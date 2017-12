Stiri pe aceeasi tema

- Camionul de Craciun a implinit anul acesta 15 ani. In ceas aniversar, asociațiile Tașuleasa Social și Die Johanniter au adus bucurie pe fețele a peste 21.000 de copii din patru județe ale țarii. Fiecare pachețel a fost cumparat și aranjat de o familie din Germania și a costat in jur de 50 de euro.

- La manifestarile de comemorare a 28 de ani de la Revoluție, au existat voci printre revoluționarii caransebeșeni care au spus ca tinerii din municipiul de pe Timiș și Sebeș ar trebui sa afle mai multe despre ceea ce s-a intamplat incepand cu noaptea de 16/17 decembrie, cand au aparut primele…

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un accident rutier pe Drumul National 2, care leaga Falticeniul de Suceava, unde doua masini s-au ciocnit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Virgil Iantu a pregatit editii speciale la TVR 2. Pe 25 decembrie, de la ora 20.00, vom cunoaste copii exceptionali, iar vedetele televiziunii publice vin a doua zi sa-si testeze cunostintele de cultura generala. Sumele castigate vor fi donate unei tinere care a reusit dintr-un scaun rulant sa sfideze…

- Peste 200 de copii, polonezi si romani, au participat miercuri, la Solonetu Nou, la a XV-a editie a Festivalului „La ieslea Domnului".La aceasta manifestare devenita una de traditie au participat preșcolari și elevi din Solonețu Nou, Baineț, Moara, Siret, Poiana Micului, Cacica, Pleșa, ...

- A devenit deja traditie ca, in pragul Sarbatorilor de iarna, politistii sa vina in sprijinul buzoienilor care au nevoie de ajutor in aceasta perioada. Astfel, peste 160 de copii din judetul Buzau au primit vizita politistilor care le-au oferit pachete cu produse traditionale specifice Craciunului si…

- Elevii Școlii Postliceale Sanitare Hippocrate au imaginat o poveste de Craciun perfecta, pentru ca și cei mai napastuiți de soarta sa-i simta magia. Din timp, elevii și profesorii lor s-au gandit cum sa faca sa aduca speranța și bucurie unor familii greu incercate de soarta. Au ales noua familii carora…

- Zoltan și Mihaela Farcaș sunt concurenții care au pasit in platoul show-ului ”The Wall- Marele Zid” cu multa speranța,dar mai ales cu o mare dorința: aceea de a reuși sa caștige timp mai mult pentru a-l petrece cu cele doua minunate fetițe pe care le au, Alexa și Andra.

- Asia Express este o experienta unica pentru toate cele 14 vedete care au acceptat aceasta provocare. Aflati la mii de kilometri departare de casa, incercand sa se descurce cu doar un Euro pe zi, fiecare dintre ei se gandeste la ce a lasat in Bucuresti.

- Minune la Timișoara: comunitatea s-a mobilizat exemplar, pentru a da o șansa la viața normala unui numar impresionant de copii. Este vorba de copii cu dizabilitați. Daca acum cațiva ani existau resurse pentru ca un grup de 7 copii sa beneficieze, gratuit, de beneficiile hidroterapiei, in prezent programul…

- Constantin Vasilache Coordonatorul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Vaslui, comisar șef adjunct Constantin Vasilache, a prezentat mai multe recomandari atunci cand se cumpara jucarii: – Achiziționați jucarii numai din magazine și/sau raioane specializate, unde se elibereaza…

- Liviu Varciu, cel despre care nea Marin spune ca este ca și fiul sau, a trecut printr-o mulțime de peripeții in cadrul show-ului ”Poftiți in vacanța”, difuzat luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Maria Constantin este pregatita sa isi indeplineasca cel mai mare vis: acela de a avea multi copii! A marturisit ca isi doreste sa o ia de la capat, iar acum se gandeste mai mult la familie, dar si la copii.

