui, intr-un video in care apare alaturi de familie, realizat…

- Cosmin Dobrescu, alias Cortes, a spus in martie ca urmeaza sa se casatoreasca cu partenera sa, Alexandra, insa lucrurile s-au schimbat radical. Cortes a anulat casatoria cu Alexandra, desi cei doi se gandisera chiar si la copii. O prezentatoare TV celebra divorteaza dupa 17 ani. Au impreuna…

- Adina Butar formeaza un cuplu cu Markus Schulz de 5 ani. Celebrul DJ i-a pregatit surpriza vieții ei in Los Angeles, chiar pe scena, in noaptea de Revelion, in timpul unui show. Alaturi de mii de fani, Schulz a stat in genunchi in fața iubitei și i-a oferit un inel de logodna. Nunta va avea loc in 2019,…

- Dorian Popa iși dorește foarte mult o familie și mai ales copii, dupa cum a explicat chiar el la o emisiune de televiziune. Dorian Popa are o relație cu o tanara pe nume Claudia . Artistul a fost invitat in platoul unei emisiuni de televiziune de la Antena Stars, unde a vorbit despre planurile sale…

- Monica Gabor a fost supusa testului adevarului, de catre fiica sa, Irinuca! Aceasta, alaturi de Irinuca si Anthony a trebuit sa raspunda la anumite intrebari, pentru a afla daca o cunoaste atat de bine pe micuta.

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri la Antena 3 ca este „posibil” ca in 2018 sa faca pasul și sa se casatoreasca.In vara, Liviu Dragnea declara tot pentru Antena 3 ca iubește o „fata blonda”. „Fata blonda” se numește Irina Alexandra Tanase și are 25 ani, fiind mai tanara cu…