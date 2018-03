VIDEO: Doi frati au vaslit peste Atlantic in 53 de zile

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din satul Zaim, raionul Causeni, s-au bucurat de un spectacol cum mai rar au vazut. Ansamblul de cantece și dansuri populare "Fluieraș", condus de fratii Stefanet, a incantat publicul, in cadrul festivalului Martisor 2018.

- DE LA RAM NE TRAGEM … Conducerea CARP Barlad si salariatii, au avut ieri parte de o intalnire de suflet cu reprezentantii comunei Manta din raionul Cahul, Republica Moldova, in frunte cu primarul moldovean Viorica Hincu si cu preotul Iulian Budescu, vicar administrativ al Episcopiei Basarabiei de Sud.…

- Eric Roberts interpreteaza rolul afaceristului, iar din distributie fac parte Patrick Bergin („In pat cu dusmanul") si Ian Beattie, cunoscut din „Urzeala Tronurilor". „Blackbird" este filmat in Barbados, Londra si Irlanda, si este o productie West One Entertainment, Five Knight Films, Parachute Films…

- Grosimea stratului de gheața marina a atins un nou record minim in acest an, arata date oficiale publicate de Statele Unite marți, transmite The Guardian, citat de digi24.ro. „Este pur și simplu o nebunie (ce se petrece – n.r.). Aceste valuri de caldura – nu am mai vazut niciodata așa ceva”, a declarat…

- Grosimea stratului de gheața marina a atins un nou record minim in acest an, arata date oficiale publicate de SUA. „Este pur și simplu o nebunie. Aceste valuri de caldura – nu am mai vazut niciodata așa ceva”, a declarat Mark Serreze, directorul National Snow and Ice Date Center din Boulder, Colorado,…

- Vlad Cosma, fost deputat, a ajuns astazi la Sediul Parchetului General. Acesta a declarat ca nimeni nu ar trebui condamnat pe probe fabricate, in timp ce sora acestuia, Andreea Cosma, a spus ca „imaginea Romaniei a fost compromisa”.

- Armageddonul stelelor de mare. Asa a botezat presa britanica un fenomen care a provocat moartea a milioane de asemenea vietati. Plajele din nord-vestul Angliei sint pline de stele de mare si alte creaturi marine moarte, aduse la mal de valuri. Potrivit specialistilor, disparitia in masa a stelelor de…

- Statele Uniunii Europene urmeaza sa scoata saptamana viitoare Bahreinul, Insulele Marshall si Sfanta Lucia de pe o lista UE a paradisurilor fiscale, lasand doar sase jurisdictii pe lista, la trei luni dupa ce aceasta a fost adoptata, potrivit unui document european citat marti de Reuters. Masura…

- Jucatorul de tenis Fabio Fognini a caștigat titlul la Sao Paolo. I l-a dedicat fostului fotbalist Davide Astori. Aflat la a 15-a finala din cariera, ”Fogna” a cucerit, duminica seara, al 6-lea titlu ATP, revenind de la 0-1 la seturi in finala cu surprinzatorul chilian Nicolas Jarry (22 ani, 1,98 metri…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, fugit din tara de peste sase ani si urmarit international, a facut declaratii la un post de televiziune pe mai multe subiecte, discutand si despre disparitia lui Codrut Marta, Realitatea TV, Sebastian Ghita, Radu Mazare, plecarea sa din tara, mesajele catre DNA,…

- Magistratii ICCJ s-au pronuntat, marti,in dosarul in care judecatoarea Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita... The post Judecatoarea Terceanu si fratii Becali, ani grei dupa gratii! Borcea a fost achitat appeared first on Renasterea banateana .

- Decizie definitiva in cazul judecatoarei acuzate ca a luat mita de la fratii Becali pentru a-i achita in prima instanta. Sapte ani va sta dupa gratii Geanina Terceanu. Instanta i-a condamnat si pe Ioan si Victor Becali, pentru dare de mita, dar a decis sa il achite pe Cristi Borcea.

