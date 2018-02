Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Pavel a vorbit desore fața nevazuta a competitiei Exatlon Romania, unde a fost amenințata cu moartea. ”Familia mea a fost speriata foarte tare, am primit multe mesaje urate, groaznice, grotesti. Din toate directiile am primit. Familia mea s-a speriat…

- Mesaje de Valentine’s Day pentru el "Tu ai facut ca singuratatea care imi umplea zilele sa plece pentru totdeauna. Mi-ai adus in schimb liniște interioara, un sentiment de bine și multa, multa iubire și fericire. Te iubesc, dragul meu!" "Tu ești cel pe care il iubesc și alaturi de care imi…

- BERBEC Daca pana acum berbecii ar fost nesiguri pe ei și aveau nevoie mereu de confirmarea celor din jur, pana la sfarșitul anului berbecii vor avea mai multa incredere in ei, vor fi mai motivați și vor vedea totul mult mai clar. TAUR Pana la sfarșitul primaverii, relația amoroasa…

- Clipe cumplite pentru soția lui Mihai Mitoșeru! La doar cateva luni dupa ce tatal ei s-a stins din viata, vedeta a prmit din nou o veste crunta: bunica ei a murit. Reamintim ca și viața lui Mihai Mitoșeru a fost presarata de numeroase ghinioane de-a lungul timpului, in anul 2000, acesta pierzandu-și…

- Oana Zavoranu si-a invinetit, la propriu, sotul! Alex Ashraf a pierdut un joc, iar bruneta s-a hotarat sa-si demonstreze talentul in make-up, facand experimente pe el. Vedeta l-a machiat pe sotul ei, iar rezultatul a facut deliciul internautilor, dupa ce Zavo a postat videoclipul cu intreg procesul…

- Sorina Pintea, noul ministru al Sanatații, are o poveste de viața mai puțin știuta. Aceasta este mama unei fetițe infiate. Sorina Pintea este noul ministru al Sanatații din Guvernul condus de Viorica Dancila. Aceasta este mama unei fetițe infiate . Sorina Pintea a incercat sa țina departe de ochii curioșilor…

- O femeie din Marea Britanie, Gemma Nuttall, urma sa devina mama, dar a fost diagnosticata in 2013 cu o forma agresiva de cancer. Gemma a refuzat tratamentul pentru a nu-i risca viața bebelușului...

- Anularea sanctiunilor CIO pentru 28 de sportivi rusi de catre TAS (Tribunalul de arbitraj al sportului) este ''o palma pe obrazul sportului curat'', a declarat joi presedintele Comitetului olimpic german (DOSB), Alfons Hoermann.

- Cantaretul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații cumplite despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Nelu Sarbu a…

- Cand ne mor valorile, ni se sfarteca trupul ca si cum ei ar face parte din familia noastra de suflet. Cand ni se intampla cu cei dragi, murim cu ei si inviem dupa.Viata merge inainte pentru ca florile infloresc si avem motive sa credem ca vor veni vremuri mai bune. Fericirea se compune din cioburi si…

- Dana Rogoz e noua vedeta cooptata in echipa reality-show-ului „Ma insoara mama!“ (PRO TV), prezentat de Cove. Dana va avea rolul de povestitor și va sublinia din exterior interacțiunile baieților cu pretendetele lor, dar și disensiunile care vor aparea de-a lungul show-ului intre mame și viitoarele…

- HOROSCOP BERBEC Mama e cel mai important om din viata ta in acest moment, si relatia cu ea iti cere cea mai mare atentie. Ori ea are nevoie de prezenta ta mai mult ca oricand, pentru ca tu detii solutia la una din problemele care o macina, ori tu ceri mai mult alinarea ei, compania ei, ocrotirea…

- Un adolescent s-a întâlnit, dupa 15 ani, cu familia care i-a salvat viața atunci când abia se nascuse. Cele doua familii s-au întâlnit pentru un test genetic. Anthony a fost nascut de mama lui în 2002, însa la scurt timp dupa naștere au aflat…

- Ana Bogdan, 25 de ani, a fost eliminata in turul III de la Australian Open de Madison Keys, 22 de ani, 20 WTA, scor 3-6, 4-6. - Felicitari, Ana! Ai avut o evoluție remarcabila la Australian Open. Cum ai caracteriza performanța din acest an de la Melbourne?- Cu siguranța este o experiența memorabila.…

- Momente dramatice la aceasta ora, în localitatea Nicolae Balcescu dn județul Constanța. O femeie aflata în ultima luna de sarcina a nascut direct în hazna! Femeia s-a dus la toaleta și fara sa își dea seama a nascut copilul. Echipajele de salvare au intervenit prompt…

- Un barbat din localitatea Lazu, județul Constanța, a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor. Constanțeanul este acuzat ca și-a lasat fiul vitreg infirm pe viața, dupa ce, in prima zi a noului an, l-a lovit in cap cu o bara metalica, scrie libertatea.ro.

