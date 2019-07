Stiri pe aceeasi tema

- Opozanti ai Brexitului au manifestat sambata la Londra desfasurand in aer un urias balon portocaliu care il reprezenta pe Boris Johnson, foarte probabil viitor prim-ministru, ca un copil capricios si in lacrimi, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Fostul ministru de externe, una din cele…

- YouTube nu va interzice difuzarea stilului drill, un curent al muzicii hip-hop foarte popular in randul tinerilor din Londra, dar contestat pentru versurile violente si imaginile razboinice, a anuntat vineri un responsabil al platformei video, potrivit AFP. La inceputul lunii mai, circa…

- Scotland Yard-ul a fost solicitat in Latchmere Road, in Battersea, la ora locala 02:45 pm, ora la care victima a fost transportata la spital dupa atac. Deocamdata, nu s-a facut nicio arestare legata de acest eveniment. In urma atacului, mai multe strazi din zona in care s-au petrecut faptele…

- Pentru prima data in mai bine de 100 de ani, Marea Britanie nu a folosit energie electrica pe baza de carbune timp de mai mult de patru zile la rand. Luni dimineata, compania britanica de utilitati National Grid a anuntat ca au trecut mai mult de 122 de ore de cand Marea Britanie a folosit…

- Romania a exportat, in prima luna a acestui an, preparate din carne si peste in suma de 14,3 milioane euro, in crestere cu 14% comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de preparate din carne si peste s-au indreptat…

- CHIȘINAU, 24 apr – Sputnik, Doina Crainic. Marea Britanie ar putea fi „inundata” cu jucarii, mașini și aparate electrice periculoase dupa Brexit, daca guvernul nu acționeaza pentru a menține standardele de siguranța UE, avertizeaza grupul Which?, citat de The Independent.CC0 / Pixabay…