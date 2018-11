Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai sensibili și apreciați artiști ai ultimilor ani, Mihail revine pe piața muzicala cu piesa „Dorul ma ia”. Așa cum și-a obișnuit publicul, artistul impletește versuri de suflet cu un sound aparte și de data aceasta, astfel ca piesa „Dorul ma ia” mixeaza elemente prezente și in melodiile…

- Antonia le-a facut o surpriza fanilor, lansand noua ei piesa ”Matame”, cu versuri in engleza și spaniola, in colaborare cu Erik Frank. “Surprissse! «Matame» feat. Erik Frank. Enjoy! (n.r.: Surpriza! «Matame» feat. Erik Frank. Bucura-te!)”, a scris Antonia pe Facebook in momentul in care a facut publica…

- Vocile din Republica Moldova mereu au avut ceva aparte, chiar daca sunt la inceput de cale. Astazi ți-o prezentam pe Gabriela Liule, o tanara originara din Republica Moldova, localitatea Corlateni, raionul Rișcani, care debuteaza in aceasta luna cu piesa “Niciodata”. Piesa pastreaza o umbra de sezon…

- Un concurent, in varsta de 26 de ani, a impresionat prin interpretarea unei piese rap pe scena show-ului „X Factor“, de la Antena 1. Tanarul a povestit ca a trecut printr-o experienta mai putin fericita: a facut inchisoare.

- George Baker, un alt valoros artist olandez, va urca pe scena Salii Palatului, in seara de 29 Noiembrie, alaturi de celebrii BZN, in acest “concurs” muzical oldies but goldies, in care atmosfera va fi intreținuta de gazda evenimentului, Ricky Dandel. Pe numele sau real Johannes Bouwens, cantaretul si…

- Melodia “Aprinde scanteia”, lansata de Smiley și Dorian, se vrea a fi piesa-manifest a tinerei generații. La o saptamana dupa lansarea primului single din acest an, ”Aprinde scanteia”, Smiley a primit sute de mesaje de la oameni care s-au…