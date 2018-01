Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii si jandarmii montani au intervenit, duminica dupa-amiaza, pentru limitarea accesului turistilor in zona partiei Subteleferic din Predeal, dupa cei doi ursi si-au facut aparitia in zona, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Nicolae Titulescu" Brasov,…

- Urși pe o partie din Poiana Brașov. Jandarmii montani și salvamontiștii au restricționat accesul turiștilor pe o partie din Poiana Brașov din cauza a doi urși care au aparut in zona. Doi urși s-au plimbat, duminica, in jurul pranzului, pe partia Subteleferic din Predeal. Turiștii au sunat la 112 pentru…

- Salvamontiștii au primit in ultimele 24 de ore 57 de apeluri de urgența, cele mai multe pentru echipele din Brașov, dar și 20 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre zona montana. In multe dintre masive, la ...

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis este un pasionat de schi, iar in timpul iernii a fost vazut frecvent pe partiile de la Sureanu din judetul Alba. Zona denumita de turisti si „Elveția Romaniei” cuprinde domeniul schiabil din tara aflat la cea mai mare altitudine, peste 2.000 de metri, iar partiile…

- Salvamontiștii avertizeaza! Exista riscul producerii de avalanșa in județul Gorj. Asta pentrtu ca vremea s-a incalzit destul de mult in ultima perioada, dar și din cauza acumularilor mari de zapada din zona montana. Astfel ca salvamontistii vin cu o atentionare pentru turisti: sa nu se aventureze pe…

- Seria accidentelor pe partiile de schi continua. Dupa ce vineri, Serviciul Salvamont a trebuit sa intervina in 13 cazuri, sambata au existat alte 13 situatii, dintre care una foarte grava, pe partia Lupului, si una grava, pe partia de sanius. Mai mult, salvamontistii s-au confruntat cu o situatie deosebita:…

- Salvamontistii au primit, in ultimele 24 de ore, peste 60 de apeluri de urgenta, cele mai multe fiind din Sinaia si Lupeni, anunta, luni dimineata, reprezentantii Salvamont Romania, informeaza news.ro.In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 62 apeluri de urgenta:…

- Doua persoane au fost ranite sambata dupa ce au fost surprinse de o avalansa in Muntii Fagaras. Salvamontilstii au reusit sa ajunga la victime, iar una dintre ele, o femeie, este in stare mai grava, insa viata nu ii este pusa in pericol.Reprezentanti ai Consiliului Judetean Arges au precizat…

- Salvamontistii din statiunea Busteni au ajns, vineri seara, in urma unei actiuni care a durat trei ore, la cei doi turisti ramasi blocati in apropierea Varfului Omu din Masivul Bucegi si au inceput coborarea catre statiune impreuna cu cei doi. Niciunul nu a avut nevoie de ingrijiri medicale, potrivit…

- Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, un barbat de 37 de ani din Botosani si o femeie au ramas blocati pe creasta Obarsiei, spre varful Omu, ei neputand sa inainteze.Pe munte viscoleste si este ceata iar femeia risca sa intre in hipotermie, in conditiile in care…

- Alina Pușcaș a facut primele declarații dupa ce a fost ranita grav pe o partie din poiana Brașov. Vedeta spune ca o domnișoara a dat peste ea cu placa și a avut o reacție suparatoate, spunandu-i: „E, se mai intampla!”

- Jandarmii montani actioneaza miercuri seara pentru recuperarea a cinci persoane care s-au ratacit in timp ce incercau sa ajunga in masivul Postavarul, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, Ciprian Aldea.

- Ursul a coborat, miercuri seara, la Cabana Postavaru, in timp ce turistii erau pe partia de schi. Doua persoane au sunat la 112 pentru a anunta autoritatile de prezenta animalului in zona, iar jandarmii au plecat in cautarea lui, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Zeci de metri de cabluri care ii asigura pe turisti pe traseele de escalada din Apuseni au fost furate. Salvamontistii spun ca urmarile pot fi dramatice, pentru ca sunt puse in pericol vietile celor care se aventureaza pe munte. Read More...