- Magistratii ICCJ s-au pronuntat in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor. Procurorii au cerut la ultimul termen pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare, motiv pentru care…

- Doua perechi de gemeni identici planifica acum o nunta comuna dupa ce doi frați le-au cerut in casatorie pe doua surori pe data de 2 februarie. Ei au ales ziua in mod simbolic fiind 2 a 2-a, scrie ABC News. Brittany și Briana Deane i-au intalnit pe Josh și pe Jeremy Salyers in august, anul trecut, la…

- Un tribunal turc a condamnat vineri - la inchisoare pe viata - trei jurnalisti renuniti, acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat de la 15 iulie 2016. Fratii Ahmet si Mehmet Altan si jurnalista Nazli Ilicak, care neaga orice implicare in puciul esuat, au fost condamnati impreuna cu alti…

- Ministrii apararii ai statelor membre NATO au convenit miercuri, in prima zi a reuniunii lor de la Bruxelles, asupra modernizarii structurilor de comanda ale Aliantei prin crearea a doua noi cartiere generale strategice, unul pentru comunicatii maritime in SUA si altul pentru mobilitate terestra…

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor Apararii din cadrul NATO la Bruxelles.Germania…

- El este tatal Emmei Roberts și fratele mai mare al Juliei Roberts, un actor cunoscut, cu o nominalizare la Oscar și trei nominalizari la Globurile de Aur și apariții in filme precum „The Dark Knight”, „Runaway Train” sau „Hitman’s Run”. Actorul s-a ranit la șold. La cei 61 de ani ai sai, Eric Roberts…

- El este tatal Emmei Roberts și fratele mai mare al Juliei Roberts, un actor cunoscut, cu o nominalizare la Oscar și trei nominalizari la Globurile de Aur și apariții in filme precum „The Dark Knight”, „Runaway Train” sau „Hitman’s Run”. Actorul s-a ranit la șold. La cei 61 de ani ai sai, Eric Roberts…

- Cluburile de fotbal Bayern Munchen si FC Dallas au semnat un parteneriat pentru formarea tinerelor talente, informeaza cotidianul L'Equipe. Bayern Munchen, cvintupla campioana en titre a Germaniei la fotbal, care si-a deschis deja un birou peste Atlantic in 2014, isi continua strategia…

- Mobilizare pentru Dan Udrea, romanul mort in Malta. Barbatul, pe care destinul l-a lovit cumplit, devenise tata pentru a doua oara in urma cu șase luni. Bistrițeanul se mutase impreuna cu familia in statul maltez, in speranța unei vieți mai bune. In timpul unei furtuni, Dan a murit pe loc dupa ce un…

- Isi vinde desenele ca sa aiba ce manca! Este povestea Adinei Ion, o fetita de doar 13 ani care deseneaza, in timpul liber, ca sa aiba un trai mai bun. Ne neaparat ea, cat. frații sai! Anul trecut, mos Craciun a cam uitat de familia sa, iar Adina a fost nevoita sa isi cumpere o pereche de ghete din banii…

- Lasata in grija nimanui, o fetița de doi ani a ajuns cu arsuri grave la spital, dupa ce a cazut intr-o cratița cu apa clocotita in Voitinel, Suceava. Deși copila avea rani grave, mama a incercat sa o trateze acasa de una singura. Unui vecin i s-a facut mila de micuța și a alertat autoritațile. Mama…

- Ma inteleg bine sau foarte bine cu multe persoane. Cand ma intalnesc cu ele discut multe, suntem pe o frecventa comuna, ne simtim bine. Unele sunt rude, altele sunt fosti colegi de serviciu sau le-am cunoscut intamplator si am ramas in relatii bune. Mai sunt vecinii si toti cei pe care i-am cunoscut…

- Andrei, Vasile, Ionut si Marius sunt cei patru romani care au cucerit Atlanticul si au spulberat vechiul record al competitiei Talisker Whisky Atlantic Challenge, vaslind atat de repede incat organizatorii competitiei au crezut ca ambarcatiunea lor fie este tractata, fie are montat un motor. Atlantic…

- Ca sa caștige suma de 100.000 de lei pusa in joc la “Guess My Age”, frații Sen trebuie sa ghiceasca varsta exacta a celor șapte persoane care vin in fața lor. Și se pare ca le merge cat se poate de bine.

- In fata acuzatiilor de coruptie, fostul primar al Constantei Radu Mazare si-a gasit refugiul in Madagascar - unde detine un complex turistic exclusivist pe malul Oceanului Indian, finantat printr-o...

- In fata acuzatiilor de coruptie, fostul primar al Constantei, Radu Mazare, si-a gasit refugiul in Madagascar - unde detine un resort exclusivist pe malul Oceanului Indian, finantat printr-o retea de coruptie in care sunt implicati oamenii de afaceri Elan Schwartzenberg si Avraham Morgenstern, se arata…

- Veronica Valle a vorbit despre obiceiurile neobisnuite ale cvatruplului campion mondial din Formula 1. FORMULA 1. Contract-record pentru Lewis Hamilton propus de Mercedes "Lewis e un caracter foarte ciudat, isi poate schimba starile rapid. De exemplu, ne aflam in avionul de New York…

