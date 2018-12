Stiri pe aceeasi tema

- Cu mic, cu mare, alaturi de militari, autoritați și politicieni, aceștia au participat la momentul festiv care a marcat 100 de ani de cand provinciile istorice s-au unit și au format Romania moderna. Peste doua mii de buzoieni au asistat, astazi, 1 Decembrie 2018, la festivitațile dedicate Zilei Naționale…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I- I.T.P.F. Oradea au depistat si predat autoritatilor competente un barbat cautat de autoritatile romane pentru executarea unei pedepse privative de libertate de un an si trei luni, pentru savarsirea infractiunilor de furt…

- Politia italiana a anuntat miercuri ca a arestat un egiptean in varsta de 22 de ani care se prezenta drept un ”lup solitar” pregatit sa actioneze in numele organizatiei Statul Islamic (SI), relateaza AFP, informeaza News.ro.Ancheta, efectuata sub egida directiei atmimafia si luptei impotriva…

- „Antena 3 condamna ferm propagarea unor astfel de informatii mincinoase fara o minima verificare in prealabil a veridicitatii afirmatiilor facute de persoana in cauza”, spun reprezentantii Antena 3 intr-un comuncat de presa,dupa aparitia noilor inregistrari cu politicianul PSD Adrian Tutuanu. Postul…

- Cercetati pentru inselaciune Politistii din Sebes au identificat doi cetateni slovaci ca persoane banuite de savarsirea unei infracțiuni de inselaciune, fapta in urma careia doi varstnici din municipiu au fost prejudiciati cu suma de 16.000 de lei. Politia recomanda cetatenilor sa fie vigilenti si…

- Echipa de control din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret a intrerupt calatoria unui cetațean ucrainean spre Romania, dupa ce a descoperit ca pașaportul acestuia fusese falsificat. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontiera Suceava, comisar-șef ...

- Scene incredibile in Parcul IOR, din sectorul 3 al Bucurestiului! Doi copii au fost prinși de poliția locala Sector 3 ca pescuiau ilegal pe lac. Li s-a confiscat peștele și i-au reținut. Pe imagini se vede insa cum un polițist local pare sa-l loveasc[ din senin in stomac pe unul din copii. Aceștia…