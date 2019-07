Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anuntat, vineri seara, ca l-a demis pe seful Politiei Romane, Ioan Buda, ca urmare a modului in care a fost gestionat cazul disparitiei fetei din Caracal. Ministrul si-a motivat decizia prin necesitatea unor "masuri drastice" in acest caz. "Am propus demiterea sefului…

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anunțat ca l-a demis pe șeful Poliției, chestorul Ioan Buda, ambii aflandu-se acum la Caracal pentru a analiza modul in care s-a intervenit in cazul fetei de 15 ani ucise, dupa ce a fost sechestrata. ”Am luat act de demiterea mea și datorita unor declarații neadecvate…

- Șeful demis al Poliției Romane, Ioan Buda, considera ca a fost demis pentru declarațiile facute in presa despre cazul de la Caracal. Mai mult, Buda a spus ca a fost informat permanent despre acest caz, dar cand jurnaliștii i-au cerut detalii acesta s-a balbait și apoi a explicat ca nu le poate oferi.Citește…

- Vineri, Viorica Dancila a cerut demisia sefului Politiei Romane, Ioan Buda, la scurt timp dupa ce acesta din urma l-a destituit din functie pe seful Politiei Judetene Olt, Cristian Voiculescu.

- Viorica Dancila a cerut demisia șefului Poliției Romane, Ioan Buda, dupa neregulile constatate in cazul crimei din Caracal. „E o tragedie cumplita care pe mine m-a marcat profund. E imperativ sa se faca lumina in acest caz, iar cei care au greșit sa plateasca. Vreau sa cer demisia șefului Poliției Romane,…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat vineri seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, demisia sefului Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, si a prefectului judetului Olt, ca urmare a cazului fetelor rapite si, cel mai probabil, ucise la Caracal.Prim-ministrul a solicitat si stabilirea…

- "Inspectorul general al Politiei Romane, chestor general de politie Ioan Buda, se deplaseaza in Caracal, pentru a coordona activitatile la fata locului. De asemenea, din dispozitia inspectorului general al Politiei Romane, imputernicirea adjunctului inspectorului sef al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, prezinta, luni dupa-amiaza, raportul Ministerului de Interne referitor la modul de desfașurare a alegerilor europarlamentare din 26 mai.Prezentarea va avea loc in cadrul unei conferințe de presa susținute de catre ministru incepand cu ora 18, la sediul MAI. La conferința…