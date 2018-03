Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Nicusor Dan a fost dat afara, miercuri, de la sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), dupa ce a cerut sa ia cuvantul pe tema proiectului de hotarare privind transmiterea in administrarea Administratiei Strazilor Sector 1 si a RATB a obiectivului de investitii „strapungere…

- Deputatul Nicusor Dan a fost dat afara miercuri de la sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), dupa ce a cerut sa ia cuvantul pe tema proiectului de hotarare privind transmiterea in administrarea Administratiei Strazilor Sector 1 si a RATB a obiectivului de investitii „strapungere…

- Deputatul USR Nicusor Dan a fost dat afara, miercuri, de la sedinta Consiliului General al Capitalei, dupa ce a vrut sa ia cuvantul pentru a-si expune punctul de vedere legat de transmiterea in administrarea Administratiei Strazilor Sector 1 si a RATB a strapungerii Buzesti - Berzei.

- Deputatul USR Nicusor Dan a fost dat afara, miercuri, de la sedinta Consiliului General al Capitalei, dupa ce a vrut sa ia cuvantul pentru a-si expune punctul de vedere legat de transmiterea in administrarea Administratiei Strazilor Sector 1 si a RATB a strapungerii Buzesti - Berzei.

- Scandal monstru la Primaria Capitalei! Deputatul USR Nicușor Dan a fost dat afara, miercuri, de la ședința Consiliului General al Capitalei, dupa ce a vrut sa ia cuvantul pentru a-și expune punctul de vedere legat de transmiterea in administrarea Administrației Strazilor Sector 1 și a RATB a strapungerii…

- A inceput deja aglomerația la granița de vest a țarii, cu o saptamana inainte ca Ungaria sa impuna restricții de trafic pentru perioada Sarbatorilor Pascale. Timpii de așteptare la mai multe puncte de trecere a frontierei au crescut și au ajuns chiar și la peste trei ore. Traficul al granița de vest…

- Poliția municipiului Suceava a organizat miercuri o acțiune punctuala pe raza comunei Șcheia pe linia asigurarii unui climat de ordine publica și siguranța rutiera, identificarea persoanelor cu ședere ilegala pe raza comunei sau urmarite in temeiul legii, prevenirea delincvenței juvenile și ...

- Politia municipiului Suceava a organizat miercuri o actiune in Bazarul Suceava, zona Pietei Centrale, Piata George Enescu și in proximitatea acestora, pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, a contrabandei cu produse accizabile și a comertului stradal neautorizat, ocazie cu care au ...

- Noi coloane de automarfare erau formate, marti dimineata, in cele mai mari puncte de trecere a frontierei de la granita cu Ungaria, respectiv Nadlac II si Bors, unde se astepta cateva ore pentru control. Autoritatile romane anunta ca politistii de frontiera ungari fac controale amanuntite, pe de…

- Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei incepand de miercuri noaptea și pana joi noaptea, in perioada sarbatorii Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Exceptie fac vehiculele care transporta marfuri perisabile si animale vii. „Autoritatile de…

- Echipaje de politisti din cadrul IPJ Arges cauta, duminica, un autotrurism din care a fost coborat un barbat inconstient, care la scurt timp a murit pe strada, au declarat reprezentanti ai Politiei judetene Arges pentru News.ro. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 16.00, pe o strada din…

- SOCANT… O femeie din comuna Pogana, Stan Lenuța, a fost ucisa cu toporul, in aceasta dupa-amiaza, de catre concubinul sau, la scurt timp dupa ce Poliția intervenise pentru aplanarea conflictului din familie. Solicitat prin 112, un echipaj s-a deplasat in jurul orelor 15,00 la casa celor doi și l-a luat…

- O mașina a Poliției a fost avariata, miercuri, de roata desprinsa de la un TIR. Incidentul s-a petrecut in momentul in care echipajul de Poliție se afla la cercetarea unui accident pe DN 1 B, in județul Buzau, in care fusese implicata o Dacia Logan care s-a rasturnat din cauza unei manevre bruște a…

- Un nou inceput de saptamana de coșmar pentru șoferii de camioane care au ajuns la frontiera cu Ungaria, unde au ramas blocați multe ore. Sute de TIR-uri au format o coloana de peste zece kilometri la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe autostrada. Deși luni dimineața au fost deschise patru…

