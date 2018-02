Stiri pe aceeasi tema

- Socant, dar adevarat. Cei doi agenti de paza care au snopit in bataie trei tineri au fost prezentati in aceasta dimineata judecatorilor aradeni cu propunerea de arestare preventiva. Magistratii au decis sa nu ii aresteze. „Cei doi inculpati au fost prezentati la Judecatoria Arad cu propunere de arestare…

- Un tanar de 26 de ani, din Motru, s-a ales luni cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, parintii lui fiind raniti intr-un accident produs de el. „Din verificarile efectuate de politisti la fata locului, s-a constat...

- In aceasa dimineața, puțin inainte de ora 9.00, in localitatea Daia a avut loc un accident rutier cauzat de neadaptarea vitezei intr-o curba. Vinovat este un șofer de 20 de ani din Vurpar, care era la volan FARA SA AIBA PERMIS. Mai mult, polițiștii i-a depistat o alcoolemie de 0, 56mg/l in aerul…

- Scandal in toata regula intr-o locuinta din cartierul resitean Lunca Pomostului. Un baiat de numai 12 ani a ajuns la spital dupa ce a fost batut de catre tatal sau. Baiatul a fost scos din mainile parintelui violent de catre jandarmi, care au sesizat politistii. “Duminica in jurul orei 19.00, grupa…

- Un copil de 12 ani a ajuns la spital in stare critica dupa eca fost batut cu bestialitate de tatal sau. A fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a-l oprit pe barbatul de 50 de ani. Mama e cea care a sunat la 112 și a cerut ajutor, incapabila sa-l linișteasca pe partenerul ei.

- Recent doisprezece copii din satul Filipeni, raionul Leova, cu varste cuprinse intre 4 și 7 ani, au ajuns la spital dupa ce ar fi contactat virusul hepatitei A. Cum ne dam seama ca am fost infectați cu acest virus, care sunt simptomele?

- Mirabela Dauer se afla inca internata in spital, dupa ce rinichiul sau stang a fost extirpat, deoarece avea o tumora. Din fericire, artista nu sufera de o boala incurabila. Aceasta a transmis fanilor un mesaj emotionant, care a starnit lacrimile. Mirabela Dauer a postat pe retelele de socializare un…

- Mirabela Dauer si-a ingrijorat prietenii virtuali la mai bine de o saptamana de la operatia dificila in timpul careia i-a fost extirpat un rinichi. La scurt timp dupa ce au deslusit mesajul din inregistrarea publica, fanii i-au scris numeroase mesaje indragitei cantarete, care e inca in spital.

- Mirabela Dauer a postat pe o retea de socializare un videoclip care i-a facut pe multi sa planga. „Am inteles multe, dar niciodata pe mine. Nu m-am inteles in nici o secunda. Am ales de atatea ori persoanele gresite, desi stiam ca imi vor face rau. Am fost mereu acolo pentru oricine, oricand avea nevoie…

- Mirabela Dauer se afla inca internata in spital, dupa ce rinichiul sau stang a fost extirpat, deoarece avea o tumora. Din fericire, artista nu sufera de o boala incurabila. Aceasta a transmis fanilor un mesaj emotionant, care a starnit lacrimile.

- Mirabela Dauer este in continuare internata in spital, dupa operația la rinichi, suferita zilele trecute. Mihai Morar a dezvaluit in cadrul emisiunii sale cum se simte interpreta și cand va fi externata. Mirabela Dauer a fost operata de urgența , in urma cu 6 zile, din cauza unor probeme la rinichi.…

- Un barbat din Faget a provocat vineri dimineata un accident pe drumul dintre Lugoj si Deva, la Cosava. Fageteanul se afla la volanul unui Audi Q7 iar pe fondul vitezei, intr-o curba, a lovit un autotren care circula regulamentar. In urma impactului violent, masinile au fost avariate iar soferul autoturismului…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența. Medicii au decis sa o opereze dupa ultimile analize i s-a gasit o tumora la rinichi. Marina Almașan a dezvaluit faptul ca situația de sanatate a Mirabelei Dauer s-a agravat in urma unei diete stricte pe care artista ar fi ținut-o de 6 luni de zile. Dieta…

