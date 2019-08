Stiri pe aceeasi tema

- Pe un teren de peste doua mii de metri patrați, pus la dispoziție de Consiliul Local Semlac, Agenția Naționala pentru Locuințe va construi un bloc cu parter, doua etaje și mansarda, ce va aduce in localitatea aradeana 20 de apartamente destinate tinerilor. Opt apartamente cu suprafața utila de aproximativ…

- Actorul Dan Bordeianu a oferit detalii despre viața sa din prezent. Dan Bordeianu se declara un barbat implinit și fericit alaturi de familia sa, alaturi de care traiește la Branești, in casa construita de tatal sau. "Daaa! Acolo e. Cu fabuloasa mea sotie, Teodora, cu magnifica mea fiica, Maria, cu…

- Gata cu comercianții ambulanți, cu tonetele care funcționau ilegal și cu actele de infracționalitate de la Piața Sudului. De mai bine de o saptamana, Primaria Sectorului 4 a inceput demolarea chioșcurilor comercianților care iși desfașurau activitatea contra legii, pe domeniul public de la Piața…

- Adjunctul sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, maior Ovidiu Costea, a declarat ca toate focarele de incendiu au fost lichidate, iar sâmbata vor fi stabilite cauza de izbucnire a focului si valoarea pagubelor. Potrivit estimarilor pompierilor, din suprafata totala…

- E alerta in județul Alba, dupa ce manastirea Rameț a luat foc. Acoperișul lacașului de cult a fost cuprins de flacari. Din primele informații, arde acoperișul Manastirii Rameț, iar flacarile s-au extins pe o suprafața de aproape 600 de metri patrați, conform alba24. Zeci de pompieri intervin la fața…

- Cele mai multe scoici sunt mulțumite daca iși fac vizuina intr-un banc moale de nisip sau noroi. Dar nu și aceasta molusca. Ea este mult mai „hardcore”: mananca pietre și excreteaza resturile sub forma de nisip. Lithoredo abatanica se afla pe o lista scurta cu animale de apa dulce capabile…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca in cartierul Obcini este in curs de amenajare un loc de joaca in suprafața de 1.000 de metri patrați. El a afirmat ca spațiul va fi inființat in zona blocurilor E20, E21 și E24, de pe strada Victoriei, va fi cu suprafața cauciucata și va dispune…

- Decathlon, retailer european de articole sportive, a inaugurat magazinul extins din Cluj-Napoca, in incinta centrului comercial VIVO. Noul spatiu are o suprafata de 4.857 metri patrati, cu peste 1.400 metri patrati in plus fata de cea initiala.