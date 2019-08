Vreme caniculară la final de săptămână

Astăzi, vremea va fi deosebit de caldă, izolat caniculară după-amiaza în Banat, iar disconfortul termic va fi accentuat. Local, indicele temperatură... The post Vreme caniculară la final de săptămână appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]