- Bataie ca-n filme in Borșa. Un tanar de 25 de ani bagat in spital de 6 indivizi dupa o agresiune in benzinaria din localitate ! In urma cu cateva minute un tanar a fost agresat de 6 indivizi intr-o benzinarie din Borșa. Acesta a fost batut crunt de agresori, el fiind transportat de urgența la spital,…

- In noiembrie 2017, indragita solista a recunoscut ca a inceput sa se simta rau in urma unei diete celebre, pe care au incercat-o multe femei din Romania, dieta Dukan (dieta bazata pe consumul de proteine, in detrimentul glucidelor și lipidelor), și ca a fost la un pas sa ajunga și atunci pe mana…

- Mirabelei Dauer i-a fost extirpat un rinichi. Are probleme de sanatate din cauza dietei Dukan? Mirabela Dauer a suferit o interventie chirurgicala complicata recent, medicii extirpandu-i un rinichi. Conform surselor citate de Click, i s-ar fi descoperit o piatra si o tumora, iar acest tip de operatie…

- Dupa interventia chirurgicala suferita de indragita Mirabela Dauer, cunoscuta realizatoare de televiziune face lumina in acest caz, despre care s-a spus ca ar fi fost provocat de celebra dieta Dukan. Mirabela Dauer a trecut printr-o incercare crunta saptamana aceasta, fiind nevoita sa se supuna unei…

- Medicii din judetul Gorj sunt in alerta, dupa ce un copil de patru ani a decedat. Micutul este suspectat de meningita si se afla internat intr-un spital din Motru, care acum este in carantina. Specialistii se tem pentru viata a altor doi copii care au intrat in contact cu minorul mort, suspect de infectie…

- Cazurile de agresiuni in scoli par din ce in ce mai dese. Si mai violente. Un elev de clasa a VIII-a din Sanmihaiu Roman, in judetul Timis, a avut nevoie de cinci zile de ingrijiri medicale, dupa ce a fost batut crunt de tatal unui coleg.

- Un adolescent in varsta de 18 ani a ajuns, luni dupa-amiaza, in stare grava la spital dupa ce alți doi tineri i-au administrat o bataie sora cu moartea. Intreg scandalul a pornit de la o fata, iar bataia sangeroasa a avut loc in fața unui liceu din Dej.

- S-a spus ca s-au inteles si vor divorta la notar, insa ea spune altceva! Antonia face noi dezvaluiri despre divortul de Vincenzo Castellano. Intr-un interviu acordat pentru „Xtra Night Show”, vedeta a spus ce isi doreste cel mai mult pentru 2018. Antonia vrea cu orice pret sa o aiba pe fiica ei aproape,…

- Siguranta pietonilor este pusa in pericol de fiecare data cand soferii ignora respectarea indicatoarelor si marcajelor pentru pietoni. O clipa de neatentie a soferului este suficienta ca un pieton sa devina victima. Ieri, un barbat care traversa regulamentar a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit…

- Mirabela Dauer și Raoul s-au impacat, in sfarșit, dupa trei ani de animozitați, timp in care, abia daca cei doi indragiți artiști și-au vorbit. Mirabela Dauer și Raoul nu numai ca au urcat, din nou, pe aceași scena, dar și-au și inceput anul impreuna, pe meleaguri straine, in Israel, conform unei fotografii…

- “În jurul orei 7.30, un conducator auto în vârsta de 54 de ani din Cluj-Napoca în timp ce circula cu un autovehicul pe Calea Turzii pe sensul de coborâre pe fondul neadaptarii vitezei la carosabilul umed (mâzga) ar fi derapat intrând astfel pe contrasens…

