Stiri pe aceeasi tema

- Fraga, iubita artistei Anca Pop, care a murit inecata in Dunare, face primele declarații despre moartea iubitei sale, povestind și cum a aflat despre groaznicul accident. CITESTE SI: Fraga, iubita Ancai Pop, prima reacție dupa moartea artistei! ”Odihneste-te in pace, iubito! Imi este dor de posteriorul…

- Tanara lovita pe trecerea de pietoni din zona Zodiac, bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta, a murit la aproape trei saptamani de la accident.In seara zilei de 11 noiembrie, un autoturism Ford condus de un tanar a intrat intr un grup de oameni, pe trecerea de pietoni. In urma impactului devastator,…

- In testament, sau atunci cand simt ca sfarșitul este aproape, mulți oameni lasa rudelor un set de instrucțiuni legate de felul in care doresc sa fie inmormantați. Un barbat din Uganda i-a cerut soției sa ii puna in sicriu echivalentul a 51.480 de mii de euro. Motivul?

- Lucrurile se complicE in cazul mortii lui Constantin Toma. TanErul manechin a fost gEsit acum douE sEptEmani spanzurat in casa lui xi, dexi a fost inmormantat intre timp, familia lui sustine cE este vorba de o crimE.

- Marcel Raducau, despre moartea lui Ilie Balaci: ”Nu-mi vine sa cred ca vorbesc de Balaci la trecut!” Ilie Balaci s-a stins pe 21 octombrie, chiar in ziua in care Marcel Raducau implineste 64 de ani. Fostul jucator al Borussiei Dortmund a povestit cum a primit trista veste. Se pregatea de un interviu,…

- Barbatul, in varsta de 34 de ani, și-a achiziționat o mașina pentru a-și inscena moartea, scrie a1.ro. Daca automobilul a fost gasit intr-un rau, trupul neinsuflețit, nu. Pentru ca femeia nu știa ce intenții ascunse avea barbatul, atunci cand a crezut ca intr-adevar a murit, ea n-a putut suporta.…

- Frumoasa Lavinia Pirva face dezvEluiri despre secretele cEsniciei fericite pe care o are cu tefan BEnicE Jr. De asemenea, cantEreata a dezvEluit daca ixi dorexte un copil, dupE ce a fost surprinsE la o clinicE de ferilizare.

- Melania Trump, prima doamnE a Statelor Unite ale Americii, a acordat un interviu in care a precizat, prin alte dezvEluiri uimitoare, cE se considerE una dintre cele mai agresate persoane din lume.