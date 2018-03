Stiri pe aceeasi tema

- Bad Angie, favorita lui Chef Catalin Scarlatescu, a dezvaluit motivele care determinat-o sa apeleze la avort. Parasita de iubitul ei, Andrei, cel cu care a și ramas gravida, vedeta a primit o lovitura cumplita! Recent, medicii au anuntat-o ca inima unuia dintre feti s-a oprit. Din acest motiv, blondina…

- Veste cumplita in showbiz-ul romanesc! Insarcinata cu gemeni, Bad Angie a fost nevoita sa faca intrerupere de sarcina. Favorita lui Chef Catalin Scarlatescu a dezvaluit, in exclusivitate pentru Spynews.ro – cel mai tare site monden din Romania – motivele care determinat-o sa apeleze la avort.

- Afaceristul Radu Holban, fost Talaba, a fost trimis in judecata de procurorii ieseni pentru o serie de agresiuni extrem de violente ce s-au petrecut in localul Bellaria din Iasi. Printre victimele sale s-au numarat si doua femei, una dintre ele insarcinata.

- Femeile care ii insoteau pe barbatii care ar fi inceput scandalul au fost desfigurate si lovite cu o brutalitate extrema • Una dintre ele a pierdut sarcina in momentul in care a fost nevoita sa faca mai multe radiografii dentare pentru ca i-a fost dislocata mandibula ca urmare a loviturilor primite…

- Petruta, fosta sotie a omului de televiziune Andrei Gheorghe, a vorbit intr-un interviu pentru Antena 3 despre relatia pe care o avea cu fostul ei sot, dar si despre faptul ca nu stia ca Andrei Gheorghe ar avea probleme de sanatate.Petruta Gheorghe a mai spus ca doar cu cateva ore inainte…

- Cel mai dur reality show, ,,Asia Express”, s-a dovedit a fi o provocare imensa pentru concurenți, iar echipele ramase in cursa se lupta acum cu ultimele resurse de energie pentru a ajunge cat mai aproape de finala. Cu toate acestea, oboseala, deshidratarea și presiunea competiției iși spun cuvantul,…

- De multe ori, viața unui artist ascunde drame cumplite, iar publicul e neiertator. Avem pretenția ca cel de pe scena sa aiba mereu zambetul pe buze, deși e imposibil. Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca și sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand,…

- Cateva zeci de polițiști se afla in aceste clipe in curtea sediului Comisiei Electorale Centrale. In cateva clipe urmeaza sa inceapa ședința CEC in care se va decide organizarea alegerilor locale in Chișinau și Balți.

- O actrița cunoscuta pentru rolurile sale in cunoscutele seriale “Jurnalele Vampirilor“, “The Originals“ și “H2O“, trece prin momente groaznice, dupa ce a pierdut sarcina. Claire Holt a facut anunțul trist pe rețelele de socializare. „Am facut poza asta acum 10 zile, cat timp asteptam operatia dupa ce…

- Chef Sorin Bontea a fost sarbatorit de echipa emisiunii ,,Chefi la cuțite” chiar pe platoul de filmari, in timpul jurizarilor pe nevazute ale sezonului cu numarul 5. Surprizele s-au ținut lanț, iar indragitul jurat a avut parte de cadouri inedite.

- Fostul șef de la Transporturi, Igor Gamrețki, a fost audiat astazi in dosarul primarului demisionar, Dorin Chirtoaca. In cadrul ședinței, Gamrețki a declarat ca Dorin Chirtoaca ar fi știut ca urma sa obțina o parte din acțiunile firmei desemnate caștigatoare pentru proiectul parcarilor cu plata.

- Avertisment cumplit pentru toți romanii care au copii! In ultima vreme, tot mai mulți parinți observa la cei mici serioase probleme medicale! Cum iți dai seama ca cel mic trebuie dus urgent la medic?

- Mama lui Catalin Cazacu a facut primele declarații despre fiul ei, care se afla de mai bine de o luna in Republica Dominicana, la emisiunea Exatlon. Familia este alaturi de sportiv și abia il așteapta sa se intoarca acasa, deoarece ii duc dorul foarte tare. “Catalin se lupta fantastic la Exatlon. El…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și premierul României, Viorica Dancila, vor susține o conferința comuna de presa la ora 16,30 (ora României), dupa întrevederea pe care o au în cursul zilei de miercuri.

- O femeie de 27 de ani, cu un copil in brate a fost talharita in mod brutal de un tanar. Acesta i-a pulverizat spray paralizant in fata si a lovit-o pentru un telefon mobil. In momentul de fata agresorul este cautat de politisti.

- Presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat, vineri, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca, intr-o societate democratica functionala, formatorii de opinie, fie ca sunt politicieni sau jurnalisti, ar trebui sa se retraga din viata publica, atunci cand fac declaratii discriminatorii. El a spus…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, reafirmase luni ca la sedinta CExN de miercuri va urma sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si ca nu are de gand "sa execute pe nimeni". El a adaugat ca Guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Miercuri, a…

- Angie Moisescu, tanara blondina care s-a facut remarcata in urma participarii la "Chefi la cutite", a ajuns pe mana psihologului Mihai Morar. Aceasta a povestit ca s-a despartit de iubitu ei in urma cu doua zile.

- Numarul localitaților din R. Moldova care au semnat declarații simbolice de Unire cu Romania a ajuns la 20. Duminica, 11 februarie, documentul simbolic a fost votat de reprezentanții satului Cucoara, raionul Cahul.

- Vladimir Voronin a spus la o emisiune tv ca Traian Basescu, presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale din Moldova, cand era marinar "a cazut cu capul de puntea vasului și are probleme", in timp ce noi ne uitam la el "ca la un om sanatos", potrivit Deschide.md. "Cum sa fii cetațean…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii impotriva unirii cu Romania. ”Cei care au vrut sa testeze cat de patrioti si statalisti pot fi moldovenii, acum pot vedea rezultatele. In mai putin de 24 de ore, majoritatea consilierilor din peste…

- Adelina Pestritu se marita si a dat declaratii in premiera despre nunta bebelus si toate momentele fericite dar si mai putin fericite din viata ei. Vedeta a povestit ca a fost ceruta de sotie intr-un cadru romantic, dar si cand va avea loc botezul si nunta. Adelina Pestritu a mai spus, cu lacrimi in…

- Un pilot rus a fost ucis in Siria, sambata, dupa ce avionul sau SU-25 a fost doborat de rebeli in provincia Idlib. Un clip video postat pe Youtube surprinde momentele in care rebelii incearca sa il lichideze pe pilot, scrie realitatea.net.

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, iși continua razboiul cu statul paralel. Liderul ALDE susține ca statul de drept din Romania este sub asediu, iar unul dintre factorii care contribuie din plin la aceste evenimente sunt televiziunile controlate.

- Declaratii la Bucuresti ale sefului diplomatiei de la Varsovia Șeful diplomatiei de la Varsovia, Jacek Czaputowicz (stânga) și ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu. Foto: mae. Polonia are semnale de la alte state din regiune, precum Ungaria, ca nu vor vota pentru activarea…

- Lucian Șova a primit luni aviz pozitiv pentru funcția de ministru al Transporturilor.Citeste si: Kovesi DESFIINTEAZA Legile Justitiei: 'Nu se vrea reformarea sistemului de justitie, ci dependenta procurorilor de ceva...' / VIDEO Intrebat de presa daca va utiliza dronele sau cortul pentru…

- Rivaldinho a semnat cu Levski Sofia și abia așteapta sa evolueze pentru formația bulgara, la care va concura pentru un loc de titular cu Sergiu Buș. Ii e recunoscator lui Cosmin Contra, care l-a adus la Dinamo și l-a invațat sa joace și alt post fața de cel pe care il juca in mod obișnuit. "Sunt foarte…

- O tânara s-a nascut cu un semn canceros gigantic pe fața și, pentru ca situația ei sa nu se agraveze, este nevoita sa urmeze un tratament foarte dubios. Medicii i-au bagat patru baloane uriașe pe sub piele. Tânara de 23 de ani, pe nume Xiao Yan, din China, sufera de o boala…

- Primarul Lucian Morar si interpreta de muzica populara Ioana Pricop au facut o nunta istorica in Romania, cu 7.000 de invitati, in sapte sate, iar povestea lor de dragoste continua cel putin la fel de frumos. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca tinerii insuratei se pregatesc de luna de…

- Un barbat de 43 de ani, din Galati, a fost retinut si s-a ales cu dosar penal, dupa ce a luat in spatiu, in mod fictiv, intr-o casa cu doua camere, aproape 1.500 de cetateni moldoveni. Barbatul, care detine o casa cu doua camere in municipiul Galati, ar fi facut, in nenumarate randuri, declaratii necorespunzatoare…

- Dupa ce iubita lui, Stefania, zisa "Libelula", a anuntat ca vrea sa fie o mama tanara, Speak a reactionat. Artistul spune ca iubita lui va fi, cu siguranta, o mama tanara fiindca ea este acum foarte tanara. Cristina "Libelula" are 21 de ani.

