Video Donald Trump: ,,Farsa rusească e în sfârșit moartă" La primul sau discurs de la publicarea raportului lui Mueller, Donald Trump și-a criticat oponenții politici și a susținut din nou ca raportul lui Mueller este ,,o exonerare totala&", transmite BBC.

Raportul nu a gasit nicio dovada a ingerințelor rusești, însa nu l-a exonerat pe Trump de la nerespectarea legii.

Într-un format de discurs standard, Trump a folosit un limbaj grafic pentru a face referire la investigația care s-a întins pe o durata de doi ani.

Acesta a ținut discursul în Grand Rapids, în statul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

