- Plutonierul adjutant Doncea Catalin din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Giurgiu a ocupat locul I la Campionatul de Tenis de masa, faza finala organizata la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Prin acest rezultat jandarmul a adus, pentru a șaptea oara, medalia de aur la Giurgiu. Competitia…

- Simona Halep, liderul din clasamentul WTA, a parasit in aceasta dimineața și proba de dublu de la Miami, Halep și Begu fiind eliminate in optimi (detalii, aici). In aceasta dimineața, jucatoarea noastra a postat un mesaj pe Facebook in care a lasat de ințeles ca nu va mai juca niciun meci oficial pana…

- Inundațiile de la sfarșitul saptamanii au facut prapad in toata țara, iar autoritațile din Tulcea au anunțat niște cifre apocaliptice. Peste 300 de hectare au fost devastate de creșterea nivelului Dunarii.

- ​Soții Alexandra (29 de ani) și Cozmin Panait (28 de ani), din Constanța, vin joi, 22 martie, de la ora 22.00, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, hotarați sa caștige cat mai mulți bani din cei 100.000 de lei puși in joc la show-ul prezentat de Dan Negru. Dar acest lucru va fi posibil doar daca ei…

- Liderul mondial Simona Halep, fostul numar 1 al clasamentului WTA Serena Williams, Nick Kyrgios, Frances Tiafoe, dar si antrenorul jucatoarei din Constanta, Darren Cahill, au participat in SUA la un eveniment caritabil, jucand tenis in sprjinul copiilor care sufera de autism. Simona Halep a facut pereche…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams, numarul 8 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (Statele Unite), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-2, pe spaniola Carla Suarez Navarro (nr.27), intr-o partida disputata joi.…

- Un numar de 12 gospodarii din municipiul Fagaras sunt afectate, joi, de inundatii, in trei dintre acestea apa intrand in incinta, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. Sase dintre gospodarii sunt la intrarea in municipiu dinspre satul Sona, iar celelalte sase in stanga podului…

- Un accident rutier soldat cu avarierea a șase autoturisme a avut loc, în acest weekend, pe strada Gheorghe Dima, din Cluj-Napoca.”La data de 10 martie a.c., în jurul orei 1:40, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au fost sesizati…

- Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells, dupa ce s-a impus, duminica, in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, informeaza Mediafax. “Am un respect ridicat pentru ...

- Dimineața școala arata ca dupa furtuna, au povestit martori oculari, cu uși rupte, dulapuri rasturnate, zeci de hartii impraștiate pe jos.Potrivit relatarilor de la fața locului ale gherlainfo.ro, elevii au fost trimiși acasa pana la terminarea cercetarilor. Corpul nou de cladire unde s-a…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open. ''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil. De…

- Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc marți, de la ora 13.00, in ședința, cu doua proiecte pe ordinea de zi. Au de aprobat constituirea Comisiei de analiza a cererilor de locuințe sociale și acordarea unei sume de bani catre o vaduva de razboi din municipiu, cu ocazia zilei de 8 Martie. Proiectul…

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer va juca finala probei de dublu a turneului de tenis ATP de la Dubai (Emiratele Arabe Unite) pentru al doilea an la rand, gratie victoriei reusite vineri in fata cuplului Ivan Dodig (Croatia)/Rajeev Ram (SUA), cu 7-5, 6-3. AGERPRES (editor: Mihai…

- Romania are cele mai multe locuințe vechi din intreaga Uniune Europeana. In țara noastra exista peste 3 milioane de apartamente vechi, construite inainte de 1989. Majoritatea acestor locuințe au urgent nevoie de reparații și imbunatațiri și se afla intr-o continua stare de degradare. In acest context,…

- Jucatoarea de tenis Elina Svitolina a castigat al doilea ei titlu consecutiv in turneul WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii de 733.900 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe rusoaica Daria Kasatkina cu 6-4, 6-0. Svitolina, 23 ani, s-a impus in finala dupa 70 minute…

- Circa 150 de familii ale militarilor au fost asigurate cu locuințe de serviciu in ultimii doi ani. Alte 335 de familii urmeaza sa beneficieze de apartamente pe parcursul anului 2019, transmite MOLDPRES. Solicitata de agenție, șefa Serviciului informare și comunicare cu mass-media din cadrul Ministerului…

