Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata Nick de la N&D dupa ce a slabit 20 de kilograme. Artistul a fost invitat in cadrul emisiunii Vorbește lumea, de la Pro tv, unde a vorbit despre cum a lua decizia de a scapa de kilogramele in plus. „Am slabit peste 20 de kilograme. Din dragoste! Am vrut sa imi schimb modul de viata, mancam…

- Zeci de mii de oameni s-au adunat in al doilea oraș ca marime din Grecia, Salonic, duminica, pentru a protesta fața de includerea cuvantului Macedonia in numele țarii vecine, fosta membra a Republicii Iugoslavia, in contextul discuțiilor dintre cele doua națiuni privind rezolvarea disputei.

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat impotriva mentinerii in viitor a denumirii de ”Macedonia” de catre fosta republica iugoslava, duminica la Salonic (nord), capitala Macedoniei grecesti, in timp ce Atena […]

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat impotriva mentinerii in viitor a denumirii de „Macedonia” de catre fosta republica iugoslava, duminica la Salonic (nord), capitala Macedoniei grecesti, in timp ce Atena si Skopje isi intensifica eforturile pentru solutionarea acestei vechi dispute dintre…

- Apelul la manifestatie a fost lansat de grupari nationaliste, dintre care multe de extrema-dreapta, precum si de partidul neonazist Zori Aurii, de preoti si de delegatii din diaspora. Adunarea, la care unii membri au venit imbracati in costume traditionale sau antice, s-a desfasurat pe o larga…

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat impotriva mentinerii in viitor a denumirii de ''Macedonia'' de catre fosta republica iugoslava, duminica la Salonic (nord), capitala Macedoniei grecesti, in timp ce Atena si Skopje isi intensifica eforturile pentru solutionarea acestei…

- Aproximativ 50.000 de nationalisti greci care se opun mentinerii numelui Macedonia in denumirea tarii vecine manifesteaza, duminica, la Salonic, in contextul in care Atena si Skopje fac eforturi pentru a se ajunge la un compromis, relateaza AFP. Grupuri nationaliste, multe de extrema dreapta, cum…

- Proteste masive și in restul țarii, nu doar la București, sambata seara. Mii de oameni au ieșit in mai multe orașe ale țarii pentru a fi solidari cu protestatarii de la București . Protestatarii care au ales sa nu vina la București pentru a participa la manifestațiile de sambata seara in Piața Universitații,…

- Pe strada Marașești, aproape de Obor, a avut loc in aceasta dimineața o tamponare cu o mașina a unei școli de șoferi. Este vorba despre o coliziune fața spate intre un autoturism și mașina școlii. Se pare ca un conducator auto nu a pastrat distanța fața de mașina școala. In urma producerii…

- "Consider incurajatoare recentele progrese si va cer sa profitati de aceasta sansa de a merge inainte", le-a pus Jens Stoltenberg deputatilor din parlamentul de la Skopje, in cadrul vizitei de doua zile pe care o efectueaza in tara balcanica. "Usa NATO este deschisa pentru noi membri", a adaugat el,…

- "Consider incurajatoare recentele progrese si va cer sa profitati de aceasta sansa de a merge inainte", le-a pus Jens Stoltenberg deputatilor din parlamentul de la Skopje, in cadrul vizitei de doua zile pe care o efectueaza in tara balcanica. "Usa NATO este deschisa pentru noi membri", a adaugat…

- Cetațenii din municipiul Sebeș sunt așteptați, miercuri, sa participe de dezbaterea publica ce vizeaza un proiect de modernizare a strazii Occidentului din oraș. „In data de 17 Ianuarie 2018, incepand cu ora 16:00, in sala „Gheorghe Maniu” din cadrul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va avea loc…

- Din cercetari a rezultat ca, în noaptea de 14/15 ianuarie a.c., un barbat, de 21 de ani, din Cașeiu, aflat în stare de ebrietate, ar fi sustras un autoturism de teren, parcat pe strada Aurel Vlaicu, din Dej. Acesta ar fi condus autoturismul pe mai multe strazi din Dej, iar…

- Municipalitatea va deschide in cateva ore circulatia pe una dintre benzile inchise din zona refugiului de tramvai din Rond Vechi. Mai multi reprezentanti ai Primariei, in frunte cu primarul Mihai Chirica, se afla in aceasta seara in zona pentru a monitoriza testele efectuate de specialisti. "Vom da…

- De astazi se instituie sens unic pe strada Gladiolelor, dinspre Bulevardul Transilvaniei. Modificarea a fost anunțata pe rețeaua de socializare, de Mircea Hava, primarul municipiului Alba Iulia. ”Cum nicio frunza nu are aceeași culoare cu alta, cred ca nu sunt doi oameni care sa gandeasca la fel cand…

- Prim-ministrul Republicii Macedonia vrea sa schimbe numele actual al țarii, din cauza conflictului cu autoritațile de la Atena, care dureaza de 25 de ani. Printre sugestiile luate in calcul pentru noua denumire a statului se numara: „Macedonia de Nord”, „Noua Macedonie” sau „Macedonia Vardarska”, dupa…

- Tragedie la Chișinau în plina sarbatoare a Craciunului pe stil vechi. Un tânar a murit, iar altul a fost ranit, dupa ce au fost împușcați chiar de vecinii lor. Incidentul s-a produs noaptea de duminica spre luni, iar motivul a fost...