- Shaun Murphy, un britanic in varsta de 38 de ani, era in mașina cu prietena lui, cand a fost abordat de un barbat care i-a cerut droguri. Cum nu a primit ceea ce voia, strainul a inceput sa țipe, a scos un cutit, a bagat mana pe fereastra autoturismului si l-a injunghiat pe Shaun direct in inima.…

- Internationalul francez Mathieu Bastareaud, component al echipei de rugby Toulon, a primit trei saptamani de suspendare din partea comisiei de disciplina a EPCR dupa ce l-a jignit, folosind expresii homofobe, pe Sebastian Negri Da Oleggio, de la formatia italiana Treviso, in meciul dintre cele doua…

- Ana Bogdan a invins-o pe frantuzoaica Kristina Mladenovic, a 11-a favorita a turneului de la Melbourne. Romanca, prezenta pentru a doua oara consecutiv pe tabloul principal de la Australian Open, s-a impus in fata frantuzoaicei in doua seturi, scor 6-3, 6-2, dupa doar o ora si 24 de minute de joc.…

- Meci extrem de dificil pentru Simona Halep in turul I de la Australian Open. Dupa ce a defilat in China, liderul WTA a avut probleme uriașe in duelul cu puștoaica de 17 ani din Australia, Destanee Aiava. Liderul WTA s-a impus cu scorul de 7-6 (5), 6-1, in urma unui meci in care, pe langa Aiava, Halep…

- Noi detalii despre Eugen Stan, cunoscut si ca "politistul pedofil". Barbatul a povestit despre relatia de colegialitate pe care a avut-o cu acesta, explicand ca niciodata nu i-a trecut prin minte ca ar putea fi in stare de asa ceva.

- Cea mai iubita emisiune culinara, ,,Chefi la cutite”, da startul etapei de preselectii pentru cel de-al cincelea sezon, unde pasionatii de gatit sau bucatarii au sansa sa isi dovedeasca abilitatile la bancul de lucru. Ultimul sezon a restabilit ordinea in clasament, iar castigul lui chef Sorin Bontea…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca nu mai doreste sa mai lucreze cu ministrul de Interne Carmen Dan pentru ca l-a ”mintit” si ca, daca isi va prezenta demisia o va accepta.

- Angie, cunoscuta drept Bad Angie de la emisiunea „Chefi la cuțite”, a povestit despre un teribil accident pe care l-a suferit. Angie Moisescu, supranumita Bad Angie și cunoscuta de la emisiunea „Chefi la cuțite” , a fost invitata la emisiunea „Rai da’ Buni”, de la Antena Stars, acolo unde a facut dezvaluiri…

- Eric Abidal (38 de ani) a vorbit despre cele mai grele clipe din cariera și despre momentul in care Messi nu a mai putut suporta imaginile primite de la francez. "Durerea acelor clipe nu o voi uita niciodata. Era de nedescris, ca un cuțit care te intepa pe viu. M-am bucurat enorm cand doctorii m-au…

- Florin Salam a vorbit despre relatia cu Roxana Dobre, infidelitatile din cuplu, insa spune ca toate sunt trecatoare si se gandeste la nunta cu bruneta. Manelistul a marturisit ca-si doreste o nunta fastuoasa, la care sa aiba posibilitatea sa-si duca invitatii cu avionul la locatia evenimentului.

- Flavia de la Neatza e mai indragostita ca niciodata, iar vacanta petrecuta la Miami cu noul iubit i-a priit la maximum. Frumoasa blonda a povestit cum s-a distrat in SUA, marturisind ca inca se straduieste sa se reacomodeze cu fusul orar.

- Devenita o prezența constanta pe micile ecrane, simpatica Adriana Bahmuțeanu a luat, la inceput de an, o decizie incredibila. Mai exact, vedeta se retrage din televiziune, renunțand sa mai apara in emisiunea Agenția VIP de la Antena Stars.

- Ștefan Hrușca a trecut prin momente cumplite cu ani in urma, cand și-a pierdut mama și sora intr-un interval de numai doua saptamani. Ștefan Hrușca, care luna aceasta a ajuns de urgența la spital , este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Artistul traiește in Canada de aproape 27 de ani,…

- O tanara din Hunedoara a fost luata cu forta de doi barbati, din taxiul cu care se deplasa, si adusa intr-o camera de motel, unde a fost sechestrata pentru a fi convinsa sa se impace cu fostul iubit.

- Fostul antrenor al Milanului, Fabio Capello, a declarat ca Bonucci nu se poate apara si a fost norocos sa joace intr-un sistem care i s-a potrivit la Juventus. Internationalul italian s-a transferat pe San Siro de la campioana Italiei pentru fabuloasa suma de 42 milioane de euro, insa s-a luptat mult…