- Monica Pop a avut prima sa apariție public dupa ce a primit amenințari cu moartea. Renumitul medic oftalmolog Monica Pop a primit amenințari cu moartea la inceputul lunii ianuarie a acestui an. Amenințarea a venit de la un inernaut și este legata de faptul ca Monica Pop susține vaccinarea. Monica Pop,…

- Bianca Dragușanu a avut o discuție ca intre fete cu o colaboratoare. Vedeta a facut public ce au discutat. Bianca Dragușanu, care a marturisit ca nu a trecut prin depresie postnatala dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei, Sofia Natalia , a dezvaluit la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D ce discuție…

- Graul verde, spirulina, chlorella, orzul verde, menta, germenii de grau, germenii de broccoli, germenii de orz și acerola constituie un adevarat elixir al tinereții. Beneficiile consumului sunt numeroase, așa ca le poți introduce cu incredere in dieta de detoxifiere și slabire sanatoasa. Creșterea calitații…

- Rihanna a fost copleșita de emoție la inmormantarea verișorului sau, Tavon Kaiseen Alleyne, care a fost impușcat in a doua zi de Craciun, chiar dupa ce el și Riri au petrecut sarbatorile impreuna. „RIP … nu-mi vine sa cred ca aseara te-am ținut in brațe! Nu credeam ca putea fi ultima data cand iți simțeam…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Cristina Manea, o tanara din Pitești, a aflat ca are cancer, in ziua in care a nascut . Viața a lovit-o crunt pe Cristina…

- Incendiu in Covasna, la un centru de colectare fier vechi. Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe, județul Covasna, au intervenit, in dimineața zilei de joi, 11 ianuarie, la un incendiu izbucnit in curtea unui operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile…

- Angie, cunoscuta drept Bad Angie de la emisiunea „Chefi la cuțite”, a povestit despre un teribil accident pe care l-a suferit. Angie Moisescu, supranumita Bad Angie și cunoscuta de la emisiunea „Chefi la cuțite” , a fost invitata la emisiunea „Rai da’ Buni”, de la Antena Stars, acolo unde a facut dezvaluiri…

- De mult, cand cupa noastra de lacrimi era plina, Cand rob era Romanul in tara cea straina, Si ne lovea cu ura salbatica barbarul, Cand apasa, ca astazi pe trup roman hotarul, Ne imparteam destinul cu apele si muntii Și plugul suferinții brazda seninul frunții, Cand ferecați in lanțuri mureau pe cruce…

- Problemele fratilor Micula sunt departe de a lua sfarsit. ANAF a anuntat ca va scoate la licitatie un imobil din Bihor, inregistrat pe firma European Food, societate care apartine lui Ioan Micula, pentru suma de 110.000 lei.

- SOLSTIȚIUL DE IARNA 2017. Prima referire la un brad decorat pentru Craciun apare la Riga, in Letonia, in 1510. In 1521, printesa Helene de Mecklembourg a impodobit primul brad de Craciun din Paris, dupa casatoria cu ducele de Orleans. O alta mentiune scrisa referitoare la impodobirea unui pom de…

- Una dintre optiunile pe care le au in vedere SUA ar fi distrugerea unui sit de lansare a unei rachete nucleare inainte ca Phenianul sa il foloseasca pentru un nou test nuclear. Intr-un alt scenariu, SUA ar putea distruge depozitele de arme nucleare al Coreii de Nord. Administratia Trump mizeaza…

- Numele lor de familie a fost facut cunoscut in lume de cei care au luat cu asalt Hollywood-ul, insa frații sau surorile acestor actori de succes se bucura din plin de faima obținuta chiar de ei, fara a profita de pe urma notorietații celui mai celebru membru din clanul lor. Gesine & Sandra Bullock O…

- Daca ar fi sa ne amintim tabloul de familie din ziua nuntii Camillei cu Printul Charles, am sesiza ca acolo erau, pe langa Printul William si Printul Harry, alti doi tineri, pe care, insa, nu-i cunoastem. Ei bine, cei doi erau copiii din mariajul anterior al Camillei, practic fratii vitregi ai Printilor…

- Testamentul lui Audrey Hepburn a fost facut public la 24 de ani dupa decesul acesteia survenit in 1993 in urma unei lupte cu cancerul. Unul dintre cei doi copii ai celebrei actrițe Audrey Hepburn a facut public testamentul mamei sale, decedate in 1993, in urma unui proces cu fundația caritabila inființata…

- La doar cateva luni de la deschiderea magazinului NISSA din Arkadia Mall Varsovia, cel mai cunoscut brand romanesc de imbracaminte si accesorii pentru femei traverseaza oceanul Atlantic si deschide un magazin fabulos la MIAMI. Pe 10 decembrie au inaugurat primul magazin NISSA din Statele Unite ale Americii,…