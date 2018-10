Diana Enache a intrat in showbiz datorita tatalui ei, și-a facut deja un nume in randul cantareților de nunți și botezuri tot ajutata de Adrian Enache, iar acum spune ca ar vrea sa se delimiteze de el, ca sa nu mai fie perceputa drept „fata lui tata”. Cam greu, de vreme ce urca in continuare impreuna pe aceeași scena.. Microbul muzicii s-a luat de la tata la fiica și, cu toate ca e studenta la Drept, Diana Enache face bani, in paralel, cantand la nunți și botezuri. Susține ca Adrian Enache n-a impins-o niciodata in direcția asta, dar a susținut-o, dupa ce ea și-a exprimat dorința sa-i calce pe…