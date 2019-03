Stiri pe aceeasi tema

- Daca modelele de serie și conceptele pe care constructorii auto le prezinta in aceste zile la Salonul Auto de la Geneva nu vi se par spectaculoase, Bugatti vine sa va salveze ziua cu o mașina cu adevarat speciala. Numele sau este La Voiture Noire, este un unicat și tocmai a devenit cea mai scumpa mașina…

- Un pas nou in ofensiva SUV de succes din Europa a marcii. Skoda KAMIQ imbina avantajele oferite de SUV-uri, cu agilitatea unei compacte. Premiera mondiala de la Salonul Auto de la Geneva are loc in martie 2019.

- La jumatatea anului trecut, o serie de voci apropiate Volkswagen au anunțat ca producatorul german pregatește o versiune de performanța a SUV-ului T-Roc. Zvonurile au fost confirmate de oficialii constructorului in urma cu doar cateva zile. Acum, pentru a mai indulci așteptarea, Volkswagen a publicat…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2018, 519.088 de masini in tarile din Uniunea Europeana, ceea ce inseamna o crestere de 12% fata de anul 2017. Astfel, Dacia obtine un nou record de vanzari in UE. Potrivit datelor publicate de Asociatia Europeana a Producatorilor de Automobile (ACEA /…

- Brandul german Volkswagen a vandut anul trecut un numar record de automobile – 6,24 milioane – in pofida problemelor de livrare provocate de introducerea noilor proceduri mai stricte de testare a poluarii (WLTP), dar a avertizat ca anul acesta se va confrunta cu dificultati majore, transmite Reuters,…

- Honda pregatește primul sau model electric. Dupa ce in 2017 a prezentat conceptul electric Urban EV, anul 2019 va fi cel in care japonezii vor introduce prima mașina electrica in gama, anunțata de un prototip pe care marca nipona il va aduce in premiera mondiala la Salonul Auto de la Geneva. Viitorul…

- Prezentat la Salonul Auto de la Geneva din 2018, Lexus UX este cel mai nou SUV din gama constructorului japonez și beneficiaza de un nou motor de 2.0 litri, dar și de o versiune hibrida de 176 de cai putere cu tracțiune integrala. Livrarile lui Lexus UX in Europa au inceput in luna octombrie 2018, la…

- Un nou scandal ia cu asalt industria automobilelor dupa ce gigantul Volkswagen a confirmat ca a vandut publicului modele pre-serie ca masini rulate, desi acestea nu indeplineau normele din Europa si SUA, fiind destinate testelor si expozitiilor de profil.