VIDEO Din Costa Rica, Elena Udrea bagă o stațiune în insolvență Boghiș este satul de reședința al comunei cu același nume din județul Salaj, in partea de nord a satului fiind stațiunea turistica Baile Boghiș, in care Udrea a decis sa investeasca in urma cu 5 ani, intenția fiind de a prelua catre Salaj fluxul de turiști romani care merg spre Ungaria. Investiția a fost inaugurata in vara anului 2014. mai multe, pe profit.ro Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Înfiintata în septembrie 2013, BAI BOGHIS SRL Zalau are ca obiect principal de activitate „Hoteluri si alte facilitati de cazare similare”, iar jumatate din firma este detinuta de Elena Udrea. Celelalte parti sociale sunt detinute de Nadine-Magda Stanca (40%) si Veronica Elena…

- Elena Udrea reactioneaza la punerea sub urmarire penala a Laurei Codruta Kovesi. Din Costa Rica, fostul ministru al Dezvoltarii se simte plagiata de Kovesi, prin reactia de miercuri seara a fostei sefei a DNA, si ii ureaza "Bun venit in clubul...

- Din Costa Rica, acolo unde s-au refugiat din calea justiției romanești, Elena Udrea și fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, incearca sa scape de condamnarile definitive. Udrea și Bica le cer judecatorilor de la Instanța Suprema din țara noastra sa anuleze sentințele.

