VIDEO Doi șoferi din Buzău, morți într-un grav accident, la Hunedoara Doi soferi din Buzau au fost spulberati de un TIR pe autostrada A1, intre localitatile Ilia si Deva, judetul Hunedoara. https://informatiabuzaului.ro/wp-content/uploads/2019/09/71548065_411495832901300_4985579289664552960_n.mp4 Nenorocirea s-a produs azi noapte la scurt timp dupa ce victimele au oprit pe banda de urgenta, sa repare o masina defecte. Unul dintre soferii loviti oprise sa il ajute pe celalalt, insa amandoi au murit pe loc in urma impactului violent. „Din primele cercetari, se pare ca un conducator de autotren, care circula pe banda 1, a acrosat doua autovehicule oprite pe banda de… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol: stiridebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi soferi din Buzau au fost spulberati de un TIR pe autostrada A1, intre localitatile Ilia si Deva, judetul Hunedoara. https://informatiabuzaului.ro/wp-content/uploads/2019/09/71548065_411495832901300_4985579289664552960_n.mp4 Nenorocirea s-a produs azi noapte la scurt timp dupa ce victimele au oprit…

- Trei persoane au fost ranite, miercuri, in urma impactului dintre un TIR, un camion și o platforma auto, pe Autostrada A1, in zona localitatii Ilia, din judetul Hunedoara. Circulația rutiera este intrerupta pe sensul catre Deva. Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc, miercuri, pe Autostrada A1,…

- Sfarșit tragic, pentru doi barbați din Buzau, victime ale unui accident rutier ingrozitor produs in aceasta seara pe autostrada A1, in județul Hunedoara. Cei doi barbați in varsta de 35 și, respectiv, 41 de ani au fost spulberați de un TIR in timp ce se aflau pe banda de urgența și incercau sa remedieze…

- In data de 16.09.2019, in jurul orei 08:00, un barbat de 30 de ani, din judetul Galati, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, din directia Arad – Deva, pe raza localitatii Mintia, din cauza oboselii a pierdut controlul direcției de mers si a lovit un cap de pod, dupa care a ricoșat pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Hunedoara, pe DN7 Deva – Arad, la kilometrul 423+500 de metri, a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme. In urma evenimentului 3 persoane au fost ranite usor si una grav. Traficul este…

- Un barbat de 64 de ani a murit pe loc, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN7, in apropiere de halta Geoagiu, iar alte trei persoane ranite au fost transportate cu ambulante mai intai la Spitalul Orastie, apoi au fost transferate la UPU Deva.

- Doua persoane au murit, iar alta a fost ranita, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un cap de pod in Hateg, judetul Hunedoara, și s-a rasturnat pe marginea drumului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN66 (E79) Deva – Petrosani,…

- Un tragic accident a avut loc, in acerasta seara, in jurul orei 21:40, pe DN7, la ieșirea din Oraștie. „Accident cu victime multiple pe DN7 la iesire din Orastie. In urma impactului dintre o caruța și un camion, in care se aflau 5 oameni. Un barbat de aproximativ 50 de ani, a murit pe…