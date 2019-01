Stiri pe aceeasi tema

- Inalt Preasfințitul (IPS) Teodosie s-a impiedicat, sambata, in timp ce urca scara de pe o cisterna cu agheasma. Apa sfințita a fost ulterior sfințita și imbuteliata in 200.000 de sticle. In timpul slujbei de sfințire a apei, IPS Teodosie s-a impiedicat pe scari și a fost cat pe ce sa cada de pe cisterna.…

- Tatal lui Meghan Markle, Thomas Markle, o indeamna pe Ducesa de Sussex sa se impace cu Kate Middleton, cumnata ei, dupa ce in presa britanica au aparut mai multe dezvaluiri conform carora cele doua sunt certate. Declarațiile sale vin in contextul in care s-a vehiculat ca Ducesa de Cambridge, Kate Middleton,…

- Directia de Protectie a Copilului din Constanta a publicat un anunt pe site-ul licitatiepublica.ro, prin care a cumparat clorura de calciu, adica sare pentru deszapezire, la un pret mult mai mare decat este pe piata. Potrivit datelor din oferta publica, institutia a dat, prin atribuire directa, 32.634…

- Un bebeluș de șapte luni și fratele sau mai mare, de un an și jumatate, au fost abandonați in fața Spitalului Județean Alexandria. Mama care și-a abandonat copiii este cautata acum de polițiști. O femeie din Alexandria a sunat la 112, sambata, și a anunțat ca doi copii par a fi abandonați la poarta…

- Clipe infioratoare, luni seara, in Ploiești. O fetița a incercat sa se sinucida, dupa ce a vrut sa se arunce de la etajul șase al unei parcari supraetajate de pe strada Cuza Voda. Un locatar dintr-un bloc din apropiere a sunat la 112, dupa ce a vazut-o pe copila de 13 ani care statea in șezut, pe marginea…

- Bebelușii abandonați in Maternitatea Oradea sunt ingrijiți de asistente și de doua femei din America, care vin special in Romania pentru a le oferi atenție și dragoste micuților. 22 de nou-nascuți au fost parasiți in maternitate de mame, dar reprezentanții spitalului spun ca numarul acestora este in…

- Pe pagina de Facebook a primarului municipiului Constanta, Decebal Fagadau a fost postat astazi un clip de promovare a statiunii Mamaia si a orasului Constanta. In filmuletul respectiv au fost surprinse imagini cu plaja, marea, Piata Ovidiu din Constanta, dar si din cluburi in care petrec tinerii la…

- Doi barbati au fost surprinsi in timp ce sustrageau bunuri dintr un autoturism, in zona Anda din Constanta. Totul a fost filmat de camerele de supraveghere din zona.Proprietarul masinii a postat pe Facebook imaginile.Datorita neglijentei mele pentru ca am uitat masina deschisa acesti indivizi au intrat…