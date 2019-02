Stiri pe aceeasi tema

- Zi importanta in familia cantareței Daniel Gyorfi. Fiica artoistei implinește opt ani. Daniela Gyorfi, una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicala din Romania, se poate considera o femeie implinita. Are o cariera de succes, dar și o familie foarte frumoasa. Formeaza un cuplu cu George…

- Serviciul Unic de Urgența 112 a implinit luni 15 ani. Peste 12,7 milioane de apeluri au fost inregistrate anul trecut la Serviciul Unic de Urgența 112. Mai puțin de jumatate dintre apeluri au fost urgențe. Romanii au sunat, in foarte multe cazuri, nu doar din greșeala, ci și intenționat, pentru probleme…

- Doinita Oancea este una dintre cele mai apreciate actrite de la noi. Acum joaca rolul Tantei in "Fructul Oprit", dar in intimitatea locuintei ei, vedeta este o femeie cum rar mai vezi in zilele noastre. A dezvaluit detalii uimitoare in platoul emisiunii "Rai Da Buni".

- Daniela Gyorfi a plecat in turneu in America in perioada sErbEtorilor de iarnE, iar George Tal a inso:it-o. Artista a imbinat utilul cu plEcutul, dar a fost surprisE sE vadE cE so:ul ei cu adevErat pasionat de cumpErEturi.

- Dorina Buliga face dializa din 1994 si este cea mai longeviva pacienta din judetul Suceava care urmeaza acest tratament. Femeia nu poate sa munceasca. Ea povesteste ca viata ei a devenit mai usoara dupa ce si-a acceptat boala. Incearca sa-i ajute si pe alti pacienti care se afla in situatia ei sa isi…

- Oricat de implinita ar parea Diana Dumitrescu acum, la scurt timp de la nunta ca in basme pe care a avut-o, blondina a marturisit in platoul emisiunii "Rai Da Buni" ca isi doreste sa faca o schimbare majora. Diana Dumitrescu va renunta incet-incet la aparitiile televizate, va accepta doar proiectele…

- Invitata in platoul emisiunii "Rai Da Buni", Oana Lis a facut o afirmatie care a pus pe ganduri telespectatorii! Desi are o relatie cu un barbat mai in varsta ca ea, blondina a spus ca nu recomanda o astfel de relatie. Sa fie nemultumita de viata amoroasa pe care o traieste?