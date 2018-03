Stiri pe aceeasi tema

- Ce ai face daca intr-un fel sau altul, ai constata ca mama ta este maltratata? Uita-te la ce a facut acest baiat pentru mama lui, care indura numai dureri intr-o casa de ingrijire pentru batrani.

- Campioana Romaniei CSM București nu-și mai gasește reperele. Ardelencele de la HC Zalau i-au dat mari emoții la București. Echipa lui Gheorghe Tadici a condus cu trei goluri la pauza, dar CSM s-a calificat pana la urma in Final Four-ul Cupei Romaniei, dupa victoria reușita cu 29-27. Degringolada continua…

- Aristita Mocanu, contabila primariei comunei Rastoaca, judetul Vrancea, a fost data pe mâna organelor de urmarire penala, de Camera de Conturi Vrancea, dupa ce a dat o gaura uriasa bugetului local.

- Camera de Comert si Industrie Cluj implementeaza proiectul „Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord-Vest”, ID 105903. Cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, in cadrul Axei prioritare 3 – Locuri de munca pentru toti, Obiectivul specific 3.7 – Cresterea…

- Fondatorul Asociatiei Little People, Shajjad Hadier, numit consul onorific al Marii Britanii la Cluj Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, l-a numit marti pe Shajjad Hadier Rizvi, om de afaceri si coordonator al unor actiuni caritabile pentru copiii bolnavi de cancer, drept consul onorific in Cluj-Napoca,…

- Bogaris Residential Rom Cuatro SRL continua demersurile pentru ridicarea unui ansamblu de cladiri, compus din patru corpuri A, B, C si D , a cate 24 de etaje. Investitia imobiliara va fi realizata in zona fostei baze RATC de pe strada Chiliei. Motiv pentru care firma Bogaris Residential Rom Cuatro SRL…

- acordului de colaborare intre Camera bucuresteana si Arhivele Naționale ale Romaniei (ANR). Ca urmare a semnarii acestui document de catre presedintele CCIB, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, si de catre directorul ANR, dr. Ioan Dragan, cele doua parti vor coopera in vederea organizarii de evenimente…

- Daca Globurile de Aur si premiile Bafta din acest an au fost un prilej pentru vedete de a promova miscarile Me Too si Time’s Up si pentru a purta tinute negre, celebritatile au ales sa faca parada de culoare la Premiile Oscar 2018, scrie click.ro. Una dintre rochiile care a atras toate privirile pe…

- Crima s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, intr-un spital din Slatina. Un infirmier a ucis cu sange rece o alta asistenta, iar apoi s-a sinucis. „Nu erau casatoriți și nici nu știu despre o posibila relație intre ei, dar detalii despre asta probabil vor aparea mai tarziu. Cei doi au fost…

- Adelina Pestrițu și-a dorit mereu copii și a așteptat momentul prielnic, dar și persoana potrivita pentru a face acest pas. Acum, ca minunea s-a produs, bruneta face tot ce-i sta in putere pentru sanatatea viitorului bebeluș. Curajoasa din fire, Adelina Pestrițu vrea sa nasca natural și sa alapteze…

- În cadrul aciunilor de controlaudit desfurate de Camera de Conturi Brila în anul 2017 la entitile de la nivelul administraiei publice locale sa urmrit modul de respectare a reglementrilor legale cu caracter economic financiar fiscal i contabil în vederea identificrii eventualelor abat...

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) organizeaza marti cea de-a sasea editie a conferintei "Cities of Tomorrow", un eveniment de referinta dedicat importantei dezvoltarii urbane si regionale. Conform unui comunicat al organizatorilor, conferinta aduce anul acesta…

- Raiul pasionatilor de bijuterii rare s-a deschis la Bucuresti. Timp de zece zile, iubitorii pietrelor pretioase si semipretioase, dar si cei fascinati de cristale ca produse terapeutice sau obiecte de decor sunt asteptati la Targul de Martisor din cadrul Muzeului National de Geologie. "Vizitatorii…

- Oficialii Agentiei de transport din Finlanda au facut publice imagini in prim-plan surprinse de o camera de trafic cu o bufnita curioasa, relateaza vineri agentia de stiri UPI. Agentia...

