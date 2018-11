Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, s-au tot scris lucruri despre relația dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, dar cum ramane cu fostul soț? Ei bine, impresara se afla in relații foarte bune cu acesta, suficient de bune incat sa calatoreasca impreuna de dragul fiicei lor.

- Anamaria Prodan a avut o duminica trista, pentru ca mama ei, Ionela Prodan, ar fi implinit in aceasta zi varsta de 71 de ani. "Intre ceea ce este corect și ceea ce este greșit, alege ceea ce te face fericit" a fost postarea Anamariei Prodan, de pe Instagram. Anamaria Prodan, PRIMA REACTIE…

- In urma cu aproape un an, Anamaria Prodan ne marturisea ca iși dorește enorm sa-și mareasca familia cu o fetița, declarand ca acesta e singurul lucru care-i mai lipsește. Intre timp, lucrurile s-au schimbat, iar impresarul iși dorește acum nu un copil, ci doi! Anamaria vrea sa fie mama de gemeni, deși…

- Dupa cei mulți ani in care au colaborat, iar Anamaria Prodan ajunsese pe cai mari la echipa de fotbal deținuta de Becali, iata ca prietenia lor s-a cam dus pe apa sambetei de cand Laurențiu Reghecampf a dat FCSB pe o echipa din Dubai. In acea perioada, echipa era condusa de soțul ei, Laurențiu Reghecampf,…

- Anamaria Prodan ii duce dorul mamei sale. Ionela Prodan s-a stins din viața in urma cu patru luni, iar acum soția lui Laurențiu Reghecampf a facut un gest impresionant in amintirea celei care i-a dat viața. Lunile au trecut, iar dorul de mama sa este din ce in ce mai mare! Anamaria Prodan iși traiește,…

