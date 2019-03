VIDEO Dansuri și farfurii sparte. Petrecere grecească la Brașov Zeci de persoane au luat parte aseara la o petrecere greceasca intr-un local din Brașov. Cei care și-au rezervat din timp un loc la eveniment, au avut parte de invitați cu muzica live, dar și de o prezentare ampla a dansurilor tradiționale din Grecia. Mai mult, atmosfera s-a incins, iar cei prezenți au inceput sa sparga farfurii. Toate acestea pentru ca tradiția spune ca cioburile aduc noroc și alunga spiritele rele. Oaspeții au fost serviți cu preparate tradiționale grecești, fructe de mare, dar și vinuri alese, aduse de pe insulele grecești. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un Fond Monetar European. O idee care strabate Europa inca din anul 2010, cand Angela Merkel a propus crearea unei astfel de institutii in speranta ca Uniunea Europeana sa evite o repetare a problemelor cu care se confrunta, la acel moment, Grecia.

- Nivelul ridicat al creditelor bancare neperformante din Grecia este in continuare principala problema asupra careia trebuie sa se concentreze bancile grecesti, a declarat directorul general de la Piraeus Bank, Christos Megalou, pentru CNBC, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura pentru…

- Casa de Cultura ”I. L. Caragiale” Ploiești a facut public faptul ca organizeaza inscrieri pentru dansatori, cu varsta intre 10 și 25 de ani, pentru ansamblurile folclorice ”Prahova” și ”Prahova junior”, experiența constituind un mare avantaj. Cei interesați de aceasta oportunitate pot afla relații suplimentare…

- Un autocar cu turisti a ramas inzapezit, joi, pe drumul care leaga statiunea Sinaia de Cota 1400, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova. Autocarul nu a mai putut inainta din cauza zapezii, fiind necesara tractarea acestuia cu utilaje de la hotel, unde acestia aveau…

- Cei doi calatoreau ca pasageri intr-un autocar inmatriculat in Romania. La controlul de frontiera, palestinienii au prezentat doua documente de identitate avand insemnele autoritatilor din Grecia. „Cu ocazia verificarilor specifice, politistii de frontiera au constatat ca documentele prezentate nu indeplinesc…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in prezent nu sunt drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile. In judetul Prahova, pe DN 1 Centura de Vest a municipiului Ploiesti, 2 autovehicule au derapat in afara partii carosabile,…

- Circulatia pe DN1A, din dreptul localitatii Maneciu si pana la limita cu juetul Brasov este afectata din cauza unor copaci care au cazut pe carosabil, dar si din cauza zapezii care s-a asternut in strat consistent. In aceasta zona, masinile cu o greutate mai mare de 7,5 tone nu au voie sa circule.

- Un accident rutier soldat cu ranirea mai multor persoane s-a petrecut vineri seara pe DN1, în comuna prahoveana Maneciu. Potrivit IPJ Prahova, circulația este blocata, pe sensul de mers catre Brașov.