Partida dintre Watford și Southampton a oferit cel mai rapid gol din Premier League. Shane Long este omul care a intrat definitiv in istoria campionatului englez. Click aici pentru VIDEO! Atacantul de 32 de ani a profitat de o gafa a lui Craig Cathcart, care in locul unei pase lungi a degajat direct in fotbalistul lui Southampton. Atacantul irlandez a urmarit bine mingea și a inscris cu o execuție fina peste Ben Foster. Aceasta e abia a 4-a sa reușita. ...