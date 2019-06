VIDEO Delia a încântat 10 mii de spectatori la Sărata Monteoru Peste 10 mii de spectatori au aplaudat-o la scena deschisa pe celebra Delia, duminica seara la un concert organizat cu ocazia festivalului BuzauFest, ajuns la cea de-a treia ediție. Pe finalul mega concertului a evoluat și showman-ul Horia Brenciu insa toți ochii au fost ațintiți catre frumoasa blonda. Cei mici au fost fascinați de melodiile Deliei, care a oferit un adevarat show mai bine de o ora. Stațiunea Sarata Monteoru a fost luata cu asalt de fanii Deliei care au așteptat cu sufletul la gura melodiile care au devenit adevarate hituri. Show-ul s-a terminat tarziu, aproape de miezul nopții… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea a dat peste cap planurile organizatorilor BuzauFest, care au operat o serie de masuri in programul evenimentului. Astfel, parada cu torțe care trebuia sa aiba loc asta-seara, la ora 21:00, a fost reprogramata pentru ziua de maine, iar concertul susținut de catre Delia, Horia Brenciu si Doinița…

- • Buzoienii sunt așteptați sa ridice invitațiile la „Gașca Zurli Show” pe 17 mai, in intervalul orar 10,00 – 15,00, de la sediul Consiliului Județean O noua ediție de BuzauFEST, a treia, cu invitați de top. Anul acesta, Consiliul Județean aduce pe scena festivalului care se va derula in perioada 30…

- BuzauFest, festivalul de promovare a culturii, tradițiilor și obiceiurilor din județul Buzau a ajuns la cea de-a treia ediție și va avea loc in perioada 30 mai – 02 iunie. Activitațile din cadrul evenimentului vor avea loc in Municipiul Buzau și in stațiunea Sarata-Monteoru. Anul acesta, BuzauFest debuteaza…

- Delia are mulți urmaritori care o adora, efectiv, insa apar și comentarii in care este criticata aspru pentru felul in care iși alege vestimentația. Așa s-a intamplat și acum, o fotografie a Deliei – imbracata fistichiu, evident – a dat naștere unor critici furibunde. DELIA, trasa pe dreapta…