- Vedeta a prezentat cazul unui primar din județul Buzau care avea o amanta. Deși era o ficțiune, mulți oameni au crezut ca este real, motiv pentru care, cu siguranța, s-au intrebat: 'despre ce edil este vorba?". Romanii se uita la cazurile prezentate de Ernest, la emisiunea "Ochii din umbra", pentru…

- Crestinii sarbatoresc in fiecare an, pe data de 12 ianuarie, pe Sfanta Tatiana. Putini credinciosi stiu despre aceasta sarbatoare al carei nume multe femei il poarta. Sfanta Tatiana a trait in perioada anilor 223-235. Aceasta a trait o viata curata, nu a vrut sa se casatoreasca si si-a dedicat viata…

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie BBC News. Actrița australiana de 29 de ani care a jucat…

- Larisa Ujvari, studenta in anul 1 la Facultatea de Medicina și Farmacie din Oradea, este internata in stare grava la Spitalul Județean din Oradea. Potrivit cunoscuților, ea are mare nevoie de transfuzie sanguina, in special de trombocite și plasma. Cei care doresc ca ajute sunt așteptați…

- Este mereu cu zambetul pe buze, dar Claudia Patrașcanu are un secret dureros in familia sa. Fratele ei a fost lovit la cap la naștere și a ramas cu sechele pe viața. Claudia Patrașcanu, care este casatorita cu Gabi Badalau, are un frate, Eugen, care a ramas cu sechele in urma unui accident suferit la…

- Dinu Șovea este un roman stabilit in Londra, celebru pentru postarile sale de pe Facebook, in special cea in care a pus la zid toți romanii din țara natala . Acum, Dinu Șovea a publicat o fotografie cu o punga de pufuleți și chei de la mașina și transmite un mesaj trist legat de viața romanilor care…

- Au fost prieteni buni aproape toata viata fara sa stie ca, de fapt, sunt frati. Doi barbati din Hawaii au descoperit cu ajutorul unei baze de date ADN online ca au aceeasi mama. Cei doi s-au cunoscut în clasa a sasea si au ramas amici si dupa ce s-au pensionat. Familia numeste…

- Tenismena Sorana Cirstea a povestit cu lux de amanunte episodul infricoșator trait in luna mai, cand avionul care se afla in drum spre Madrid a fost aproape de o tragedie dupa ce a lovit o pasare in zbor. "Eram in avion cu Catalin Moroșanu și, la un moment dat, avionul a lovit o pasare in zbor. Instant…

- Accidentul s-a produs pe o autostrada din Palma de Mallorca, Spania, unde traiește mare parte din familia Ancuței. Potrivit presei spaniole, Toni Carcu a intrat cu viteza intr-un sens giratoriu de pe o șosea suspendata, a pierdut controlul volanului, a rupt parapetul de protecție și a cazut…

- S-au scurs 28 de ani de la Revoluție. Ani in care s-au intamplat multe, s-au schimbat multe. Și mulți par sa fi uitat. Nu și Oana Roman, care, deși avea pe atunci 13 ani, a trait evenimentele la intensitate maxima. Joi, de la ora 15.00, in deja cunoscuta emisiune Oana punct Roman, difuzata in fiecare…

- Smiley este unul dintre cei mai apreciati artisti din Romania. Cu ocazia lansarii noului sa album, cantaretul a vorbit despre cea mai importanta femeie din viata sa. Atentie, nu este vorba de Gina Pistol, alaturi de care vedeta traieste o poveste de dragoste. A

- REGELE MIHAI. Cum au trait Regele si familia sa în EXIL? "Ne-a înconjurat casa cu, probabil elemente din divizia Tudor Vladimirescu, ne-a taiat telefoanele, garda noastra a fost arestata și așa mai departe.

- Alina Ciucu, tanara de 25 ucisa la metrou in urma cu trei zile, este inmormantata astazi, in staul ei natal Ostroveni, din judetul Dolj. Familia indurerata o conduce pe ultimul drum pe fata a carei viata a fost curmata de Magdalena Serban. Clopotele bisericii s-au auzit de la primele ore ale diminetii,…

- Din acel moment și pana azi, am invatat nenumarate lectii, am cunoscut oameni si caractere, am invatat ca pentru a intelege realitatile trebuie sa privesti spectacolul lumii fara patimi. Am inteles ca poti avea o parere reala despre un om doar daca il privesti prin ochii tai si cat de eronate…

- Radu Valcan a facut marturisiri despre familia sa, de care este extrem de atașat. Radu Valcan, care este casatorita cu Adela Popescu , este cunoscut publicului telespectator din țara noastra din postura de prezentator de televiziune. Radu Valcan și Adela Popescu au impreuna un baiețel, Alexandru . Prezentatorul…

- Saveta Bogdan le-a indeplinit dorinta parintilor sai, dincolo de moarte. Aceasta s-a luptat cum a stiut ea mai bine pentru a recupera casa parinteasca. In emisiunea „Agentia VIP” de pe Antena Stars, cantareata de muzica populara, Saveta Bogdan, a povestit despre lupta apriga pe care a avut-o in instanta.