- Federatia Internationala de Tenis a publicat, pe site-ul oficial, lista tuturor jucatorilor care au fost nevoiti sa treaca peste testele anti-doping in 2017. Aflam ca Simona Halep a fost testata de mai multe ori decat Maria Sharapova, in timp ce egalitatea a persistat in ceea ce-i priveste pe Roger…

- Fotbalistul dinamovist Dan Nistor a declarat, duminica, dupa derbiul cu FCSB, scor 2-2, ca este foarte dezamagit, deoarece el si colegii sai au pierdut sansa de a obtine cele trei puncte.“O mare dezamagire, un mare regret, ne-au trecut cele trei puncte printre degete. Era o mare presiune asupra…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki va ramane pe primul loc in clasamentul mondial, dupa ce s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 de dolari, vineri, gratie victoriei cu 7-6 (7/4), 1-6, 6-3 in fata germancei Angelique Kerber, coroborata…

- NEPASARE…Fiecare ninsoare ii ia prin surprindere pe reprezentantii Primariei Vaslui. Dezastru a fost pe strazi, ieri dimineata, din cauza ninsorilor abundente. Utilajele au trecut o singura data pe strazile principale si atat. Arterele dintre blocuri, cartierele marginase sau parcarile au fost lasate…

- Federatia Romana de Tenis anunta ca a fost stabilit orasul care va gazdui intalnirea de Cupa Davis by BNP Paribas dintre Romania si Maroc, din turul 2 al Grupei a II-a, zona Europa/Africa, din 7-8 aprilie 2018. Astfel, dupa consultari cu componentii echipei Romaniei si cu capitanul nejucator Gabriel…

- Femeia in varsta de 54 de ani care a provocat cel mai grav accident din Constanta din ultimii ani a declarat ca a incurcat frana cu acceleratia.Accidentul s-a produs in noaptea de 12 spre 13 februarie, pe bulevardul 1 Mai din Constanta.

- Bucurestiul se extinde prin periferii. Proiectele imobiliare din comunele limitrofe aduc confort si liniste. Asta doar la prima vedere. Legea permisiva si complicitatea autoritatilor locale au transformat totul in haos.

- Accident spectaculos, luni noaptea, in Constanta. O soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a distrus 9 masini parcate. SUV-ul pe care il conducea, s-a rasturnat si a ajuns pe plafonul unui alt autoturism. Soferita a scapat ca prin minune.

- Accident spectaculos, luni noaptea, in Constanta. O soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a distrus 9 masini parcate. SUV-ul pe care il conducea, s-a rasturnat si a ajuns pe plafonul unui alt autoturism. Soferita a scapat ca prin minune.

- Ben Rothenberg, jurnalist specializat pe tenis la New York Times, a fost fascinat de jocul Monicai Niculescu din meciul castigat in fata Mariei Sarapova, la Doha."Bagajul de trucuri al Monicai Niculescu a fost bogat ca sa o scoata pe Maria Sarapova in turul I la Doha", a scris Rothenberg,…

- Polițiștii au incercat sa opreasca o mașina, dar șoferul a accelerat, trecand chiar pe roșu și incalcand toate regulile de circulație. In cele din urma a pierdut controlul autoturismului, a lovit doua mașini și a ranit grav o persoana care a fost transportata de urgența de Smurd la spitalul…

- Urmarire ca in filme, chiar in Capitala. Polițiștii au inceput sa urmareasca un șofer care a refuzat sa opreasca la semnele agenților, iar mai multe mașini au fost avariate in timpul acesta.

- Patru jucatoare romane de tenis figureaza pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane de dolari si care va debuta luni, iar Simona Halep este a doua favorita si va intra direct in runda a doua. Halep, numarul doi mondial, o…

- Mihaela Buzarnescu a avut o revenire fulminanta in circuitul WTA incepand cu octombrie 2017, ea reusind acum sa ajunga pe locul 43 WTA, dupa ce a reusit sa revina dupa o accidentare care aproape ca a impins-o sa se lase. Forma prin care trece i-a adus si o telegrama de la FRT. Dar Buzarnescu a refuzat…

- Doua treimi dintre intreprinderile mici si mijlocii din Romania nu au renegociat salariile angajatilor, odata cu transferul contributiilor sociale, si au ales sa dea angajatilor, ca alternativa, prime sau bonusuri, pentru a nu scadea salariile, a declarat, marti, presedintele Consiliului National…

- Jucatoarea de tenis Irina Begu a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, ca intotdeauna este greu cand lipseste Simona Halep, dar a precizat ca echipa Romaniei va avea sustinerea publicului si va putea obtine victoria in meciul cu Canada din primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup. …

- Jucatoarele Eliza Samara, a treia favorita, si Bernadette Szocs (favorita 8) s-au calificat, sambata seara, in semifinalele turneului Europa Top 16, competitie ce se desfasoara, in acest weekend, la Montreux (Elvetia).