- Premierul grec Alexis Tsipras a afirmat luni ca Atena si Skopje ar putea sa-si rezolve in curand disputa in legatura cu denumirea pe care trebuie s-o poarte fosta republica iugoslava Macedonia, relateaza agentia DPA. ''Noi am deschis o fereastra (de oportunitate)'', a declarat…

- Aproximativ 400 de persoane au marsaluit duminica seara pe strazile din centrul municipiului Cluj-Napoca in semn de protest fata de modificarile aduse in Parlament la Legile Justitiei si impotriva Guvernului.

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Levadiakos, intr-un meci din etapa a XVI-a a campionatului Greciei.Golurile au fost marcate de Leo Matos ’18, Djalma ’48, ’59 si Prijovic ’57, ’89 (penalti), anunța News.ro.…

- Un barbat a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar.Accidentul s-a produs, noaptea trecuta, in apropiere de localitatea Vatra din municipiul Chisinau. Șoferul a refuzat sa ne spuna cum s-a intamplat totul.

- Grecia doreste sa rezolve in acest an disputa in privinta numelui fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, miscare care ar putea debloca ambitia statului balcanic de a adera la Uniunea Europeana, noteaza Reuters. Atena a blocat incercarile Republicii Iugoslave de a adera la NATO si obiecteaza la aderarea…

- In noaptea de 01/02 ianuarie a.c. un tanar de 28 de ani a sesizat politia asupra faptului ca, pe fondul unor discutii contradictorii cu mai multe persoane necunoscute, a fost agresat si deposedat de un telefon mobil, in valoare de 5 000 de lei.

- 1200 de pensionari galateni au petrecut ca in tinerete la Revelionul pensionarilor la Patinoarul Dunarea, transformat pentru o noapte in arena de dans. Nu a contat ca acum cateva saptamani oamenii au stat si 5 ore in frig la coada pentru bilete si au si lesinat, acum toata lumea s-a distrat. Au incins…

- Legea prevede unele limitari ale dreptului magistraților de a protesta și de a se amesteca in activitați care le-ar putea afecta imparțialitatea, insa Inspecția Judiciara nu efectueaza nicio verificare in acest sens, potrivit unui raspuns pentru...

- Ieri, 27 decembrie 2018, in jurul orei 08.00, politistii cugireni l-au depistat pe un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihai Viteazul din oras, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de conducatorul auto, cercetarile…

- Un batranel a fost gasit, marti, pe o strada din localitatea Giroc. Omul nu stie cum il cheama si este usor ranit in zona fetei. Un localnic a solicitat sprijin, iar batranelul gasit, din cate se pare, pe strada Daliei a fost preluat de un echipaj SMURD care s-a deplasat la fata locului. Din cate am…

- Un barbat in varsta de 46 de ani din Dej a ajuns joi dimineața la spital mai mult mort decat viu, dupa ce a fost batut de persoane necunoscute. Incidentul ar fi avut loc dimineața, in jurul orei 5, pe strada Nicolae Titulescu din Dej. Potrivit martorilor, barbatul ar fi fost lovit cu batele de mai mulți…

- O parte dintre muncitorii de la uzina Ford din Craiova au intrat joi in greva, a doua zi dupa ce patronatul a incheiat cu sindicatele un nou contract colectiv de munca valabil pentru 2018 si 2019. Ford Romania a anuntat miercuri ca a finalizat cu succes negocierile cu sindicatele cu privire…

- Federația Sindicatelor naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din Romania se plange de proasta finanțare a sistemului, dar și de transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat și de neplata miilor de ore suplimentare.

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale au identificat si retinut pentru 24 de ore doi tineri, banuiti de comiterea unei talharii pe raza municipiului Baia Mare. Acestia urmeaza sa fie prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva.

- Judecatorii din Cluj au ieșit in strada. Proiectul de lege privind modificarile aduse legilor Justiției au trecut de Parlament , dar solicitarile au fost criticate de corpul magistraților. Mai mulți judecatori din Cluj ai ieșit, astazi, in strada considerand ca nu au fost consultați in acesta privința.…

- Fostul premier Dacian Ciolos scrie duminica, intr-o postare pe Facebook , ca "Daca nu vreti sa va fie teama sa mergeti noaptea pe strada, daca nu vreti sa va fie teama pentru parintii si copiii dumneavoastra si daca vreti un stat care sa va protejeze de infractori, faceti-va vocea auzita."