- Cu ocazia zilei de naștere a micuțului Akim, baiețelul cel mic al Antoniei și al lui Alex Velea, care astazi a implinit 1 an, artista a dorit sa imparta cu prietenii sai virtuali cateva momente unice. Indragita cantareața a publicat pe Instagram cateva fotografii din intimitatea cuplului, mai exact…

- Apreciatul actor Florin Piersic a facut o declarație induioșatoare intr-o emisiune de televiziune. Florin Piersic este unul dintre numele grele ale scenei artistice din Romania. De-a lungul vremii, reputatul actor a incantat generații dupa generații de spectatori și telespectatori cu rolurile pe care…

- Daniela Gyorfi nu a dus-o intotdeauna pe roze, ba dimpotriva, a trait in mare saracie, dupa cum a afirmat chiar ea. Daniela Gyorfi, care are o relație de ani de zile cu george tal, este considerata una dintre cele mai non-conformiste vedete de pe scena muzicala din țara noastra. daniela Gyorfi, care…

- REGELE MIHAI A MURIT. Regele Mihai a încetat din viata, decesul fiind pronuntat, informeaza Casa Regala, la ora 13, ora României, în Elvetia. Regele era într-o stare grava de mai mult timp.

- Cei trei membri ai familiei Manaila, Lenuta - mama, Catalin - fiul ei, si Ecaterina - bunica, sunt extrem de uniti si lupta pentru a ramane impreuna, indiferent de greutatile prin care trec zi de zi. Miercuri, echipa Visuri la cheie le va oferi acestora locuinta la care au visat toata viata si de care…

- Un barbat, de 35 de ani, si o tanara, de 17 ani, au murit, in timp ce alte doua fete, de 14 si 17 ani, au fost ranite si transportate la spital, sambata, in urma unui accident rutier care a avut loc in zona centrala a municipiului Galati.

- Viata e scurta, spunea de curand Roxana Ciuhulescu, iar ea e mai decisa ca oricand sa profite din plin de fiecare clipa. Dupa ce o perioada l-a tinut ascuns pe cel care a cucerit-o si a facut publica doar mana acestuia, de data asta, vedeta s-a lasat pozata in timp ce era in bratele lui. Si nu oricum:…

- Se implinesc cinci ani de cand un padurar buzoian a arborat drapelul Romaniei pe Jungfrau, unul dintre varfurile semete ale Alpilor, pentru a aminti lumii ca ”acasa” romanii isi sarbatoresc Ziua Nationala. Numele sau este Teodor Cardei, un impatimit al muntelui, acum in varsta de 67 de ani. A trait…

- Atunci cand nu se afla la pupitrul Observatorului de la ora 19, Andreea Berecleanu se ocupa de familia sa, in special de cei doi copii. Prezentatoarea se implica foarte mult in creșterea lor si recunoaste ca face tot posibilul sa traga o linie intre acasa si serviciu. Cat de bine ii iese aflam din materialul…

- Cristina Stamate ne-a incantat o viața intreaga cu rolurile sale jucate atat pe scena teatrului de comedie, cat și pe pe micile ecrane. Era o actrița desavarșita, mereu cu zambetul pe buze, insa puțini au fost cei care au știut drama prin care aceasta trecea. Cristina Stamate a fost casatorita cu actorul…

- Solistul de muzica de petrecere Nicu Paleru se bucura acum de succes și are tot ce-și dorește, dar nu a fost dintotdeauna așa. Nicu Paleru, care anul acesta a obținut rezidența in SUA , este un cunoscut și apreciat solist de muzica de petrecere. Nicu Paleru, a carui partenera de viața a pierdut o sarcina…

- Un ploieștean și-a pierdut viața in inundațiile de saptamana trecuta din Grecia, dupa ce mașina in care se afla in mers pe un pod a fost prinsa de viitura! Acesta se mai afla in mașina cu alți doi cetațeni danezi, care se pare ca au supraviețuit. Ploieșteanul care și-a pierdut viața se numește…

- La aniversarea a 50 de ani de cariera, celebrul artist spaniol si-a adus la concert intreaga familie. Iata care sunt realizarile sale de exceptie. Acum o jumatate de veac, pe 17 noiembrie 1967, un tanar tenor promitator se afla in turneu cu New York City Opera, prezentand la Dorothy Chandler Pavilion…

- Chitarist și cofondator al grupului, Malcom Young a fost nevoit sa se retraga de pe scena in 2014 inainte de lansarea albumului ‘Rock or Bust’, pentru a urma un tratament impotriva demenței. „Astazi, cu adanca tristete in suflet anuntam decesul lui Malcolm Young. Malcolm, alaturi…