- Cozi imense la birourile de inmatriculari din Italia, unde romanii cauta informații deoarece in urma noului cod rutier risca amenzi usturatoare daca dețin mașini inmatriculate in Romania, pe numele rudelor sau a prietenilor. Deja cațiva conaționali s-au ales cu amenzi și mai mult le-a fost pus sechestru…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiei de a recupera in integralitate de la Viorel si Ioan Micula si de la grupul lor de...

- "Complexul Energetic Oltenia este afectat foarte mult de cresterea costului cu certificatelor de emisii. Investitiile pe care le-am facut anul acesta sunt de 810 milioane de lei, dupa cele de anul trecut, de 670 de milioane de lei, insa pentru anul care vine deja ne gandim sa vedem de unde vom avea…

- Doua inchisori, din județele Prahova și Buzau, vor fi construite dupa ce Guvernul a primit un imprumut in valoare de 177 de milioane de euro pentru construirea de noi spații pentru consolidarea sistemului penitenciar și sa imbunatațeasca condițiile de detenție, informeaza Mediafax.Citește…

- Comisia Europeana (CE) a decis ca 60 de milioane de euro dati de stat, cu titlu de imprumut, Complexului Energetic Hunedoara SA reprezinta "ajutor de stat incompatibil" si trebuie recuperati, impreuna cu dobanzile aferente. Problema este ca acest complex - care asigura 5% din productia de energie a…

- Statul incepe sa creasca salariile nu doar bugetarilor, ci și in companiile cu probleme. Poștașii vor primi o majorare de 15% incepand cu luna noiembrie, in vreme ce angajații de la Metrorex cer creșteri de 42% și amenința cu greva generala daca nu li se cresc lefurile. Dupa majorari continue de salarii…

- Romania, numita de jurnalistii francezi „tara lui Dracula", a vampirizat piata europeana a porumbului, urmand sa recolteze in acest an intre 14,5 si 15 milioane tone de porumb, comparativ cu doar 11,8 milioane de tone cat va recolta Franta, ceea ce inseamna ca tara va prelua in acest an coroana de cel…

- BMW a anuntat ca va face verificari tehnice la 1.2 milioane de masini diesel din Europa ca urmare a unor potentiale probleme aparute la sistemul de recirculare a gazelor rezultate in urma arderii in galeria de admisie. Dintre acestea, 7.200 de unitati...