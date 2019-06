VIDEO Deflagrație la o fabrică de explozibili din Rusia, 15 persoane au fost rănite O deflagrație ce a avut loc sâmbata la o fabrica de explozibili în orașul Dzerzhinsk din centrul Rusiei a ranit aproximativ 15 persoane, a anunțat ministerul regional al sanatații, potrivit TASS și Interfax, citate de Reuters.



O secțiune a cladirii unde a avut loc deflagrația a fost parțial distrusa, iar în unitatea în care se afla explozibili și muniție a izbucnit un incendiu, potrivit agențiilor rusești de știri.



Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adjunctul guvernatorului Bancii Centrale a Rusiei, Ksenia Yudaeva, a anuntat luni ca institutia a schimbat in ultimul an structura rezervelor de stat, in conformitate cu riscurile cu care considera ca se confrunta tara, transmite Reuters.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo i-a spus marti omologului sau rus, Serghei Lavrov, ca Washingtonul nu va tolera niciun fel de ingerinta ruseasca in alegerile prezidentiale din SUA in 2020, relateaza Reuters si AFP. In cadrul unei conferinte de presa comune, dupa discutiile purtate marti cu ministrul…

- Miniștrii de Externe ai Rusiei și Japoniei vor participa la o noua runda de negocieri in Moscova, in data de 10 mai, menite sa rezolve disputa teritoriala dintre cele doua țari, a transmis miercuri Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Cel putin trei persoane au murit in urma unei explozii care s-a produs la o uzina chimica din regiunea Perm din centrul Rusiei, a informat luni agenția de stiri Interfax, care citeaza Ministerul rus pentru Situatii de Urgența, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Explozia a avut loc in timpul…

- Facebook nu si-a trimis niciun reprezentant la audierea de vineri, dar instanta a continuat procedura, in lipsa unei cereri de amanare, a transmis agentia Interfax, preluata de Reuters. Amenda este de 3.000 de ruble, echivalentul a 47 de dolari, conform legislatiei adoptate in 2015, care obliga companiile…

- Administratia Nicolas Maduro a transmis joi ca nu exclude posibilitatea venirii unor alti militari rusi in Venezuela, informeaza agentia Interfax si site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Aflat in vizita in Rusia, Ivan Gil, adjunct al ministrului venezuelean de Externe, a transmis…

- Discuțiile purtate la Roma intre reprezentanți ai Statelor Unite și ai Rusiei au fost pozitive, insa cele doua parți raman divizate in ceea ce privește legitimitatea președintelui Nicolas Maduro, a declarat un oficial american, citat de agenția Reuters, potrivit mediafax. "Nu, nu am ajuns…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care suspenda oficial participarea Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), semnat cu SUA la finalul Razboiului Rece, a anuntat luni Kremlinul, citat de Reuters, AFP si RIA Novosti. Rusia a anuntat luna trecuta suspendarea…