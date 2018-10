Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump vrea sa emita un ordin executiv prin care sa elimine prevederea constitutionala care ofera cetatenie americana automat tuturor celor nascuti pe teritoriul Statelor Unite, scrie b1.ro.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, dar si intreaga societate americana felicita Moldova cu ocazia Zilei Independentei. Mesajul se regaseste pe pagina oficiala a Departamentului american de Stat.

- Presedintele american Donald Trump a devenit tinta ironiilor dupa ce, in cursul unei vizite la un spital de copii din Ohio, a colorat incorect drapelul Statelor Unite, adaugand, in mod inexplicabil, o dunga albastra pe versiunea sa a bine-cunoscutului 'Stars and Stripes', scrie cotidianul The Independent,…

- Parintii sloveni ai Primei Doamne Melania Trump au primit cetatenia americana, intr-o ceremonie oficiala, a confirmat unul dintre avocatii lor, Michael Wildes, pentru AFP.Socrii presedintelui Donald Trump, Viktor si Amalija Knavs, au depus juramantul intr-o ceremonie de naturalizare joi,…

- Ieșirile publice din iulie ale președintelui SUA, Donald Trump, la summitul NATO, in Marea Britanie și mai ales la Helsinki, la intalnirea cu omologul sau Vladimir Putin, au obturat in spațiul mediatic evoluțiile privind cercetarile efectuate asupra relațiilor echipei de campanie cu Rusia și eventuale…