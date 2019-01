Stiri pe aceeasi tema

- DJ Wanda a inceput anul 2019 cu o mare schimbare in viața sa. Vedeta s-a mutat la Londra alaturi de iubitul sau, Karl, și astfel, iata, a devenit vecina cu celebritați internaționale. Dj Wanda și Karl sunt impreuna de peste jumatate de an și se ințeleg de minune. Cei doi au luat decizia de a se muta…

- Inceputul anului a adus cea mai mare schimbare in viața lui DJ Wanda! Vedeta s-a mutat la Londra impreuna cu iubitul ei, Karl. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de șase luni și par sa fie facuți unul pentru celalalt. Dupa jumatate de an de relație și avand planuri de nunta, cei doi locuiesc…

- In Calarasi exista strada cu cel mai scurt nume din Romania. Aleea X se afla in zona scolii nr. 9 din oras si nu are mai mult de 300 de metri. Oameni gospodari locuiesc aici de mai bine de 40 de ani si spun ca dintotdeauna asa s-a numit strada.

- Europarlamentarul Sigfried Mureșan susține ca Romaniei ii lipsește o guvernare buna pentru a gasi soluții pentru problemele de zi cu zi care ii framanta pe romani, precizand ca a primit multe felicitari pentru modul in care cetațenii apara valorile europene."De doi ani de zile, peste tot unde…

- Pompierii au intervenit la un incendiu in apropiere de Sibiu, cu trei autospeciale. Salvatorii au fost insa uimiți sa constate ca fumul gros care ieșea dintr-un apartament nu provenea de la un focar ci, cel mai probabil, de la o cratița uitata pe foc. Trei echipaje de pompieri și o alta mașina de la…

- A muncit, a pus ban peste bani si a reusit sa iasa din situatia in care se afla. In urma cu cativa ani, Tudorel Filimon, cunoscut pentru rolul lui nea Popa din serialul "La bloc", a ramas fara vila, dupa ce imprumuturile la banca l-au ingenuncheat. A acceptat orice contract, ba chiar intr-o perioada…

- Jamie Oliver a ramas fara bani și a declarat ca nu va mai investi in lanțul sau de restaurante, aflat in pragul falimentului. Celebrul chef se afla pe marginea prapastiei din punct de vedere financiar, dupa ce a bagat mai bine de 12,7 milioane de lire din propriul buzunar in aceasta afacere. Bucatarul…