- Salvamontistii din statiunea Straja atrag atentia asupra accidentarilor petrecute pe partiile de schi, in conditiile in care schiorii nu isi adapteaza viteza de coborare la experienta pe care o au in practicarea acestui sport de iarna, avertizand, totodata, si asupra pericolului pe care il reprezinta…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere a avalanselor la peste 1.800 de metri altitudine, in muntii Bucegi si Fagaras (versantul nordic), fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masura marti 122 de centimetri, potrivit Centrului Meteorologic Transilvania-Sud.…

- Salvamontistii au fost solicitati sa intervina, in ultimele 24 de ore, la peste 100 de cazuri, cele mai multe apeluri de urgenta fiind pentru Predeal si pentru municipiul Brasov. Și Salvamont Alba a fost solicitat sa intervina in doua cazuri „Un final de an in forta pentru salvamontisti – din nou peste…

- In jur de 135 de turiști sunt blocați, duminica seara, la Cabana Babele, din cauza viscolului. Turiștii au urcat in cursul zilei cu telecabina din Bușteni, dar din cauza viscolului, aceasta nu a mai putut funcționa. Salvamontiștii și jandarmii din Dambovița, Argeș și Pahova incerca sa coboare turiștii…

- Salvamontistii din Prahova ii avertizeaza pe turisti sa nu se aventureze pe traseele inchise intrucat la peste 1.800 de metri riscul producerii unor avalanse este mare sau insemnat. In Masivele Bucegi si Fagaras, riscul este de trei - insemnat.

- Finalul de an inseamna pentru realizatorul de radio si televiziune timp petrecut cu familia. De data aceasta, destinatia de vacanta a familiei Morar a fost sus la munte, pe partia Postavarul din Brasov.

- Salvamontistii din intreaga tara au fost solicitati sa intervina, in ultimele 24 de ore, la aproape 100 de cazuri, cele mai multe apeluri de urgenta fiind pentru municipiul Brasov si pentru Lupeni. Potrivit Salvamont, avand in vedere numarul mare de turisti aflati acum la munte, a fost suplimentat personalul,…

- In ultimele 24 de ore, Dispeceratul Național Salvamont a primit 41 de apeluri de urgenta, cele mai multe fiind pentru salvamontistii din municipiul Brasov si pentru cei din Sinaia. De asemenea, salvamontistii au primit alte 29 de apeluri prin care se solicitau informatii. Salvamont Romania anunta, sambata…

- Doi turisti, care au plecat joi dupa-amiaza de la Moieciu de Sus spre Biserica Pestera Ialomicioarei, s-au ratacit in dreptul unei stane parasite ce se afla pe un traseu marcat cu dunga rosie si au cerut ajutor la numarul de urgenta 112, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean…

- Dispeceratul National Salvamont a primit, in ultimele 24 de ore, 51 de apeluri de urgenta, cele mai multe fiind pentru salvamontistii din Lupeni si pentru cei din municipiul Brasov. De asemenea, salvamontistii au avut alte 27 de apeluri prin care se solicitau informatii.Salvamont Romania anunta,…

- Dispeceratul National Salvamont a primit, in ultimele 24 de ore, 79 de apeluri de urgenta, cele mai multe fiind din municipiul Brasov, din Cavnic si Lupeni. De asemenea, salvamontistii au avut alte 18 apeluri prin care se solicitau informatii, informeaza News.ro . Salvamont Romania anunta, miercuri…

- Dispeceratul National Salvamont a primit in ultimele 24 de ore 28 de apeluri de urgenta, cele mai multe fiind din judetele Gorj si Brasov. Salvamontistii au avut alte 15 interventii in urma unor alarmari primite direct in dispeceratele locale Salvamont, conform News.ro . Salvamont Romania anunta,…

- Salvamont Romania a anunțat ca in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit si transferat catre echipele Salvamont locale 28 apeluri de urgenta. Cele mai multe apeluri au fost din județul Brasov, respectiv 7 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brasov și 5 apeluri pentru Salvamont…

- Salvamontistii vin cu o atentionare pentru turisti! Sa nu se aventureze pe traseele turistice de altitudine pentru ca este pericol de avalansa. Zapada incepe sa se topeasca pentru ca au crescut temperaturile, in ultimele zile, iar aceste...

