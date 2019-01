Stiri pe aceeasi tema

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dan Badea si sotia sa, Madalina, vor deveni parinti! Nevasta actorului este insarcinata in sase luni, iar paparazzii Spynews.ro au primele imagini cu viitoarea mamica in rolul de graviduta.

- MISIUNI…Pentru medicii de pe Ambulanta incep „minunile” de Sarbatori: bolnavi cronici care cad in strada, betivi cu tentative de sinucidere, accidente, batai. Ieri, la Barlad, cadrele medicale de pe ambulanta s-au confruntat cu doua cazuri extrem de grave, finalizate cu succes. Primul caz a fost la…

- Dinu Maxer a implinit 45 de ani, iar soția lui i-a organizat o petrecere pe cinste. Artistul și-a pus invitații sa vina imbracati in ii traditionale, fiind in an de Centenar. De altfel, fiecare petrecere aniversara a acestuia are o tematica. „Sa traesti si doar pe mine sa ma iubesti. I-am cumparat…

- Dinu Maxer a implinit astazi frumoasa varsta de 45 de ani si, asa cum a obisnuit de fiecare data, sotul Deei Maxer a organizat o petrecere pe cinste. Deea Maxer si-a sustinut sotul, iar amandoi au aranjat totul pentru ca invitatii sa se simta cum nu se poate mai bine.

- Satmareanul Marius Iepure a plecat la varsta de 19 ani din Romania pentru a-si implini visul de a deveni dansator, in Germania. In prezent, acesta este instructor de dans si arbitru de dans sportiv si o prezenta la cele mai mari show-uri TV si turnee de dans din Regatul Unit. Provine din Satu Mare,…

- Politistii rutieri din Piatra Neamt au indeplinit dorinta unui baiat care si a dorit ca de aniversarea sa sa fie politist pentru o zi. Potrivit MAI, pe pagina de Facebook a MAI s a primit urmatorul mesaj: ldquo; Buna ziua, pe data de 18 noiembrie fiul meu Andrei va implini 16 ani si daca se poate sa…

- Premierul Viorica Dancila evita sa spuna daca ministrul Justiției se afla pe lista remaniaților, precizand ca sunt analizate sarcinile pe care Tudorel Toader le-a avut de indeplinit, urmand a expune rezultatele evaluarii in Comitetul Executiv al PSD."Nu e vorba de cat sunt eu de multumita…

- Marele actor Florin Zamfirescu iși dezvaluie povestea de viața, in exclusivitate, la Happy Channel. Ediția de astazi a emisiunii “CulTOUR” le aduce telespectatorilor detalii necunoscute despre indragitul...