VIDEO | Doi hoți au fost filmați în timp ce furau o bicicletă dintr-o scară de bloc din Galați Doi tineri sunt cautati de politia din Galati, dupa ce au intrat in scara unui bloc si au plecat cu o bicicleta lasata de proprietar pe hol. Furtul a fost filmat de o camera de supraveghere, iar imaginile au ajuns la anchetatori. Prima oara, cei doi au urcat in „recunoaștere” pe scari, dar au coborat cu mainile goale, ca sa se convinga ca pot fugi fara probleme, a informat observator.tv. Tinerii au revenit la „prada” pe care o ochisera și au plecat cu ea. Evenimentul a avut loc ieri dupa-amiaza, in jurul orei 17.40. Proprietarul a declarat ca bicicleta, care a costat 1500 lei si pe care a cumparat-o… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