- Deputata USR Cosette Chichirau, neo-taranista agitata, logodita cu camera video a propriului telefon mobil, a facut iar o chestie cu impact teribil: a organizat o sedinta de partid in fata primariei iesene. Cu scaune, birou si membri ai USR care purtau pancarte cu mesajul ” Vrem sediu ! “. Findca primaria…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. Propunerea legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003…

- Crima intr-un azil de batrani din judetul Mehedinti. Un pacient intr-un scaun cu rotile i-a luat viata colegului sau de camera imobilizat la pat. Angajatii centrului au incercat sa musamalizeze cazul de teama ca vor fi acuzati de neglijenta.

- Catalin Moroșanu a trecut prin momente grele in Asia, chiar el recunoaște asta! Durul care iși rupe adversarii in ring a fost aproape “rupt” de aventura extrema prin care a trecut la filmarile pentru “Asia Express”, emisiune pentru care a facut echipa cu fratele lui, Claudiu.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad organizeaza in perioada 24-25 februarie, la Expo Arad, cea de-a patra ediție a targului ARpicultura. Mierea, aurul lichid la targul ARpicultura 2018 - oferta bogata și alternative sanatoase pentru consum Astazi, mierea este integrata incet, dar sigur in…

- Senatul a adoptat o modificare la Legea de organizare a Curții Constituționale a Romaniei (CCR), astfel incat judecatorii care sunt numiți de catre Parlament sa fie votați de fiecare Camera.

- Povestea ei incepe, poate, din momentul in care s-a inscris in AIESEC (cea mai mare asociatie de tineri din lume). Andrada este din Sighetu Marmatiei, dar este studenta in Oradea, anul III la Stiinte Economice, profilul Management. Sau, de fapt, povestea ei incepe mai degraba de acasa, din…

- Miercuri, vedetele autohtone au trecut la munca de jos și au acceptat, din nou, provocarea de a avea grija de o ferma. Dupa ce au stat trei luni intr-o ferma din județul Sibiu, au aterizat la o ferma din Giurgiu pentru a arata ce au invațat acolo. Cu o saptamana inainte de a se difuza prima emisie…

- Grupurile parlamentare ale PSD au solicitat inlocuirea unor parlamentari social-democrati in comisiile speciale si cele permanente, printre care a lui Serban Nicolae de la conducerea Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA. Potrivit documentelor care se afla pe ordinea de zi a plenului comun…

- Sentinta definitiva in dosarul "Meningita", in care cea mai mare unitate spitaliceaca din Salaj a fost trimisa in judecata pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce patru femei s-au imbolnavit de meningita in urma unor interventii chirurgicale suferite in mai 2012.

- Senatul a respins luni, în calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 98/2016 privind achizitiile publice, prin care se interzice firmelor cu actiuni la purtator sa participe la licitatiile publice.

- Producatorii de jucarii din lumea intreaga se reunesc in aceasta saptamana la Nurnberg, in sudul Germaniei, unde incearca sa capteze atentia copiilor, intr-o perioada in care acestia petrec tot mai mult timp in fata ecranelor unor dispozitive mobile, informeaza AFP. Cea de-a 69-a editie…

- S-a dat startul seminariilor organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pentru firmele interesate sa afle care sunt ultimele noutați legislative din diferite domenii, și nu numai. Astazi, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, CCIA Timiș a organizat primul seminar din acest…

- Seminar interactiv cu studii de caz și soluții concrete. Ești proprietar de afacere? Știi ce vrei sa faci in viitor cu aceasta afacere? Ce se intampla daca vrei sa te muți in alt oraș sau in alta tara? Te-ai plictisit și vrei sa faci altceva? Sau vrei sa ieși la pensie? Statistic,…

- Dan Denes si sotia lui se pregatesc intens pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil al familiei. Camera este gata pentru micut, insa numele acestuia nu a fost stabilit in totalitate. Deocamdata, ei au gasit unul de sfant si se mai gandesc la unul. Raluca, frumoasa partenera a cantaretului de…

- Intr-o lume in care se pune atat de mult accent pe frumusețea fizica, aceste staruri au indraznit sa-și arate frumusețea naturala, fara sa-și estompeze eventualele imperfecțiuni faciale cu ajutorul machiajului. Alicia Keys A devenit vedeta care se prezinta chiar și pe covorul roșu nemachiata. Sau, ma…

- Doi ieseni au fost arestati in Italia dupa mai bine de trei luni de la momentul la care ar fi ucis o romanca, in fata copilului ei de nici un an.Cei doi suspecti in varsta de 18 ani si 19 ani ar fi ucis o romanca intr-o localitate de langa Palermo, Cerda, pe 9 octombrie 2017.