- Targul de Craciun de pe strada 31 august din Capitala este mai ceva decat o poveste. Zeci de culori multicolore au impanzit oraselul de basm.Zeci de oameni s-au adunat pentru a admira frumusețea Targului, iar copiii sunt pur și simplu incantați de ceea ce se petrece.

- V. Stoica Pentru doar 11 lei la cabinetele sanitare veterinare ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova sau contra unei sume cuprinse intre 15 și 25 de lei la cabinetele sanitare veterinare particulare, prahovenii vor putea sa foloseasca fara probleme pentru mesele de…

- Printre rapoartele informative inca tinute la sertar se afla si unul care arata adevarata dimensiune a „statul paralel” din interiorul unui Minister de Interne unde „gaborii” de strada au ajuns „carne de tun” trimisi in strada de unii singuri, in timp ce „bietii” sefi de structuri isi construiesc nederanjati…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Panathinaikos, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Greciei, in care cele doua grupari au avut cate un jucator eliminat.Golurile au fost marcate de Pelkas ‘8, ’51, Koulouris…

- Șeful Guvernului Romaniei se afla, incepand de astazi, la Belgrad, unde va participa la al doilea summit al Balcanilor, la care mai participa premierii Greciei, Bulgariei și Serbiei. Prima ediție a acestei intalniri in format cvadruplu a fost organizata in Bulgaria, la Varna, in octombrie. Pe agenda…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, ainvins, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-0, fosta echipa a tehnicianului roman, Xanthi, intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Greciei.Golurile au fost marcate de Pablo ’25 (autogol), Mak ’33 si Crespo ’62, anunța News.ro.…

- Razvan Lucescu a fost huiduit de fani, dupa ce PAOK Salonic a pierdut locul 1. Echipa pregatita de antrenorul roman a cedat fotoliul de lider in campionatul Greciei, dupa ce a remizat cu Panionios (locul sase), revelatia sezonului trecut, scor 2-2. PAOK a evitat a treia infrangere consecutiva in deplasare,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si Irlandei de Nord si principele Philip, Duce de Edinburg, sarbatoresc luni nunta de platina – saptezeci de ani de la casatorie. Luni, clopotele Abatiei Westminster vor bate timp de trei ceasuri, incepand cu ora locala 13.00. O serie de sase imagini inregistrate…

- Dupa ce la un moment dat era pe faras, Razvan Lucescu a ajuns lider in prima liga din Grecia cu formatia pe care o pregateste, PAOK Salonic. Formatia lui Lucescu jr. a remizat, scor 2-2, pe teren propriu, cu echipa Panionios, intr-un meci disputat in cadrul etapei a XII-a a campionatului Greciei, urcand…

- Stirile ProSport, 21 noiembrie: Miriuta si-a indeplinit un vis cand a semnat cu Dinamo, dar visul usor usor se stinge. Dupa ce finantatorul Negoita a spus ca vinde clubul, iar echipa nu reuseste sa se regaseasca in campionat, Miriuta a mai trecut printr-o situatie interesanta.…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Atromitos, intr-un meci din etapa a XI-a a campionatului Greciei.Pentru PAOK au marcat Vierinha (45 - penalti) si Campos (71), iar pentru Atromitos a inscris Stroungis (22), anunța…

- O persoana a decedat in orasul Nea Peramos, aflat la aproximativ 27 de kilometri vest de Atena,intr-un oras aflat in apropiere de capitala Greciei, Atena, in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale din cursul noptii de marti spre miercuri, intemperiile afectand inclusiv drumurile din zona.…

- Starea generala de sanatate a Regelui Mihai s-a agravat si prezinta o slabiciune accentuata, cu o „scadere semnificativa a rezistentei”, anunta, luni dimineata, intr-un comunicat de presa, biroul de presa al Casei Regale. „Principesa Mostenitoare Margareta s-a intors in Elvetia, pentru…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa AEK Atena, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului Greciei.Golul a fost marcat de Marko Livaja, in minutul 25, anunța News.ro. In minutul 8, de la gazde a fost…

- Eșec pentru Razvan Lucescu in meciul lui PAOK la AEK Atena. S-au acordat trei cartonașe roșii. Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa AEK Atena, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului Greciei. Livaja a marcat unicul…

- Șumudica a dat lovitura! A facut egal pe terenul lui Fenerbahce! Kayserispor a egalat in prelungiri. Marius Șumudica e pe cai mari in Turcia . Intr-un meci din etapa a 10-a din campionatul Turciei, Fenerbahce și Kayserispor au terminat la egalitate, scor 3-3. Oasspeții au condus cu 1-0, apoi gazdele…