- Suma de 15 milioane de euro a fost alocata in acest an pentru achizitionarea a aproximativ 300 de locuinte de serviciu pentru cadrele medicale, a afirmat primarul general al Capitalei, Gabriela...

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de cehoaica Petra Kvitova, cu 6-3, 1-6, 6-1, joi, in optimile de finala ale turneului de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu 733.900 dolari. Begu (27 ani, 37 WTA) a cedat dupa o ora si 35 de minute in fata fostului numar doi mondial…

- Aproape doua milioane de spectatori au asistat la meciurile si concertele din Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, de la inaugurarea din 2014. Conducerea arenei a anuntat, marti, ca spectatorul cu numarul 2.000.000 va avea parte de un premiu surpriza, iar evenimentul s-ar putea produce miercuri, la…

- Perechea formata din austriacul Oliver Marach si croatul Mate Pavic a castigat, sambata seara, la Melbourne, titlul in proba de dublu masculin a Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, invingandu-i in finala pe columbienii Juan Sebastian Cabal ...

- Simona Halep joaca finala Australian Open si spera la primul ei titlu de mare șlem. Si nu doar atat! Competitia o va umple de bani pe romanca noastra, bani care se adauga averii IMPRESIONANTE stranse deja de sportiva.

- Jucatoarea franceza de tenis Alize Cornet face obiectul unei proceduri disciplinare pentru incalcarea regulamentului antidoping, dupa ce a lipsit de la trei controale inopinate, a anuntat Federatia franceza de tenis (FFT). In varsta de 27 ani, Alize Cornet ocupa locul 42 in clasamentul…

- • Primarul are bani doar de un tratament cosmetic Locuințele ANL din Padurea Mamului sunt aratoase doar pe exterior și asta doar pe o parte a imobilului. Pe partea aflata „la umbra” este insa dezastru, tencuiala fiind cazuta, mai ales la parterul imobilului din Targu-Carbunești. Chiriașii…

- Blocul de opt etaje ridicat pe bulevardul Mamaia nr. 483 de investitorul Cociu Pasata va fi supraetajat, iar destinatia initiala de locuinte colective va fi schimbata in cea de hotel apartament. Omul de afaceri Cociu Pasata anunta constantenii asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu…

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens, ocupanta locului 37 in clasamentul WTA, s-a calificat in semifinalele Openului Australiei la prima sa participare la aceasta competitie de Mare Slem, dupa ce a reusit sa o invinga in doua seturi, 6-4, 6-0, pe ucraineanca Elina Svitolina, favorita numarul…

- Simona Halep s-a calificat, joi, in turul III de la Australian Open, dupa o victorie categorica in duelul cu Eugenie Bouchard. Halep s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 6-2. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu ceva emotii in runda a doua a turneului Australian…

- Polițiștii de investigații criminale din Valenii de Munte au efectuat cercetari intr-un dosar penal (șapte cauze reunite) privind savarșirea mai multor furturi din locuințe și din societați comerciale. S-a reținut faptul ca persoana banuita, un barbat de 41 de ani din orașul Breaza, in perioada 5…

- Compania a retras imaginea, dar Luptatorii pentru Libertate Economica – un grup radical infiintat de cel care a fost expulzat de la conducerea aripii tinere a partidului de la guvernare – a organizat mai multe proteste la magazinele H&M din Johannesburg si din imprejurimi. Imaginile video ii arata pe…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisa adresata colegilor sai din PSD in care anunta ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019, indiferent daca partidul il va desemna sau nu drept candidat in cadrul viitorului Congres.

- Autoritatile chineze se tem ca ciocnirea dintre un petrolier si un cargo de sambata seara, in largul coastei de est a Chinei, poate provoca un dezastru ecologic, informeaza BBC, conform news.ro.Dupa doua zile de la coliziunea celor doua nave, petrolul inca se scurge in mare si exista riscul…

- Gigi Chivu a creat de-a lungul anilor mai multe modalitati de a masura energiile electromagnetice provenite de la antenele de telefonie mobila si radio, obiectele electronice si masini care afecteaza sanatatea persoanelor aflate in raza acestora. In functie de nivelul energiilor electromagnetice, el…