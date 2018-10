Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a lansat in urma cu opt luni “Cand sunt cu tine”, directia 5 este in “Paradis”, in cel mai nou videoclip al trupei. Versurile piesei “Paradis” sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan, pune in scena o lume edenica, in…

- Sore lanseaza piesa, “O sa uit“, cea mai profunda declarație de dragoste facuta iubitului ei, Mircea. “Am scris-o extrem de repede, intr-o ora era gata. A fost genul de piesa care s-a scris de la sine, totul s-a legat ușor și natural. Inspirația pentru aceasta piesa imi sunt Erin și Mircea, pentru ca…

- Cantarețul Adrian Enache a transmis un mesaj dupa moartea artistului Ilie Micolov. Drama lui Ilie Micolov. A fost parasit de familie: „S-au dezis de mine’ Ilie Micolov a compus una dintre cele mai fredonate melodii romanești. „Dragoste la prima vedere’, scrisa dupa intalnirea cu o fata la Miliție Legatura…

- Un șofer din Giurgiu a fost ranit, dupa ce a lovit cu mașina doi cai nesupravegheați. Barbatul, in varsta de 71 de ani, din comuna Fratesti, județul Giurgiu, circula pe soseaua Bucuresti, la intrarea in municipiul Giurgiu, in seara zilei de vineri, 20 iulie, in jurul orei 21.00, cand s-a trezit cu cei…

- Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5 a avut o legatura speciala cu regretatul muzician Ilie Micolov. Relație cu totul speciala intre regretatul cantareț Ilie Micolov și Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5. Puțina lume știe ca Ilie Micolov a fost cel care l-a ajutat pe Marian Ionescu in cariera…

- Emotii spuse in versuri impachetate intr-o frumoasa piesa, ca o declaratie de dragoste: Directia 5 revine cu versiunea de studio a piesei „Marile iubiri”. Piesa este compusa de Marian Ionescu si Dinu Olarasu, iar versurile sunt interpretate intr-o maniera originala de Cristi Enache, Toni Seicarescu…

- Nume grele din showbiz-ul românesc printre care Raluca Badulescu, Razvan Ciobanu, dar si Marian Ionescu, de la Directia 5 au fost audiați joi la DIICOT Ploiesti într-un dosar de trafic de droguri.