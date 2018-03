Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Blaj au actionat pentru mentinerea climatului de siguranta publica cu ocazia „Sarbatorii Mierii – 2018”, ce a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute. Manifestarea s-a incheiat fara evenimente negative. In perioada 24 – 25 martie a.c., politistii din Blaj au actionat, cu efective suplimentare,…

- Ninsorile si frigul din ultimele zile au afectat foarte mult albinele, fiind zapada si inghet tocmai in perioada in care acestea au depus puiet, pierderile putand fi estimate la 20 - 30%, a apreciat, sambata, la "Sarbatoarea Mierii", desfasurata la Blaj, managerul uneia dintre cele mai importante firme…

- Romania reprezinta un paradis pentru apicultura, insa acesta trebuie sa fie si pastrat, a atras atentia presedintele Comisiei stiintifice de tehnologie apicola si calitate a produselor apicole din Federatia Internationala a Asociatiilor de Apicultori (Apimondia), Etienne Bruneau, prezent, sambata, la…

- Sute de persoane au participat astazi, la Marșul pentru viața 2018 organizat, sambata, la Alba Iulia. Acesta s-a desfașurat incepand cu ora 15.00, pe traseul Casa de Cultura a Sindicatelor – Str. Vasile Goldiș – Bd. Revoluției – Bd. Transilvaniei – Parcul Unirii – Piața Tricolorului – Str. Mihai Viteazul.…

- Aproximativ 5000 de oameni au vizitat, sambata, in prima zi din “Sarbatoarea Mierii” de la Blaj, standurile expozantilor. Pe langa ofertele producatorilor (peste 100 de standuri), evenimentul inclus comunicari științifice, mai multe lansari de carte, de apicultura si apinutritie, dar si surprize pentru…

- In ședința de lucru din data de 29 ianuarie 2018, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a binecuvantat demersul Asociației Studenți pentru viața de a organiza cea de-a opta ediție naționala a Marșului pentru viața, eveniment care va avea loc in ziua de 24 martie a.c., in ajunul praznicului Bunei…

- Cel mai mare targ apicol din Romania, „Sarbatoarea Mierii” se va desfasura in zilele de sambata si duminica, 24 si 25 martie 2018, in centrul istoric al municipiului Blaj. Ajunsa la editia a XI-a, manifestarea vine, si in acest an, cu noutati, aducand, pe langa sectiunile obisnuite – targul cu vanzare,…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a facut publica lista posturilor vacante, valabila la data de 13 martie a.c. Astfel, in Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Cugir și Campeni sunt scoase la concurs 426 de locuri de munca, in diferite domenii. Cele mai multe sunt disponibile in Alba Iulia.…

- A fost semnat contractul de finanțare pentru reteaua de distributie apa si reteaua de canalizare pe strada Bisericii. Primarul comunei Pianu, Marin Petruse, a semnat joi, 8 martie, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice (MDRAP) București, proiectul de investiții ”Retea de distributie…

- "Persoanele interesate pot participa la unul din cele doua evenimente organizate in luna martie, la campusul fabricii Bosch din Jucu, judetul Cluj. Aici, Bosch produce din 2013 unitati electronice de control pentru clienti globali din industria auto, din domenii cum ar fi asistenta la condus si siguranta…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 6 martie 2018. Sunt vacante 393 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137 Tamplar universal-SC…

- Achiziția deschide calea ca Mercedes si BMW sa produca taxiuri fara sofer, transmite Reuters. Car2Go - DriveNow, combinare de servicii Daimler si BMW, cei mai mari producatori de automobile de lux din Germania, sunt deja in negocieri pentru a combina serviciile lor de car-sharing, Car2Go…

- Forumul European, gazduit și moderat de catre romanca Maria Grapini, a avut teme importante pe agenda, cum ar fi Raportul privind Regulamentul PE și al Consiliului, privind stabilirea unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicarii legislației Uniunii privind produsele, circulatia…

- Denisa Nechifor s-a operat la nas si radiaza de fericire. Partenerul ei de viata o apreciaza si ii face toate poftele ori de cate ori ea doreste ceva. Vestea care L-A DISTRUS pe Adrian Cristea. Dupa 10 ani, fosta lui iubita face un ANUNT-SOC "Sunt iubita si sunt apreciata, ma bucura…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a facut publica lista posturilor vacante, scoase la concurs de catre angajatori din Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Cugir și Campeni. Este vorba despre 434 de locuri de munca in diferite domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba…

- Dupa succesul pe care l-a avut in ultima perioada, prezența la cele mai importante televiziuni din Romania și la scurt timp de la lansarea piesei „Singuri”, care a strans aproape 300.000 de vizualizari, Denisa Moga a anunțat ca a fost finalizat noul ei site. La adresa www.denisamoga.ro, puteți fi la…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 13 februarie 2018. Sunt vacante 351 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (232 posturi) – 0258 831 137…