- CAPRICORN: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o iarna ca de basm. In urmatoarea perioada, toate necazurile lor se vor șterge și norocul ii va urmari la fiecare pas. Capricornii vor fi mai fericiți ca niciodata. Acești nativi vor zburda de fericire, vor zambi pentru vor…

- Minune la Spitalul de Copii din Timișoara! Un bebeluș, care la naștere masura 25 de cm și cantarea 900 de grame, a supraviețuit, traiește și a inceput sa creasca. Totul se intampla sub ochii medicilor de la Secția de Neonatologie. „Tom Degețel” e hranit, mangaiat și iubit de personalul medical, in timp…

- Cand provocarile si situatiile imprevizibile se tin lant, ai mereu nevoie de cineva aproape. Dorian Popa o are alaturi pe mama lui, in aventura Asia Express. Cei doi fac echipa in show-ul care va aparea in primavara la Antena 1.

- Dorian și mama sa au pornit in aventura de pe teritoriu asiatic cu un singur gand: acela de a caștiga. Deși condițiile meteo, lipsa unei cazari și imprevizibilul jocului le dau batai de cap, echipa este in continuare cu zambetul pe buze și determinata sa duca fiecare proba la bun sfarșit.

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Tulcea, George Luchici, a participat, miercuri dupa amiaza, la conferinta de inchidere a proiectului "Pe valul albastruldquo;, organizat de Asociatia Natantibus, cu sprijin financiar al Consiliului Judetean Tulcea, informeaza CJ Tulcea. Conform celor transmise de…

- Noul sezon calendaristic aduce schimbari pentru cateva dintre zodii. In bine. Vor realiza tot ceea ce n-au reusit in ultimii ani, vor avea succes in tot ceea ce intreprind. Acesti nativi vor fi admirati, apreciati, iar recompensele financiare nu vor intarzia sa apara.

- Cand va deveni mama Simona Halep: „Imi doresc foarte multi copii”! Intr-un interviu pentru Canal 33, numarul 1 WTA a spus ca nu se vede jucand tenis la 35 de ani, dar si ca-si doreste cat mai multi copii. „Atunci cand dispare placerea cred ca trebuie sa te lasi. La mine cred ca va fi ceva de pe o zi…

- La 36 de ani, Serena a nascut in septembrie si urmeaza sa revina in circuit in ianuarie. Iar Venus (37 de ani) a jucat doua finale de Grand Slam in 2017, la Australian Open si la Wimbledon.

- Surprinsa de curand alaturi un fost tenismen cu care are o relatie, Simona Halep are planuri de viitor, iar acestea nu includ neaparat o cariera foarte lunga. Daca Serena sau Venus Williams raman in top la 36, respectiv 37 de ani, romanca are alte planuri. "Atunci cand dispare placerea cred…

- Simona Halep abia a facut de curans 26 de ani insa se gandeste deja serios la viata de dupa cariera de jucatoare profesionista. Numarul unu mondial spune ca nu se vede jucand tenis pana la 35 de ani, asa cum inca fac cu succes surorile Williams, si asta pentru ca vrea sa se bucure si de viata, mai ales…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara, la Ploiesti, referindu-se la invitarea presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor la parada de 1 Decembrie, ca romanii isi doresc ca in conducerea statului sa existe o buna intelegere."Anul trecut, intr-adevar, nu am invitat pe toata…

- Dorian Popa, una dintre vedetele care participa in show-ul de aventura Asia Express, difuzat in primavara anului 2018 la Antena 1, auzise cate ceva despre regulile din Vietnam, despre faptul ca sunt o țara comunista și unele lucruri nu sunt permise.

- Vedetele care participa la Asia Express. Ele se vor chinui pentru audiente la Antena 1 Antena 1 va difuza la inceputul anului viitor un nou reality show, Asia Express. Vedete cunoscute au acceptat provocarea de a pleca in Asia de Sud-Est si a participa la o competitie prin care trebuie sa parcurga un…

- Dorian Popa a adus energie de dimineața in platoul Neatza. El a cantat noua lui piesa „Ghinionistul” și a vorbit despre show-ul „Asia Express”, in care va participa alaturi de mama sa.