- La data de 5 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Carei au fost sesizați despre faptul ca intre localitațile Tașnad și Cauaș a avut loc un accident rutier, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. In urma cercetarilor efectuate la fața locului de catre polițiști,…

- O femeie de 54 de ani a fost ranita intr-un accident ce a avut loc joi, 4 ianuarie, in localitatea Camarzana. Șoferul vinovat, era sub influența bauturilor alcoolice. Deplasandu-se la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un barbat de 26 de ani, din Trip, aflandu-se la volanul unui autoturism,…

- Grav accident rutier produs in localitatea Perii Brosteni. Șoferul unui autoturism, un tanar de 15 ani, a pierdut controlul volanului si s-a izbit de un podet. Accidentul s-a soldat cu patru victime, dintre care doi minori si doi adulti. Teribilism și inconștiența. Un adolescent in varsta de 15 ani…

- Un sofer neatent a bagat o femeie in spital. Evenimentul nefericit a avut loc pe DN 18, in localitatea Mara, in cursul zilei de marti, 2 ianuarie. Verificarile efectuate au relevat ca un baimarean de 49 de ani, care conducea un autoturism dinspre Sighetu Marmatiei spre Baia Mare, a surprins si accidentat…

- Caz sfasietor! Un barbat care si-a pierdut sotia, internata intr-un spital, i-a lasat doctorului care s-a ocupat de cazul ei un bilet cu un mesaj tulburator. Laura Levis a murit la 34 de ani dupa un atac de astm.

- Paisprezece persoane au ajuns, in ultimele 24 de ore, la spital, din cauza accidentelor provocate de folosirea imprudenta a materialelor pirotehnice. Duminica, politistii au confiscat articole pirotehnice in valoare de aproape 50.000 lei, fiind constatate 191 de infractiuni pentru incalcarea regimului…

- O teava de gaze a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini. O persoana a fost ranita

- Trei barbați sunt cercetați, în stare de arest preventiv, de polițiști din cadrul Serviciului de Investații Criminale, pentru tentativa la omor. Aceștia, în dimineața zilei de 21.12.2017, în jurul orei 05:15, dupa un conflict verbal pe care l-au avut într-un…

- Un septuagenar a ajuns in stare grava la spital, vineri, 29 decembrie, dupa ce a provocat un accident de circulatie pe DN 1F, la intersectia cu DJ 109 P, in localitatea Bobota. In timp ce conducea autoturismul, barbatul in varsta de 74 de ani nu a acordat prioritate de trecere la efectuarea virajului…

- O femeie de 34 de ani a fost adusa de urgenta la spital dupa ce a suferit o reactie alergica la crema unor prajituri pe care le-a achizitionat din comert. Aceasta a fost tratata si trimisa apoi la domiciliu. Un alt caz este al unei femei de 60 de ani care a fost tratata de medicii urgentisti dupa ce…

- S-a intors acasa seara tarziu de la munca si... s-a pomenit in fata unei realitati prea dure pentru a putea fi acceptata. A simtit un gust amar pe care-ti vine sa-l scuipi pentru a alunga cosmarul: propria sotie in compania unui alt barbat, in locuinta in care convietuiau de mult timp. Furia s-a dezlantuit,…

- La data de 26 decembrie a.c., in jurul orei 07.00, politistii au fost sesizati despre producerea unui eveniment cu victima, in Onesti. Din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat ca un tanar de 23 de ani, din Bucuresti, in timp ce conducea o autoutilitara pe bulevardul Oituz, nu a pastrat…

- Un tanar de 18 ani, beat și fara permis, a omorat cu masina un om si a bagat alti doi in spital. Accidentul s-a petrecut marti dimineata, in județul Salaj. „Un adolescent de 18 ani conducea un autoturism pe Drumul Județean 191D, iar la un moment dat, la ora 4.30, a lovit un grup de patru tineri, care…

