Stiri pe aceeasi tema

- Inaintea duelului de duminica, ora 21:00, de pe Arena Naționala, FCSB si Dinamo se afla la egalitate perfecta in confruntarile all-time din toate competitiile, 59 vs 59 la numarul victoriilor, iar in Europa niciun alt duel de mare anvergura nu are parte de un asemenea echilibru. In clasamentul la zi…

- Celebrul cor de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, va susține un concert extraordinar de Craciun pe scena Salii Patria a Filarmonicii din Brașov, in data de 16 decembrie. Astfel, in 16 decembrie, incepand cu ora 19:00, sonoritatea unica a celui mai renumit ansamblu coral…

- Celebrul Florin Maris, omul din spatele celor mai apreciate show-uri de dans din mai toate cluburile bucurestene si care a semnat, totodata, show-uri din cluburi de lux din Monaco, Monte Carlo, Atena, Roma, Coasta de Azur sau Grecia este colegul de emisiune al lui Paul Surugiu. Fuego prezinta emisiunea…

- Romancele primesc o veste buna! Idolul multor pensionare, Fuego, va avea emisiune la TVR. Celebrul artist devine prezentator TV, dupa ce a batut palma cu TVR 2. Emisiunea pe care o va prezenta se numește ,,Drag de Romania mea” și va fi difuzata in fiecare duminica de la 15 la 17, scrie BUGETUL.RO.„Am…

- La finalul lunii iulie, Irina Loghin a devenit soacra mica! Fata cantareței s-a casatorit cu alesul inimii sale intr-un cadru de poveste, iar nași le-au fost artiștii Alina și Romeo Negoiasa, care fac parte din formația “Alesis”. Petrecerea care a urmat dupa ceremonia religioasa a fost deschisa de Fuego,…

- A venit din Grecia "i a fEcut furori in Romania, la ~Cerbul de Aur. Frumoasa Eleni Foureira le-a captat tuturor aten:ia cu frumuse:ea "i talentul sEu "i chiar a spus cateva lucruri frumoase despre Romania, dar "i despre unul dintre cei mai aprecia:i arti"ti de la noi.

- Celebrul politolog american Francis Fukuyama a criticat pe contul sau de Twitter initiativa lui Rudolph Giuliani de a semna o scrisoare în apararea unor politicieni acuzati de coruptie din România.

- Rapperul american Rich Ross a sosit in Romania, pentru un mega-spectacol la unul dintre cele mai tari cluburi de pe Litoral, NUBA beach Mamaia. Artistul a fost așteptat cu sufletul la gura de cei dornici de distracție, prezenți in club. Imaginile le puteți vedea aici, pe CANCAN.RO, site-ul nr.1 din…