- In primavara anului 2018 Antena 1 va prezenta ”Asia Express”, o emisiune plina de aventuri, in care șapte cupluri de vedete pornesc intr-o calatorie concurs prin Asia, sperand sa caștige premiul de 30.000 de euro. Emisiunea este produsa de Mona Segall, cea care se ocupa și de ”Chefi la cuțite”, iar…

- Gina Pistol prezinta „Asia Express” la Antena 1, show ce se va difuza in primavara anului viitor. 7 cupluri de vedete pornesc intr-o calatorie epica, prin Asia, in incercarea de a-si depasi limitele si de a castiga marele premiu de 30.000 de Euro. „Pentru mine, Asia Express inseamna un vis implinit.…

- Dorian Popa este cunoscut ca fiind adeptul provocarilor si a aventurilor. Marea surpriza pregatita pentru primavara anului 2018 este faptul ca va face echipa cu mama sa, in show-ul Asia Express difuzat pe Antena 1.

- Carmen Iohannis implinește astazi, 2 noiembrie, 57 de ani. Elevii sai de la clasa a 12-a E a Colegiului Național "Gheorghe Lazar" din Sibiu, unde este profesor de engleza, au sarbatorit-o cu o zi mai devreme, pe 1 noiembrie, insoțind-o la biserica și, apoi, așteptand-o in sala de curs cu un tort…

- Iulia Albu este una dintre cele mai controversate personaje din showbizul autohton, vedeta a muncit foarte mult pentru a fi cine este astazi si nu regreta sacrificiile facute. Vedeta a trecut printr-o perioada grea cand a divortat, deoarecea a fost nevoita sa o ia de la zero.

- EXCLUSIV: Ministrul Sanatații, Florian Bodog, invitat la Apel matinal Ministrul sanatatii Florian Bodog. Foto: facebook.com/florianbodog. Zeci de români au murit anul trecut din cauza gripei, cei mai multi, fiindca nu erau vaccinati. Ministerul Sanatatii anunta ieri ca peste 19.000 de…

- Alex, baiețelul in varsta de 10 ani din județul Neamț, se juca cu oalele cand era mai mic. Cand a crescut, acesta a ales calea gastronomiei, deoarece considera ca acesta este viitorul lui. Foarte dedicat pentru platoul pe care l-a pregatit Chefilor și foarte sigur pe sine, Alex are incredere ca ii va…

- Cea mai indragita sportiva din Romania si numarul 1 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), Simona Halep i-a acordat un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars Madalinei Balan, prezentatoarea emisiunii „Cool Sunday Nights”, interviu ce va fi difuzat in aceasta seara,…

- Cantareața Cristina Spatar a ramas in relații extraordinar de bune cu fosta sa soacra. In luna august a anului trecut, Cristina Spatar a divorțat de cel care i-a fost soț timp de noua ani, omul de afaceri Alin Ionescu . Din mariajul celor doi au rezultat doi copii adorabili. Deși separata de fostul…

- Andreea Mantea dezvaluie rețeta minune pentru creșterea imunitații. Prezentatoarea de la Kanal D a pregatit bunatați pentru iarna, iar fiul ei, David, a fost un ajutor neașteptat. Andreea Mantea a pus in multe borcane catina zdrobita amestecata cu miere. „Noi ne-am pregatit pentru sezonul rece! Bobițe…

- Sursele citate au aratat, marti, pentru Mediafax, ca la aceasta intalnire informala se va discuta in privinta remanierilor solicitate de Tudose, in conditiile in care „nimeni nu e de neinlocuit”. Premierul Mihai Tudose a declarat, luni seara, la Antena 3, ca va face "o mini remaniere" care…

- Cu cateva luni inainte de a termina de construit și amenajat casa, Dorian Popa are o alta problema majora, aceea ca nu știe cum o sa se descurce cu treburile casnice. Așa ca, incepand de acum, Dorian Popa cauta femeie care sa se ocupe de curațenie și sa le faca, lui si Claudiei, iubita sa, ”o mancarica…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, este invitat sa participe miercuri la dezbaterea privind strategia MEN referitoare la dezvoltarea invațamantului, care are loc la Comisia pentru invațamant a Camerei Deputaților. Potrivit ordinii de zi a Comisiei pentru învațamânt de la Camera…

- In cursul zilei de ieri, pompierii salvatori ai Detasmentului Deva au intervenit la un accident rutier produs pe drumul care face legatura intre Deva si complexul de agrement Caprioara.Salvatorii au descoperit in autoturismul rasturnat pe plafon, intr o rapa adanca de aproape 10 metri, doi copii si…