- Tanarul din județul Vaslui care și-a bagat sora de 12 ani și mama in spital nu a fost prins nici acum de catre polițiști, dupa patru zile de cautari. Vasluianul de 23 de ani, care a amenințat la 112 ca se sinucide, are mai multe dosare penale pentru violența, victime fiind și rudele acestuia. Polițiștii…

- La data de 18 decembrie a.c., Politia Orasului Tismana a fost sesizata de un tanar de 29 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca in timp ce se afla in fata unui local de alimentație publica din orasul Tismana, a fost agresat fizic de un tanar de 19 ani, din aceeași localitate, provocandu-i…

- Asa cum v-am obisnuit, la “TOCATORUL DE STIRI” discutam “fara perdea” despre ultimele evenimente importante din urbe. In acest episod vorbim despre “OMERTA” din presa legata de atacul tiganilor de la Scoala nr. 5 si teroarea dintre profesori si elevi in urma atacurilor acestora cu cutitul, fapta consumata…

- O punte pietonala din comuna Tisau s-a rupt in timp ce era traversata de șase femei care veneau de la biserica. Victimele intre care și o batrana de 77 de ani au cazut in apa de la o inalțime de aproximativ cinci metri. Cauza accidentului: au cedat cablurile metalice pe care era suspendata puntea. Nenorocirea…

- Trei persoane au fost transportate in stare grava la spital iar alte trei au fost ranite prin cadere de la inalțime dupa ce o punte pietonala care leaga catunul Valea Tisaului de localitatea de reședințaa, s-a prabușit sub greutatea unui grup de pietoni. Puntea pietonala ar fi cedat sub greutatea unui…

- Incident neobișnuit la intrarea in incinta unei școli din cențrul Buzaului.Directoarea Școlii nr 1 a provocat un accident cum numai in atacurile jihadiștilor de la statul islamic poți vedea. Au fost clipe de panica extrema in fața școlii numarul 1 din Bizau. Directoarea instituției, in varsta de 42…

- Un camion al Ministerului de Interne a provocat luni seara un accident in apropierea Palatului Cotroceni. Doua persoane au fost ranite ușor și transportate la spital. Șoferul, angajat al Jandarmeriei, era...

- Derick Boyce-Slezak si sotia sa, Mikala, sunt acuzati ca si-au pus copilul in pericol, dupa ce l-au asezat intr-un cuptor cu microunde si i-au provocat arsuri oribile. Cuplul a fost deja arestat dupa ce micutul in varsta de doar patru luni a ajuns la spital, cu rani la fata. A

- Cercetarile asupra celor polițiștilor și jandarmilor implicați in incidentul din 22 noiembrie au fost extinse in rem de catre Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Timișoara, in urma unei ordonanțe. Aceștia sunt banuiți de savarșirea infracțiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal, abuz…

- In cursul zilei de marți, 28 noiembrie 2017, tanarul de 23 de ani, din Ciumbrud, care a provocat un groaznic accident rutier, sub influența bauturilor alcoolice, a fost trimis la Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, pentru dispunerea masurilor legale. Baiatul și-a petrecut noaptea in arestul IPJ,…

- Un tragic accident accident de circulație s-a petrecut, luni, la Aiud, in jurul orei 17.30. Potrivit IPJ Alba, un tanar de 23 de ani, din Ciumbrud , in timp ce conducea un autoturism, nu a acordat prioritate de trecere unei femei și unei minore, angajate in traversare pe trecerea de pietoni, pe strada…

- Dragoș Demea, baiatul unor oameni de afaceri din Huedin, a fost implicat intr-un grav accident rutier. Evenimentul s-a petrecut sambata seara la Izvorul Crișului. La proba cu etilotestul, oamenii legii au stabilit ca tanarul era beat. In accident a fost ranit un prieten a lui Demea, care a fost transportat…