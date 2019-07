VIDEO Detalii despre Festivalul de Film și Istorii de la Râșnov Primarul stațiunii Rașnov, Liviu Butnariu, președinele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea și directorul Muzeului Județean de Istorie, Nicolae Pepene, și Mihai Dragomir – coordonator festival prezinta, la aceasta ora, detalii despre ediția din acest an a Festivalului de Film Istoric de la Rașnov. ”Festivalul de Film și Istorii Rașnov” se va desfașura la Rașnov in perioada 19-28 iulie 2019. Vineri, 19 iulie, pe scena amenajata in Gradina Cetații Rașnov, trupa byron va deschide in mod oficial, de la ora 20:00, al 11-lea Festival de Film și Istorii Rașnov (FFIR). Concertul lui Dan Byron &… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