- Un judecator de camera preliminara de la Tribunalul Maramureș a desființat ordonanța de clasare a procurorului șef DNA Baia Mare intr-un mega-dosar cu padure rasa pe mai bine de 100 de hectare și cu un fost deputat implicat. Practic, instanța i-a aratat procurorului Ioan Ulici, in motivarea hotararii,…

- Postul de televiziune Antena 1 a dezvaluit cine sunt vedetele care vor juriza concursul din emisiunea „IE, Romanie", a carei prima editie va fi filmata pe meleagurile Gorjului. Este vorba de cantareata Andreea Balan, actorul C...

- Comunicat. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad lanseaza proiectul “Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale din Regiunea Vest”, proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman...

- Conform datelor de la Camera de Conturi, cei trei ar fi sustras peste 40.000 de lei din care, 14.300 de lei in anul 2010 iar restul, adica 26.700 de lei, in 2011. „Rechizitoriul este aproape gata iar in Primarie este agitatie mare din acest motiv. Este ca in Caragiale, toti se aduna la o masa si incep…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna a anunțat lansarea inscrierilor la cursul de arhivar pe care și-a propus sa il organizeze in februarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe. Cursul va fi derulat de Camera de Comert si Industrie Covasna, in colaborare cu S.C. Candle Business S.R.L.- furnizor…

- Producatorul Dan Waite este cel care a primit ultimul mesaj trimis de Dolores O'Riordan. Prietenul solistei de la "The Cranberries" a declarat presei ca aceasta parea entuziasta cu cateva ore inainte de moartea ei, a carei cauza nu este cunoscuta pana la ora transmiterii acestei stiri.

- Camera inferioara a parlamentului rus a aprobat vineri un proiect de lege pentru a permite autoritatilor sa forteze jurnalistii sa se inregistreze individual ca "agenti strain", informeaza dpa. Legislatia ar pozitiona mai bine Rusia pentru a raspunde presiunii asupra mass-media ruse in strainatate,…

- Femeia de 31 de ani a profitat de neatentia angajatilor si a furat din poseta unei asistente suma de 300 de lei, dupa care s-a facut nevazuta. Nu a fost singurul caz din acea zi. Politistii l-au identificat si pe un tanar de 27 de ani, din judetul Ialomita banuit ca si-ar fi alimentat autoturismul…

- „Intr-un scenariu optimist, sectorul tech romanesc va depasi ponderea de 10% din PIB si o productivitate de cel putin 80.000 euro per om (fata de de 45.000 euro in prezent).“ Exporturile de servicii ale Romaniei au cumulat 17 miliarde de euro in primele zece luni ale anului trecut, in…

- Designerul Catalin Botezatu a povestit despre cum și cu cine a peptrecut de sarbatorile de iarna. Catalin Botezatu a fost unul dintre cei mai de succes manechini din țara noastra in tinerețe . Acum designer, Catalin Botezatu, care a dezvaluit care a fost cea mai scurta iubire a sa , calatorește foarte…

- Samsung Galaxy S8 și S8 Plus Duoul Samsung Galaxy S8 și S8 Plus ramane, in continuare, unul dintre cele mai bune de pe piața la momentul actual. Principala diferența a celor doua telefoane este ecranul, care are diagonala de 5,8 sau de 6,2 inci, in funcție de model. Telefoanele se simt perfect…

- Celebritatile sunt o sursa inepuizabila de informatii pentru mass-media, iar copiii lor nu fac exceptie. Bebelusii pe care ii aduc pe lume vor deveni la randul lor niste celebritati, fie datorita numelor lor originale, pozelor dragalase postate pe retelele de socializare, sau pur si simplu pentru ca…

- Ce va fi de Revelion la Kanal D. Iata cum petrec vedetele postului! La trecerea dintre ani, in noaptea de Anul Nou, Kanal D va transmite programe speciale de divertiment. Duminica, 31 decembrie, de la ora 20:00, “Roata Norocului” va avea o editie speciala. Ana Maria Barnoschi si Bursucu dau startul…

- Medicii de la Unitatea de Primiri Urgente au ingriji mai multi pacienti prea lacomi decat anul trecut. In patru zile, 761 de pacienti din tot judetul s-au prezentat la camera de garda, cu afectiuni diverse, de la acutizari ale bolilor cronice, la stari de indigestie, pana la stari de ebrietate acuta,…