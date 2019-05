Stiri pe aceeasi tema

- Clipul, devenit viral inca de la primele ore de la postare, rezuma in mai puțin de doua minute motivele pentru care nici o persoana nu ar trebui sa ignore alegerile, indemnand in acest fel romanii sa isi exprime optiunea la alegerile europarlamentare si la referendumul din 26 mai. Realizat…

- Imagini incredibile au fost surprinse in Arad! Doi tineri au fost surpinși de un trecator in timp ce abia se mai puteau mișca, vizibil afectați de drogul deja cunoscut in Oradea și Timișoara.

- FOTO – Arhiva Polițiștii din cadrul IPJ Cluj au prins in flagrant delict doi tineri care ar fi sustras o cabalina, apreciata la valoarea de circa 5.000 de lei. In urma depistarii, cabalina a fost recuperata, iar barbații reținuți pentru 24 de ore. Luni, 22 aprilie, in jurul orei 03:00, polițiștii din…

- Turnul Primariei din Oradea, obiectiv turistic, gazduieste timp de o luna prima expozitie foto cu lucrari artistice inspirate de patrimoniul arhitectural al orasului, realizate de tineri absolventi ai cursului de arta fotografica. Cele 35 de fotografii expuse au fost realizate de sase…

- Imagini frumoase cu cerbi tineri au fost surprinse intr-o padure din Parcul Național Semenic – Cheile Carașului, cu ajutorul unei camere cu senzori de mișcare. Clipul de cateva secunde a fost postat pe pagina de Facebook a Romsilva.Vezi și: Inca un val de plecari de la Digi24: trei jurnaliste…

- Festivalul Primaverii de la Oradea va aduce in fata publicului noua artisti japonezi, care vor evolua sub bagheta maestrilor dirijori Tiberiu Soare, Horia Andreescu si Ciprian Marinescu. Solisti invitati vor fi si violoncelistul Razvan Suma si flautistul Ion Bogdan Stefanescu. "Alaturi…

- Orasele Bucuresti, Brasov, Iasi, Cluj, Sinaia si Oradea au fost destinatiile preferate de turistii straini în 2018, potrivit unui top votat pe o platforma internationala. Iar cei care ne viziteaza tara, o promoveaza prin imaginile postate pe retelele de socializare. Clipul unui…