- Echipajele speciale ale Politiei au fost solicitate vineri pentru a aplana un scandal izbucnit in fata unui magazin de mobila din Targu Jiu. Potrivit gorj-domino.ro, mai multi cetateni de etnie roma ar fi intrat in conflict cu angajatii magazinului de mobila dupa ce ar fi refuzat sa plateasca unele…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, considera ca structurile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și-au imbunatațit activitatea, lucru demonstrat și de modul in care polițiștii și jandarmii au acționat la protestele din strada impotriva actualului Guvern. Alexandru Baișanu a luat cuvantul…

- Deja se inmulțesc cazurile in care familii de romani care tranziteaza Ungaria iși uita fie copii, fie soțiile, in parcarile de pe autostrazile din țara vecina. Intr-un caz de acum doi ani CITESTE AICI , o fetita de 8 ani din Romania a fost „uitata” de parintii ei cand au oprit masina intr-un loc de…

- Primarul Nicolae Robu si-a prezentat punctul de vedere privind activitatea Politiei Locale Timisoara. Edilul-sef a participat la... The post Politia locala, test cu primarul Robu appeared first on Renasterea banateana .

- In imagini surprinse de televiziunea AP apar ofiteri inarmati ascuzandu-se dupa cladiri si pe un acopris. Politisti mascati, unii inarmati cu pusti automate, si-au indreptat armele catre o cladire din Place Saint-Denis. Zona a fost survolata de un elicopter de politie, potrivit news.ro.Incidentul…

- O întâmplare care pare scoasa dintr-o comedie a avut loc, zilele trecute, când un român și-a uitat soția în parcarea unei autostrazi din Ungaria, în apropiere de localitatea ungara Szeged.Incidentul a avut loc, marți, în jurul orei 11.30,…

- Un copil s-a inecat in cada, la Focșani, dupa ce ar fi fost lasat nesupravegheat de parinți sa se balaceasca. Baiețul de 5 ani a fost transportat in coma profunda la spitalul din Iași, iar medicii spun ca starea lui este critica. Incidentul șocant a avut loc, miercuri seara, in Focșani. Baiețelul de…

- La data de 20 februarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția 3 Poliție, împreuna cu specialiști criminaliști și luptatori de acțiuni speciale, au efectuat trei percheziții domiciliare pe raza localitaților Cluj-Napoca, Rascruci și Bonțida, pentru documentarea activitații…

- Andreea Cosma, plangere penala pentru amenințarile primite. Deputatul PSD Andreea Cosma a mers miercuri la Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), unde a depus o plangere penala pentru amenintare, in urma mesajelor pe care le-ar fi primit pe telefonul mobil. Cu o zi in urma, ea a fost primita…

- Prefectul de Argeș refuza sa sancționeze primaria culpabila In plina dezbatere -interna și internaționala- asupra rolului justiției in Romania, Curtea de Apel București a fost sesizata pentru a condamna Statul Roman - prin Ministerul Finanțelor Publice pentru nerespectarea unor hotarari judecatorești…

- Premierul Benjamin Netanyahu a rapsuns astazi recomandarii politiei de a-l inculpa pentru luare de mita si frauda in doua cazuri. Acesta sustine ca documentul politiei este „partinitor, extrem, si are goluri ca branza elvetiana”, potrivit publicatiei Haaretz. Potrivit lui Netanyahu, coalitia…

- Liviu Dragnea s-a aratat deranjat de faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European, discutii ce vizau situatia justitiei din Romania. "Era de asteptat sa nu fie lasat sa ia cuvantul. Daca era ministrul Justitiei…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia ...

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul miercuri in Parlamentului European pe modificarile aduse la legile justiției. „Este o execuție”, a tunat deputatul PSD, la Antena3. „Pe de alta parte, raman la…

- Politistii brașoveni fac cercetari, pentru a identifica un conducator auto care a lovit cu masina o fetita de 9 ani si pe bunica acesteia, in timp ce traversau regulamentar Bulevardul Grivitei. Incidentul a avut loc duminica, in jurul orelor 9.15, cand cele doua victime au fost lovite de o mașina in…

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica, in statul american Carolina de Sud. Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit, potrivit Politiei locale citata de AFP și preluat de News.ro . Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a…

- Miercuri, 31 ianuarie 2018, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Teleorman a avut loc ședința de cooperare interinstituționala cu structurile care au atribuții pe linia asigurarii intervenției la obiectivele din responsabilitatea Jandarmeriei Teleorman. La ședința au participat reprezentanți…

- Doi elevi, in varsta de 15 ani, au fost impuscati joi intr-o sala de clasa la Sal Castro Middle School, la Los Angeles, iar o eleva in varsta de 12 ani a fost retinuta ca suspecta, au anuntat oficiali licali. Un baiat a fost impuscat in cap si se afla in stare critica, iar o fata a fost impuscata…