- Unirea Alba Iulia a pierdut partida de verificare disputata pe stadionul pe „Pielarul” din Sebeș, cu Sportul Petrești, ocupanta ultimei trepte a podiumului in Liga a IV-a la finele turului, scor 1-2 (1-0). Rezultatul este just, dupa modul cum s-au derulat ostilitațile, echipa din eșalonul inferior intorcand…

- Medicii de familie din județul Alba mai au 460 de doze de vaccin antigripal, care vor fi administrate in aceasta saptamana. Vaccinarea este cea mai sigura si eficienta metoda de prevenire a imbolnavirilor prin gripa si recomandam tuturor celor care sunt in categoriile cu risc crescut de imbolnavire…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 6 februarie 2018. Sunt vacante 304 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (208 posturi) – 0258 831 137 Tehnician…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a facut publica lista posturilor vacante, la data de 30 ianuarie 2018. Angajatori din Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Cugir și Campeni scot la concurs 367 de locuri de munca. Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba Iulia (234 posturi)…

- Catalin Maruța a implinit 40 de ani, iar soția lui l-a surprins cu cel mai frumos mesaj.Andra a postat pe contul de socializare o urare pentru cel care i-a daruit doi copii și alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 10 ani. Andra si Catalin au o relatie frumoasa și doi…

- Floricica Dansatoarea s-a oferit sa ii fie mama-surogat Oanei Zavoranu dupa ce vedeta a anuntat ca vrea doreste sa aiba un copil si ca este dispusa sa ofere chiar si 100.000 de euro unei femei purtatoare. A

- O fi sau nu o fi vreun semn, cert este ca inceputul de an a lasat cu gura cascata si cu buzunarele goale producatorii care au cutezat sa vina cu marfurile lor, produse traditionale de foarte buna calitate, in piata agroalimentara din municipiul Aiud. Pustiu ca dupa bombardament, ar spune unii, si asa…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Salubris Alba a inregistrat un numar de șapte oferte in cadrul procedurii de achiziție publica privind concesionarea colectarii și transportul ...

- La nici 17 ani, Denisa Moga, originara din Sebes, judetul Alba, debuteaza cu piesa “Singuri”, o melodie cu un mesaj emotionant extras din viata artistei. Insa, multi se intreaba care este legatura dintre tanara artista si Marius Moga! In vara lui 2015 Denisa a mers in tabara DeMoga Music Junior Camp,…

- Ieri, 18 ianuarie 2018, in jurul orei 15.20, pe soseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, un barbat de 32 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism in directia Teius – Sebes, nu a pastrat o distanta suficienta fata de autovehiculul din fata sa, iar pentru a evita coliziunea…

- Un accident rutier in care a fost implicat un conducator auto din Jucu s-a produs joi, 18 ianuarie, in judetul Alba. In jurul orei 15.20, pe soseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, un barbat de 32 de ani din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism marca Volkswagen in directia Teius…

- Are doar 18 ani, dar știe exact ce vrea de la viața: Sa fie Ken de Romania! Cu 6 operații estetice la activ, baiatul se pregatește pentru a 7-a intervenție! Nimic nu e prea mult pentru țelul lui!

- Daca marți dimineața a fost invitata la ProTV, la emisiunea “Vorbește lumea” ( toate detaliile AICI ), Denisa Moga, o tanara artista din Sebeș, a fost prezenta, marți seara, la PrimaTV, in cadrul programului Focus Magazin, unde și-a promovat cea mai recenta piesa, intitulata “Singuri”. ( piesa și videoclipul…

- Denisa Moga, o tanara artista din Sebeș, a fost invitata, marți, la ProTV, la emisiunea “Vorbește lumea.” Ea a interpretat cea mai recenta piesa, intitulata “Singuri”. (piesa și videoclipul integral pot fi urmarite la finalul textului) La nici 17 ani, Denisa Moga, originara din Sebeș, județul Alba,…

- Județul Alba se afla sub atentionare meteo Cod Galben de ceata, marti dimineata. Vizibilitatea este scazuta, local sub 200 m, izolat sub 50 m. Pana la ora 10.00, sunt vizate localitatile si drumurile din zonele Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Teiuș, Berghin, Bucerdea Granoasa, Cergau, Ciugud, Craciunelu…

- Denisa Moga, o tanara din Sebeș, județul Alba, debuteaza, la nici 17 ani, cu piesa „Singuri”, o melodie cu un mesaj emoționant extras din viața artistei. Primul single semnat Denisa Moga s-a lansat pe 22 decembrie, alaturi de Cat Music. „Cu toții trecem, la un moment dat, prin perioada aceea de tranziție,…

- Mii de artificii si petarde oferite ilegal spre vanzare de sase tineri intr-o piata din Alba Iulia au fost ascunse de catre acestia in tomberoane, sub aparate exterioare de aer conditionat sau pe acoperisul unui post de transformare a curentului electric, locuri unde au fost descoperite de politisti,…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 27 decembrie. Sunt disponibile 137 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137 Asistent medical…

