Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a explicat care este motivul pentru care nu a mai facut nunta cu muzicianul Tavi Clonda, partenerul ei de viața. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au facut doar cununia civila in urma cu patru ani. Cei doi ar fi trebuit sa organizeze petrecerea de nunta anul…

- Gabriela Cristea recunoaște ca in acest moment nu se poate gandi decat la copil. "Va dati seama ca nunta este, acum, ultima mea grija. Nu mai facem nicio nunta, ne concentram pe sarcina. Oricum ar fi fost un eveniment restrans, nu o petrecere cu fast", a declarat Gabi Cristea. Gabriela…

- Alina Pușcaș ar fi insarcinata cu cel de-al treilea copil, conform informațiilor de ultima ora aparute in presa. Pana in acest moment, prezentatoarea TV nu a facut nicio declarație in acest sens, marind și mai mult suspansul. Alina Pușcaș, in varsta de 33 de ani, va deveni mamica din nou, pentru a treia…

- Actrița Rona Hartner a venit pentru prima oara la TV cu iubitul francez, Herve. Vedeta a facut dezvaluiri despre povestea ei de dragoste. Rona Hartner este mai fericita ca niciodata alaturi de iubitul ei, un francez pe nume Herve. Actrița a fost prezenta, alaturi de actualul ei partener, la emisiunea…

- In ultima perioada s-a vehiculat ca Anda Adam este insarcinata din nou. Mamica de fetița de trei ani, cantareața a ținut sa se afle chiar de la ea despre presupusa sarcina, iar in cadrul unui interviu, a spus ca exista un sambure de adevar in zvonurile aparute: “lucreaza” la al doilea copil cu soțul…

- In urma cu doua saptamani, DJ Wanda a venit la emisiunea "Rai Da Buni" si a facut o dezvaluire pe care o asteptau toti admiratorii ei. Atunci, bruneta a marturisit ca exista un nou barbat in viata ei, dar a fost rezervata in privinta detaliilor. In aceasta seara insa, lucrurile au stat complet diferit.…

- Elena Ionescu a devenit pentru prima oara mama, la inceputul lunii august, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Artista a marturisit ca Razvan este foarte cuminte și ca petrece mult timp cu bunicii lui. Mai mult, vedeta se pregatește de nunta și și-a ales deja rochia de mireasa, deși nu a stabillit…