- O geanta cu bani și bunuri in valoare de 1500 de lei a fost furata, in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, din mașina unei femei care coborase pentru a-și lasa copilul la școala. Incidentul a avut loc in zona Școlii Ion Basgan (nr.2) din Focșani. Hoțul ar fi spart geamul autoturismului…

- Scandal de proporții la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara unde Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne face verificari legate de operațiuni ilegale de scoatere forțata din țara a unor migranți ajunși in Romania din Serbia. Conform informațiilor obținute de PRESSALERT.ro…

- Cosmarul fostei jurnaliste a inceput vara trecuta, cand Cornel Cristian Achim a jefuit-o. Acesta a fortat un geam si a sustras patru laptopuri. Politia l-a prins si gasit asupra sa unul dintre laptop-uri. Dupa acest episod, individul a stat in arest preventiv, insa judecatorii au decis sa-l…

- Zeci de polițiști din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor al IPJ Gorj au descins, pe 22 noiembrie 2013, la sediul Poliției Locale Targu-Jiu, dar și la locuințele a 15 polițiști locali, dar și la Serviciul Ridicari Auto al societații Transloc SA, locul unde erau duse mașinile parcate…

- „Din verificarile efectuate de polițiști a rezultat faptul ca un autoturism care se deplasa din direcția Gara catre sediul Poliției de Frontiera a patruns pe contrasens și a blocat alt autoturism care se deplasa regulamentar. Din primul autoturism au coborat doi barbați – care au fost identificați…

- Radulescu a fost printre primii care a cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv national al PSD, intr-o postare pe Facebook, care sa ii retraga sprijinul politic pentru echipa "Tudose-Ciolacu". Potrivit DC News, Tudose si Ciolacu au fost cei care l-au invitat pe Radulescu sa iasa. (hotnews.ro)

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut drept "deputatul mitraliera", a fost "invitat" afara din sedinta Comitetului Executiv National al PSD, au precizat surse politice participante la sedinta pentru HotNews.ro. Acesta nu face parte din CEx, insa a venit luni la sediul PSD.

- Peste 2.500 de amatori de distractie au platit biletul de 28,90 euro pentru a lua parte la o petrecere fierbinte la discoteca, Mallorcaparty de la EWERK din orasul german Saarbrucken. Aceasta s-a sfarsit insa cu imbranceli, cativa raniti si o masiva interventie a politiei. Incidentul din dimineata zilei…

- La data de 10 ianuarie 2018, politistii rutieri din Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza municipiului Blaj, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia…

- Va trebui sa uite de uniforma de polițist și sa se obișnuiasca cu haina de pușcariaș. Un agent de la Poliția orașului Insurațeni a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de inchisoare cu executare pentru lipsire de libertate și influențarea declarațiilor, dupa ce, in primavara anului 2015, ajutat de o ruda…

- Politistii au inceput cercetarile in doua dosare penale pentru infractiuni de instigare publica, dupa ce pe retelele sociale au aparut mai multe mesaje legate de protestele din Timisoara. "In luna decembrie a anului 2017, pe retelele sociale, cetatenii au fost invitati sa participe la o serie…

- Noi detalii ies la iveala despre polițistul pedofil. Un martor a povestit ce s-a intamplat in incidentul din 2016.Citește și: Tolontan devoaleaza un nou caz revoltator! Cazul unui bebeluș mort in spital din cauza unor infectii, ignorat o luna de Ministerul Sanatații "In jur de 12 noaptea…

- Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de la Stanca si Radauti Prut, cei mai multi dintre acestia cu intentia de a petrece sarbatorile de Craciun pe stil vechi, a declarat sambata, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al…

- Sute de mii de persoane au tranzitat in ultimele doua saptamani frontiera romano-moldoveana, astfel ca, in perioada 18 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, aproximativ 375.000 de persoane, dintre care 174.000 pe sensul de intrare in tara si 201.000 pe sensul de iesire din tara, au luat cu asalt frontiera…

- Joi, 28 decembrie a.c., la ora 18 :00, un barbat de 38 de ani, conducea autoturismul pe strada Morii, din localitatea Romanași, iar intr-o curba la dreapta, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat in coliziune cu treptele unui imobil.…

- Veste cumplita primita de fosta sotie a unui ex premier. Aceasta a fost data afara din casa chiar de Craciun. Anuntul a fost facut chiar de fiica sa. Mioara Roman, fosta sotie a lui Petre Roman, a primit vestea de sarbatori. Va fi evacuata din apartamentul in care sta.Citeste si: Politia,…