Stiri pe aceeasi tema

- Continua investigațiile in cazul lui Robert Berechet, tanarul din Ploiești care și-a batut și umulit iubita și care chiar a filmat ororile la care a supus-o. Anchetatorii scot la lumina detalii tulburatoare despre trecutul agresorului, un trecut, se pare, plin de violențe și abateri.

- Clientii ING Bank din Romania s-au trezit ca au ramas fara carduri, duminica, in timp ce incercau sa iși verifice datele bancare la terminalele in care se efectueaza operațiuni fara numerar. Banca a transmis ca este o defecțiune la nivelul intregii țari. Clienții ING Bank nu au fost anunțați prin sistemul…

- MOMENTE DIFICILE…Profesorul Romeo Talmaciu este in stare extrem de grava, fiind internat la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența Vaslui. Mentorul fanfarei Rotaria are nevoie de rugaciunile celor dragi, pentru a invinge și de aceasta data boala. Din pacate, ii este din ce in ce…

- Florin Busuioc a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Fundeni din Capitala dupa ce a suferit un infarct in timpul unui spectacol la Craiova. Sora lui ''Busu'' a vorbit despre starea de sanatate a acestuia.

- Florin Busuioc a fost transportat in stare grava la spital, dupa ce i s-a facut rau pe scena, in timpul unui spectacol. Medicii l-au resuscitat și urmeaza sa fie operat. Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, se afla la Craiova, iar in timpul piesei de teatru in care juca pe scena Filarmonicii Oltenia,…

- Dr. Ovidiu Popa, de la Spitalul Clinic de Urgența ”Sf. Spiridon” Iași, a declarat ca Alexandru, tanarul ranit ieri, in explozia de la Piatra Neamț, este pregatit pentru transferul in Belgia. ”Starea lui este, in continuare grava, in coma indusa, intubat, dar stabil hemodinamic pentru transportul cu…

- Jurnalistul Oreste Teodorescu a realizat o radiografie a societatii romanesti, in emisiunea „Jocuri de putere”, de joi seara. Invitatul lui Rares Bogdan a analizat starea de spirit ce caracterizeaza romanii in aceste vremuri in care oamenii par din ce in ce mai tristi. Cu umor si in stilul personal,…

- Medicii de la Spitalul Clinic Județean Arad și-au pierdut sambata dimineața colega, medic cardiolog, la scurt timp dupa incepuse garda. Cosana Claiciu era medic cardiolog la Spitalul Clinic Județean Arad și avea 44 de ani. Potrivit specialarad.ro, doctorița a intrat in tura sambata dimineața la ora…