- Riscul producerii avalanselor la altitudini mari, in intreaga zona montana, este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare, anunta Salvamont Romania. Turistii care vor sa practice sporturi de iarna in afara statiunilor turistice sunt sfatuiti sa se informeze temeinic cu privire…

- "Ca urmare a cresterii stratului de zapada din zona montana si a cresterii semnificative a temperaturii prognozate pentru urmatoarele zile, Salvamont Romania anunta ca riscul producerii de avalanse la altitudini mai mari de 1.800 de metri este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare",…

- In cursul zilei de ieri, pana seara, a continuat sa ninga in zona montana, iar stratul de zapada a crescut cu pana la 20 cm. Vantul a prezentat intensificari susținute, cu viteze care au depașit la rafala 100 km/h, viscolind zapada și formand depozite insemnate in zonele adapostite. In acest moment,…

- Cei peste 88.000 de turisti romani care au plecat in diverse destinatii din tara in minivacanta de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare si servicii de masa, reiese dintr-o analiza a Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Din calculele FPTR, cheltuiala medie…

- Trafic de cosmar pe drumul spre munte. Minivacanta de 1 decembrie i-a scos pe romani din case. Insa, in loc de momente relaxante, oamenii au avut parte de nervi intinsi la maximum. Au stat toata ziua blocati in trafic in coloane de zeci de kilometri. 1 kilometru în 35 de minute. Cu viteza melcului…

- Salvamontistii prahoveni anunta ca in Masivul Bucegi, la altitudini de peste 1.600 de metri, este risc insemnat de avalansa si ii avertizeaza pe turisti sa nu urce pe traseele montane care...

- Unitatile de cazare de pe Valea Prahovei, dar si din judetele Brasov si Sibiu asteapta turistii in minicavanta de 1 Decembrie cu mancaruri traditionale si petreceri romanesti cu muzica populara. Preturile pornesc de la 42 – 50 de lei pe noapte de persoana si pot ajunge la cateva sute de lei…

- O ursoaica cu doi pui a atacat curtea unui satean din Fundata. Animalele au suststras un miel din gospodarie și l-au mancat. O ursoaica și doi pui au patruns miercuri dimineața, in jurul orei șase, in curtea unui satean din localitatea Fundata. Animalele au sustras un miel pe care l-au mancat in curtea…

- Opt urși au fost vazuți, marți seara, pe strazile stațiunilor Sinaia, Bușteni și Azuga de pe Valea Prahovei, jandarmii fiind chemați sa intervina pentru îndepartarea animalelor.

- Inspectoratul Județean de Jandarmi Brașov a anunțat, prin cpt. Ciprian Aldea, ca un urs a intrat in cabana Postavarul in cursul serii de vineri. Asta dupa ce animalul incercase de alte doua ori sa patrunda in cabana. Potrivit sursei citate ursul a reușit sa ia din cabana o punga de zahar și o cutie…

- Un urs care a incercat zilele trecute de doua ori sa intre in cabana Postavarul a reușit vineri seara, distrugand ușa de la intrare, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Jandarmi IJJ Brașov, cpt. Ciprian Aldea, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate ursul a reușit sa ia…

- In Rezervația Naturala Sud-africana Massek, elefanții s-au repezit spre mașina cu turiști, incercind sa ii sperie ca sa se indeparteze de puii de elefanți. Animalele, scoțind sunete stridente, alergau spre mașina, ca in ultimul moment sa se opreasca, informeaza Daily Mail. Elefanții au fost filmați…

- Ursul care a incercat sa intre sambata noaptea in cabana Postavarul, deteriorand ușa de la intrare, a revenit din nou luni seara, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Brașov, Ciprian Aldea. "Subofițerul din cadrul Postului de Jandarmi Montani…

- O ursoaica a coborat aproape de Ramnicu Valcea. Autoritațile au atenționat deja populația ca, azi-noapte, o ursoaica cu trei pui a coborat aproape de municipiul Ramnicu Valcea. ”Azi noapte, camerele de supraveghere au surprins intr-o zona foarte aproape de case, in municipiul Ramnicu Valcea, o ursoaica.…

- Un urs a distrus, sambata noaptea, ușa de la intrarea in Cabana Postavarul, din Masivul Postavarul, incercand sa patrunda in cladire, administratorul cabanei, Rolf Truetsch, apeland numarul 112 pentru a solicita ajutor, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ)…